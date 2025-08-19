数据采集是指使用不同方法从各种来源获取数据的过程。它是数据摄取管道中的一个关键步骤，随后则是数据验证、转换与加载。



现代商业基础工作（如数据驱动型决策、数据分析和人工智能 (AI)）均取决于大量高质量数据的可用性。数据采集可检索使这些明智决策和技术成为可能的相关数据。此概念虽然看似简单，但获取数据却可能十分复杂，尤其是在大数据时代。

当今的数据集不但庞大且十分复杂。它们的大小可跨越数 TB 或 PB，并采用结构化或非结构化格式，同时存在于不同的数据源中。这些复杂性给整个采集过程中围绕数据量、治理和安全性的管理工作带来了挑战。

然而，若能有效完成数据采集流程，则可使该流程成为各种战略计划的高质量催生管道。事实上，《哈佛商业评论》的一项研究发现，成功利用大数据和 AI 的组织在运营效率、收入增长和客户体验等关键业务指标方面的表现均优于同行。1