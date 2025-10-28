企业数据管理 (EDM) 是在数据整个生命周期内（从创建和收集到存储、集成、使用，以及最终归档或处置）对组织数据进行组织、治理和优化的实践。



EDM 的目标是确保数据准确、可访问、安全并与业务目标保持一致。对于当今的企业来说，EDM 尤为重要，因为它们所处的环境中数据增长没有停止的迹象。全球创建、捕获、复制和消耗的数据量预计到 2028 年将激增至超过 394 泽字节。1

作为参照，2008 年全球每月互联网流量仅为 10174 拍字节，即 0.01 泽字节2， 在不到二十年的时间里增长了40多倍3。 虽然互联网流量只是全球数据活动的一个方面，但其爆炸式增长反映了由按需流媒体、云计算、移动设备和企业系统所推动的数字内容创建、消费和交换的更大规模激增。

增长带来复杂性。随着数据量呈指数级增长，组织在维护数据质量、确保合规性、实现实时访问和提取有意义的洞察方面面临越来越大的挑战。EDM 提供了管理这种复杂性的框架和工具，将数据转化为竞争优势，推动更好的决策、创新和效率。