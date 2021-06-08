什么是集成平台？我需要集成平台吗？

标签

仔细了解集成平台、它提供的价值以及它与 iPaaS 有何不同。

可以把集成平台想象成一个菜单。但不是普通的菜单；而是您的 Netflix 菜单，一个汇集您所要观看内容的中心。当然，您可以通过自己在网上搜索找到大部分（如果不是全部）心仪的节目。而且观看体验也不会有什么不同。但寻找这些内容的过程需要时间和极大的耐心。该菜单注重效率、便捷性和组织性。

从商业意义上来说，集成平台也能提供类似的价值。它旨在满足用户的独特需求，并将各种类型的集成集中在一处。IT 团队可以自由、灵活地采用各类资源来交付业务价值，满足（甚至超越）客户期望。

这就是集成平台的力量，使整体大于各部分的总和。

 

什么是集成平台？

集成平台是一组整合的集成软件（中间件）产品，支持用户执行以下操作：

  • 开发、保护和监管连接不同应用程序、系统、服务和数据存储的整合流程。
  • 支持快速 API 创建和生命周期管理，确保满足一系列混合集成要求。

换句话说，集成平台为组织提供了连接其环境中的系统、应用程序和数据所需的集成工具。

要了解更多关于混合集成平台的信息，请参阅“什么是混合集成平台 (HIP)”。

WebMethods Hybrid Integration

重塑 AI 时代的集成范式

IBM Web Methods Hybrid Integration 展示了企业如何无缝连接云和本地部署的应用程序，实现敏捷和可扩展的数字化转型。 
深入了解 IBM webMethods

集成平台为何至关重要

如今，各行各业都在谈论集成平台，而这一切都有充分的理由。竞争激烈的市场需要更快、更具成本效益的解决方案，以加快信息交换、提高工作效率并简化运营。

然而，对新集成的需求远远超过了组织创建这些集成的能力。根据 Gartner 的说法，“70% 的数字化转型项目由于集成质量问题而失败。”[1]

将本地部署和云原生应用程序及系统连接到一个高度调协调、软硬件一体的架构中，可以在多个方面提供帮助，包括：

  • 简化业务运营
  • 提高数据管理的效率
  • 降低成本
  • 改善客户互动

集成平台的组件

当今的集成团队需要访问各种组件，以便在传统和现代集成方式之间取得平衡。评估集成平台时，需要考虑以下几个最重要的组件：

  • API 集成：API 是最常见的现代集成方式之一。公司需要能够快速、轻松地跨环境创建、保护、管理和共享 API。
  • 数据和应用集成：孤立数据是组织在尝试数字化转型时面临的最关键问题之一。应用程序间复制和同步数据的能力将有助于解决各种问题，包括数据格式和标准。此外，运用自动化方式处理数据和应用集成还能进一步简化流程。
  • 消息传递与事件驱动的架构：数据同步和标准化至关重要，但如果企业希望构建更具吸引力的客户体验或实时响应，就需要利用消息队列事件驱动的架构，从生态系统中任何基于云或本地部署的应用程序安全地交换数据。
  • 高速数据传输：现代环境中交换的数据量十分惊人。事实上，IDC 预测，到2025年，全球数据产生量将达到每年 163 泽字节。这相当于 2017 年全球所生成数据量的十倍。能够可靠且高速地发送、分享、流式传输和同步大型文件，对于提供现代组织所需的实时数据响应至关重要。

一套完整的集成解决方案应提供哪些内容

传统上，集成平台是通过连接组织的关键功能而构建的。这通常包括来自不同供应商的 API 管理软件、消息传送功能和企业服务总线 (ESB) 解决方案。

但是，在内部启动这种方法可能成本高昂、操作复杂，而且无法满足您的所有要求。多个供应商的解决方案可能会造成某些特性或功能的重复使用，而其他功能则可能完全被排除在外。

完整的集成平台可将您所需的所有功能整合到一个统一的容器化平台中。它们还可以更轻松地弥合多种集成方式之间的差距。

另一种选择：集成平台与 iPaaS

iPaaS，即集成平台即服务，是一套基于云的产品，旨在连接应用程序。它与传统集成平台非常相似，可帮助组织执行和管理系统集成。iPaaS 通常组合使用各种本地部署和云端解决方案，使公司能够从 SOA 和 ESB 结构迁移到微服务架构。

要了解有关平台即服务 (PaaS) 的更多信息，请阅读“什么是 PaaS？

IBM 的集成平台

如果您的公司正在考虑使用集成平台，我们推荐 IBM® Cloud Pak for Integration。借助该平台，您将获得提高应用程序速度和质量所需的所有功能：API 管理应用集成、事件流等等。

然而，我们知道，并没有放之四海而皆准的集成方法。因此，您将能够在 IBM® Cloud Pak for Integration 中使用多种类型的集成，并且它们都将设置为协同工作。您将获得预构建的智能连接器，并将受益于自动化功能，如 AI 驱动的数据整合、自然语言处理 (NLP) 和低代码工具。

要了解更多关于 IBM 为满足您的集成需求而提供的解决方案，我们邀请您访问我们的云集成解决方案页面。

或者，如果您想彻底变革集成策略，请完成我们的集成成熟度评估，获取后续步骤的建议。

