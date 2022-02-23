如何确保数据质量、价值和可靠

下游数据的质量直接取决于数据源头的质量。在数据采集阶段，若能确保数据的准确性与可靠性，就能为下游分析、可视化及数据科学应用提供高价值数据支撑。

对于企业而言，这两种情况的差异可谓天壤之别：要么充分发挥数据价值，要么让数据在决策过程中沦为次要参考。本博客文章详细阐述数据质量的核心价值、数据审计与监控的实操方法，以及如何推动管理层、同事乃至董事会达成共识、协同推进数据质量工作。

涵盖的主题：