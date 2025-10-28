EDM 的目标是确保数据准确、可访问、安全并与业务目标保持一致。对于当今的企业来说，EDM 尤为重要，因为它们所处的环境中数据增长没有停止的迹象。全球创建、捕获、复制和消耗的数据量预计到 2028 年将激增至超过 394 泽字节。1
作为参照，2008 年全球每月互联网流量仅为 10174 拍字节，即 0.01 泽字节2， 在不到二十年的时间里增长了40多倍3。 虽然互联网流量只是全球数据活动的一个方面，但其爆炸式增长反映了由按需流媒体、云计算、移动设备和企业系统所推动的数字内容创建、消费和交换的更大规模激增。
增长带来复杂性。随着数据量呈指数级增长，组织在维护数据质量、确保合规性、实现实时访问和提取有意义的洞察方面面临越来越大的挑战。EDM 提供了管理这种复杂性的框架和工具，将数据转化为竞争优势，推动更好的决策、创新和效率。
EDM 之所以至关重要，原因有很多。它推动法规合规性、提高 运营效率、支持 人工智能 (AI) 创新并促进及时的数据驱动决策。
试想一下，在整个企业中实现 AI 运营化所面临的压力与日俱增。根据 IBM CEO 研究，72% 的受访 CEO 认为其组织的专有数据是释放生成式 AI 价值的关键。然而，尽管认识到这一点，许多组织仍在努力构建支持这一雄心所需的数据基础设施。
半数受访者承认，近期快速的投资导致了脱节、零散的技术环境，使得难以有效利用数据。
这种脱节严重阻碍了 AI 及其他业务优先事项全部潜力的发挥。无论目标是部署机器学习模型、自动化决策还是提供更个性化的客户体验，成功都取决于一个关键因素：数据就绪性。如果没有基于干净、治理良好的数据的坚实基础，这些举措就会停滞或失败。数据专业人员花在理清不一致数据集上的时间，比推动创新或提供可操作洞察的时间更多。
此外，数据环境正变得日益复杂。基于云的技术、实时分析和不断变化的隐私法规要求企业具备敏捷性、合规性和洞察力。然而，许多组织正试图以有限的资源和过时的基础设施来满足这些要求。
如果没有 EDM，碎片化的数据孤岛将持续存在，数据质量受损，集成变成一项成本高昂的挑战。那些将企业数据管理作为构建有弹性且面向未来的数据基础设施之基础的组织，将最有能力实现 AI 的潜力并推进其他举措。
主数据管理 (MDM) 是EDM的一个子集，专注于保持关键业务信息（如客户、产品、供应商和员工数据）在整个组织中一致且准确。它使用验证流程和集中式存储库来标准化、去重和同步关键数据域。MDM 还通过以干净、一致的格式在系统间提供高质量数据来支持分析和报告。
当公司将 MDM 整合到其运营中时，通常是在更广泛的 EDM 战略框架下进行的。EDM 通过建立治理框架、访问控制、数据标准和架构原则来奠定基础，这些标准和原则指导整个组织如何管理结构化和非结构化数据。
一旦该框架就位，引入 MDM 专门专注于协调和集中关键数据域。这确保了这些核心实体在所有业务系统中保持一致和准确，这对于分析、合规性和运营效率至关重要。
如果没有 EDM，MDM 工作可能会因政策不一致、缺乏所有权或数据实践碎片化而举步维艰。通过在 EDM 框架内协调 MDM，公司可以衡量其数据质量，确保主数据得到治理和安全，并使其与更广泛的业务目标保持一致。
AI 在优化、加速、扩展和简化组织管理和利用数据的方式上日益成为核心。当整合到企业数据管理战略中时，AI 数据管理可以自动化并优化关键流程，如数据分类、清洗和集成，这些流程传统上需要大量人工操作。
AI 驱动的工具可以识别跨海量数据集（包括关键业务数据）的模式和异常，从而更快地发现数据质量问题并更准确地标记元数据。这不仅提高了数据的可靠性，还加速了其为分析和决策做好准备的进程。
此外，AI 通过实现智能数据编排来增强 EDM 框架的可扩展性和敏捷性。例如，机器学习算法可以根据使用模式、法规变化或业务需求动态调整数据管道。这种适应性在多云 和混合环境中尤其有价值，因为在这些环境中数据流复杂且不断演变。
成功的 EDM 框架通过几个相互关联的要素帮助组织管理数据，使数据在不同数据源、格式和类型中得到良好治理和可用，这些要素包括：
技术赋能因素是支持数据跨平台移动、转换和可访问性的系统与工具。它们有助于创建可扩展且一致的数据环境，以满足不断变化的业务需求。
在 EDM 中，这些赋能因素包括数据集成能力、MDM 以及用于数据剖析、清洗和血缘追踪的工具。它们还支持提取、转换、加载 (ETL) 过程，该过程将来自多个源的数据整合到集中存储库中，用于分析和报告。
数据生命周期管理根据业务优先级和法规要求，处理数据的存储和归档方式。它有助于从创建到处置的整个过程中保持数据的相关性和合规性。
在 EDM 中，该组成部分根据组织和法律要求，监督数据从最初捕获到长期存储再到最终处置的完整旅程。它支持数据的持续相关性，并帮助组织履行合规义务，无论数据的格式或来源如何。
准确的洞察取决于底层信息的质量和一致性。企业数据管理解决方案应运而生，它可以标准化、验证和统一来自企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM) 和物联网 (IoT) 平台等不同来源的数据。
这些解决方案有助于在数据到达商业智能工具之前使其变得干净、一致并做好分析准备。一致的数据结构还能增强可视化和报告，使洞察更易于解释、分享和采取行动。
创新在灵活且适应性强的环境中蓬勃发展。基于云计算的 EDM 平台可以通过集成数据剖析、清洗和血缘追踪工具来支持团队，从而实现更好的控制和敏捷性。
此外，集中式存储库和标准化的元数据框架使跨部门协作更加容易。因此，组织可以在多云环境中保持治理和一致性的同时，加速创新和团队协作。
《通用数据保护条例》 (GDPR) 对个人数据的收集、存储和使用方式实行严格管控。有效的企业数据管理系统通过执行策略、维护审计跟踪以及实施限制未经授权访问的访问控制，帮助组织满足 GDPR 和其他数据隐私要求。
这些能力不仅对法规合规至关重要，而且对建立与客户、合作伙伴和内部利益相关者的信任也必不可少。通过确保敏感数据得到保护并负责任地处理，EDM 有助于使组织的数据实践与法律义务保持一致，同时保持运营敏捷性。随着数据量的增长和隐私期望的演变，EDM 成为管理风险和坚持问责制的战略要务。
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1 2010 年至 2023 年全球创建、捕获、复制和消耗的数据/信息量，Statista，2025 年 6 月 30 日
2 数据：全球互联网流量，Wikimedia Commons，2025 年 5 月 17 日
3 互联网流量，IBIS World，2025 年 8 月 18 日