数据越可靠，就越值得信赖。无论是在学术研究、商业分析还是公共政策方面，对数据的信任为获得有意义的洞察和明智的决策提供坚实的基础。

不准确或不可靠的数据可能导致错误结论、缺陷模型和糟糕决策。这就是为什么越来越多的公司引入首席数据官。2019 年至 2021 年期间，顶级上市公司的首席数据官数量增加了一倍。1

不良数据的风险与准确数据的竞争优势相结合，意味着数据可靠性措施应成为每个企业的优先事项。为了取得成功，重要的是要了解评估和提高可靠性所涉及的内容（这在很大程度上取决于数据可观察性），然后设定明确的责任和改进目标。

实施端到端数据可观察性，可以帮助数据工程团队在不良数据问题有机会蔓延之前识别、排查和解决问题，从而确保整个数据堆栈中的数据可靠性。