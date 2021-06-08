什么是集成平台？我需要集成平台吗？

可以把集成平台想象成一个菜单。但不是普通的菜单；而是您的 Netflix 菜单，一个汇集您所要观看内容的中心。当然，您可以通过自己在网上搜索找到大部分（如果不是全部）心仪的节目。而且观看体验也不会有什么不同。但寻找这些内容的过程需要时间和极大的耐心。该菜单注重效率、便捷性和组织性。
从商业意义上来说，集成平台也能提供类似的价值。它旨在满足用户的独特需求，并将各种类型的集成集中在一处。IT 团队可以自由、灵活地采用各类资源来交付业务价值，满足（甚至超越）客户期望。
这就是集成平台的力量，使整体大于各部分的总和。
集成平台是一组整合的集成软件（中间件）产品，支持用户执行以下操作：
换句话说，集成平台为组织提供了连接其环境中的系统、应用程序和数据所需的集成工具。
要了解更多关于混合集成平台的信息，请参阅“什么是混合集成平台 (HIP)”。
如今，各行各业都在谈论集成平台，而这一切都有充分的理由。竞争激烈的市场需要更快、更具成本效益的解决方案，以加快信息交换、提高工作效率并简化运营。
然而，对新集成的需求远远超过了组织创建这些集成的能力。根据 Gartner 的说法，“70% 的数字化转型项目由于集成质量问题而失败。”[1]
将本地部署和云原生应用程序及系统连接到一个高度调协调、软硬件一体的架构中，可以在多个方面提供帮助，包括：
当今的集成团队需要访问各种组件，以便在传统和现代集成方式之间取得平衡。评估集成平台时，需要考虑以下几个最重要的组件：
传统上，集成平台是通过连接组织的关键功能而构建的。这通常包括来自不同供应商的 API 管理软件、消息传送功能和企业服务总线 (ESB) 解决方案。
但是，在内部启动这种方法可能成本高昂、操作复杂，而且无法满足您的所有要求。多个供应商的解决方案可能会造成某些特性或功能的重复使用，而其他功能则可能完全被排除在外。
完整的集成平台可将您所需的所有功能整合到一个统一的容器化平台中。它们还可以更轻松地弥合多种集成方式之间的差距。
如果您的公司正在考虑使用集成平台，我们推荐 IBM® Cloud Pak for Integration。借助该平台，您将获得提高应用程序速度和质量所需的所有功能：API 管理、应用集成、事件流等等。
然而，我们知道，并没有放之四海而皆准的集成方法。因此，您将能够在 IBM® Cloud Pak for Integration 中使用多种类型的集成，并且它们都将设置为协同工作。您将获得预构建的智能连接器，并将受益于自动化功能，如 AI 驱动的数据整合、自然语言处理 (NLP) 和低代码工具。
要了解更多关于 IBM 为满足您的集成需求而提供的解决方案，我们邀请您访问我们的云集成解决方案页面。
或者，如果您想彻底变革集成策略，请完成我们的集成成熟度评估，获取后续步骤的建议。
看看为 AI 时代重新构想的 iPaaS 能做什么。凭借适用于所有集成场景的统一混合解决方案以及驱动生产力的智能体式 AI，IBM 在集成领域处于领先地位。
AI 驱动的自动化可在 API、应用程序、事件、文件和 B2B/EDI 方面扩展敏捷性。
通过 IBM 集成解决方案，连接应用程序和系统以快速安全地访问关键数据，从而释放业务潜力。
利用 IBM 的云咨询服务解锁新功能并促进业务敏捷性。了解如何通过混合云战略和专家合作共同制定解决方案、加速数字化转型并优化绩效。