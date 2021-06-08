什么是集成平台？我需要集成平台吗？

可以把集成平台想象成一个菜单。但不是普通的菜单；而是您的 Netflix 菜单，一个汇集您所要观看内容的中心。当然，您可以通过自己在网上搜索找到大部分（如果不是全部）心仪的节目。而且观看体验也不会有什么不同。但寻找这些内容的过程需要时间和极大的耐心。该菜单注重效率、便捷性和组织性。

从商业意义上来说，集成平台也能提供类似的价值。它旨在满足用户的独特需求，并将各种类型的集成集中在一处。IT 团队可以自由、灵活地采用各类资源来交付业务价值，满足（甚至超越）客户期望。

这就是集成平台的力量，使整体大于各部分的总和。