如何确保数据质量、价值和可靠

下游数据的质量直接取决于数据源头的质量。在数据采集阶段，若能确保数据的准确性与可靠性，就能为下游分析、可视化及数据科学应用提供高价值数据支撑。
对于企业而言，这两种情况的差异可谓天壤之别：要么充分发挥数据价值，要么让数据在决策过程中沦为次要参考。本博客文章详细阐述数据质量的核心价值、数据审计与监控的实操方法，以及如何推动管理层、同事乃至董事会达成共识、协同推进数据质量工作。
涵盖的主题：
管理数据就像跑马拉松。完赛结果由诸多因素决定，且这是一个漫长的过程。但试想，若选手在赛程第一英里就不慎绊倒、扭伤脚踝，那么她大概率无法顺利跑完整个马拉松。同理，若在数据采集的初始环节就未对数据进行监控，数据管道后续的所有环节都将受到负面影响。
如何在数据旅程的第一英里确保数据治理？
数据会从多种来源接入数据管道：包括外部 API 接口、外部合作方的数据交付文件、数据库拉取数据等。在数据采集节点对数据进行监控，能让数据工程师提前掌握流入数据的可观测性。
进而能够及时规整并修复数据问题，从源头保障数据处理流程的健康与可靠。
通过提前建立数据管道的可观测性体系，数据工程师可实现以下目标：
数据工程师若需复盘数据管道，或对外部数据源开展审计与监控工作，可在评估过程中参考以下问题：
既然我们已阐述数据工程师应如何推进数据质量工作，接下来将探讨如何获得企业内其他利益相关者的支持与认可。
数据工程师常围绕数据质量展开讨论。然而，若能将沟通重心转向数据价值，则更易推动组织内其他利益相关者更深入地参与数据相关工作，这对于争取管理层关注、获取资源支持以及保障后续协作的持续性至关重要。
为此，我们建议讨论数据如何与业务目标保持一致。否则，外部利益相关者可能认为对话只与清理数据有关。
若将沟通重心从数据质量转向数据价值，更易推动高管层与董事会为数据管道投入更多资源支持。以下是与他们沟通的方法：
除企业领导层之外，员工参与也很重要。员工参与这将有助于数据分析和监控。数据工程师通常需要企业员工参与持续的数据维护工作。例如，销售人员在客户关系管理系统中新增销售机会时，需按要求填写多个字段信息。
我们建议投入精力做好人员管理工作，例如开展专项培训，并确保所有相关人员就数据质量的重要性达成共识。举例来说，可向团队说明：若能精准识别数据差异，有助于及时发现业务异常（反之，若人员未能持续、全面地更新数据，此类差异可能仅被判定为数据异常，而非业务层面的问题）。
数据价值审计至关重要，因为它直接影响据此做出决策的能力。若需举例说服员工参与数据管理工作，可向他们提及“‘其他’诅咒”这一概念。
当营销、产品、销售等业务部门查看数据仪表板时，若其中某一指标分类的“其他”项占比过高，就意味着他们未能获取决策所需的完整数据，进而导致决策质量受到影响。这是缺乏数据管理和数据治理的结果。
数据工程师如何将数据质量从抽象理论转化为实践？接下来，我们将前文所述内容整合为一套可操作的行动方案。
首先，评估应覆盖哪些领域及其管理情况。包括以下数据类型：
从数据采集开始，找出各个管道阶段的错误。
向各利益相关者介绍数据情况。展示如何管理从入口点到最终产品的数据。然后，解释当前的数据价值如何影响决策。提出错误点并建议修复方法。
制定一套按优先级排序的变革推进方案。明确需优先解决的问题。涵盖数据源及数据传输方式梳理、内部数据管理体系搭建、员工专项培训等核心模块推动方案获得相关方认可后，即可启动落地执行。
确保数据质量是数据工程师和整个组织的责任。数据质量监控要从源头开始。然而，只要获得员工与管理层的支持认可，数据工程师就能争取到在整个数据管道中监控并修复数据问题所需的资源与关注，进而助力企业实现业务增长。