那么，公司为什么会创建重复数据呢？可能是因为一个或多个合理的原因，包括：

组织或其某个部门可能需要重新利用原始数据，因此需要创建新的数据副本。

公司可能希望保留副本，作为备份系统的一部分，以防发生数据丢失事件。

组织可能会发现自己保留了相同数据的多个副本，但都以不同的格式存储。

数据重复的另一个主要原因是，这是大多数多部门组织中的常见现象。数据的定期创建或重新创建，是在现代背景下开展业务的一项公认的有机功能。因此，数据创建或复制并非真正的问题，过度的数据激增才是真正的问题。

如果没有与之相关的额外经济负担，数据激增似乎就不是什么问题了。组织可以选择将数据存储在其 IT 架构内的各个位置，而不必关注这些冗余。

但事实是，公司确实会因为需要额外的存储成本来维护大量数据冗余而遭受经济损失。无法停止创建数据冗余的组织需要分配更多的人力和预算以实施新的存储解决方案和数据管理，无论是基于新硬件购买还是增加云存储。