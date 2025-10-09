试想一幅仅完成局部绘制的画布，画面下半部分是以蓝色笔触勾勒的海洋，画面中央还分布着几处亮眼的金色色块。待到整幅画作完成就能看出，这些色块实则是光影反射，作品描绘出了水面日落的景象。

未完成的画布本身也具备艺术价值，但它仍有进一步完善的空间。经过数据丰富优化后的数据集，也是同样的道理。

例如，仅记录姓名和电话号码的客户数据表，在补充电子邮件地址后，就能成为实用性更强的外联工具。为街道地址数据集补充地理坐标后，便可挖掘出社区土地利用方面的深度洞察分析。

随着企业持续生成、收集海量原始数据与非结构化数据，数据丰富工作也变得愈发紧迫。原始数据与非结构化数据体量越大，数据集中的信息空缺和背景缺失问题也就越突出。借助数据丰富，组织可将现有数据与其他数据点相关联，赋予数据实际价值，进而提升数据资产的投资回报率。