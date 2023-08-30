8 种值得关注的数据质量监测技术与指标

两位女性生物学研究人员正在讨论测量数据

什么是数据质量监测？

数据质量监测是指从准确性、一致性和可靠性维度对组织数据进行的评估、衡量与管理。它运用多种技术识别并解决数据质量问题，确保业务流程与决策使用高质量数据。 

数据质量的重要性不容忽视——低质量数据可能导致错误结论、低效运营以及对系统所提供信息失去信任。通过监测可确保在数据质量问题影响企业运营与客户之前及时察觉。

本文中您将了解数据质量的关键维度、具体监测指标与技术：

 

数据质量维度

数据质量监测通常涵盖以下关键数据质量维度：

  1. 准确性： 衡量数据值与其真实表征的吻合程度。
  2. 完整性： 评估所需数据是否完整可用。
  3. 一致性： 反映不同来源或系统间数据的统一程度。
  4. 及时性： 衡量数据相对于其预期用途的更新时效。
  5. 有效性： 指数据集中各属性符合预定格式、规则或标准的程度。
  6. 唯一性： 确保数据集中不存在重复记录。
  7. 完整性： 维护数据集间参照关系的连贯性，避免关联断裂。
核心监测指标

除数据质量维度外，下列具体指标可揭示数据质量问题。追踪这些关键指标有助于在问题影响业务决策或客户体验前及时发现并解决。

错误率

错误率衡量数据集中存在错误的记录比例。较高错误率表明数据质量低下，可能导致结论偏差或决策失误。计算方法为错误记录数除以总条目数。

重复记录率

当因系统故障或人为错误对同一实体创建多条记录时会产生重复。重复记录不仅浪费存储空间，还会扭曲分析结果并阻碍有效决策。重复记录率计算特定数据集中重复条目占总记录数的百分比。

地址有效性百分比

对于依赖配送或客户支持等位置服务的企业，准确地址至关重要。地址有效性百分比衡量数据集中有效地址占所有含地址字段记录的比例。为维持高数据质量，必须定期清洗和验证地址信息。

数据价值实现时间

数据价值实现时间衡量从数据采集后获取价值的速度。数据价值实现时间，表明组织在处理分析数据以支持决策方面效率越高。监测该指标有助于发现数据管道中的瓶颈，确保业务用户能及时获得洞察。

8 种数据质量监测技术

以下列举几种常用数据质量监测技术，可用于监测数据质量：

数据分析

数据分析是通过检查、分析与理解数据内容、结构及关联关系的过程。该技术需逐列逐行审查数据，识别模式、异常与不一致之处。数据分析通过提供数据类型、长度、模式及唯一值等关键信息，帮助深度认知数据质量。

数据分析主要包含三类：列分析（检查数据集中的独立属性）、依赖分析（识别属性间关联关系）以及冗余分析（检测重复数据）。借助数据分析工具，可全面掌握数据特征并定位待解决的质量隐患。

数据审计

数据审计是通过将数据与预定义规则或标准进行比对，评估其准确性与完整性的过程。该技术能协助组织识别并追踪数据质量问题，例如数据缺失、数据错误或数据不一致等。数据审计可手动执行（通过审查记录与错误核对），也可采用自动化工具（通过扫描并标记数据差异）。

要执行有效的数据审计，首先应建立数据必须遵循的数据质量规则与标准体系。随后利用数据审计工具将实际数据与这些规范进行比对，识别所有差异和问题。最后分析审计结果，并执行纠正措施以解决已发现的数据质量问题。

数据质量规则

数据质量规则是数据必须满足的预定义标准，用以确保其准确性、完整性、一致性与可靠性。这些规则对维护高质量数据至关重要，可通过数据验证、转换或清洗流程来执行。数据质量规则的一些例子包括检查重复记录、依据参考数据验证有效性、确保数据符合特定格式或模式等。

实施有效数据质量规则时，首先需根据组织的数据质量要求与标准明确定义规则。接着运用数据质量工具或自定义脚本执行这些规则，并对异常情况进行标记。最后需要持续监测并更新数据质量规则，确保其长期保持适用性与有效性。

数据清理

数据清洗（亦称数据清理）是指识别并修正数据中错误、不一致和不准确之处的过程。数据清洗技术综合运用数据验证、数据转换、数据去重等多种方法，以确保数据的准确性、完整性与可靠性。

数据清洗流程通常包含以下步骤：识别数据质量问题 → 确定问题根源 → 选择合适清洗技术 → 对数据实施清洗 → 验证处理结果以确保问题已解决。通过建立健全的数据清洗机制，可持续维护高质量数据，为高效决策与业务运营提供支撑。

实时数据监测

实时数据监测是在组织内部对数据生成、处理与存储过程进行持续追踪和分析的方法。该技术能帮助您在数据质量问题出现时立即发现并处理，无需等待定期审计或审查。实时数据监测有助于组织保持高质量数据，确保决策流程基于准确的最新信息。

追踪数据质量指标

数据质量指标是帮助组织评估其数据质量的量化衡量标准。这些指标可用于长期追踪数据质量、识别趋势和模式，并判断数据质量监测技术的有效性。一些常见数据质量指标包括完整性、准确性、一致性、及时性与唯一性。

实施指标追踪时，首先应根据组织数据质量要求定义关键指标。接下来可运用数据质量工具或自定义脚本计算这些指标，为数据质量提供定量评估。最终应定期审视分析数据质量指标，找出改进环节并确保数据质量监测技术持续有效。

数据性能测试

数据性能测试是评估数据处理系统与基础设施效率、效能及可扩展性的过程。该技术可帮助组织确保其数据处理系统在应对不断增长的数据量、复杂性和速度时，仍能保持数据质量。

实施数据性能测试时，首先需为数据处理系统建立性能基准与目标。接下来运用数据性能测试工具模拟各类数据处理场景（如高数据量或复杂数据转换），并依据既定基准衡量系统性能。最后分析数据性能测试结果，对数据处理系统及基础设施实施必要优化。

了解更多有关 数据可靠性的信息

元数据管理

元数据管理是通过组织、维护和利用元数据来提升数据质量、一致性与可用性的过程。元数据是描述数据的数据（包括数据定义、数据血缘和数据质量规则等），能有效帮助组织理解和管理数据。通过健全的元数据管理实践，可全面提升数据质量，确保数据在组织内部更易获取、理解与使用。

实施有效元数据管理时，首先应建立以结构化方式存储和管理元数据的元数据存储库。接下来利用元数据管理工具，在数据和数据处理系统演进过程中持续捕获、维护与更新元数据。最后制定相关流程与最佳实践，将元数据应用于支持数据质量监测、数据集成与数据治理等各项举措。

深入了解 IBM Databand 如何通过检测异常列变更与空记录实现更优质的 数据质量监控，助您达成数据 SLA。若准备深入了解， 请立即预约演示

