Cassandra 的故事始于 2007 年 Facebook，当时工程师们正在寻找一种可以为公司不断发展的消息平台存储数据的系统。通过结合已建立的 NoSQL 数据库模型（Amazon 的 Dynamo 和 Google 的 Bigtable），他们创建了一个具有高效数据结构和最终一致性的系统，其中更新会传播，直到所有副本随着时间的推移最终一致。

2008 年，Cassandra 以开源项目发布，迅速受到希望替代传统关系数据库的开发者的青睐。Apache 软件基金会于 2009 年接管了管理权，正式确定了治理机制并加速了社区的采用。

随着 eBay、Spotify 和 Instagram 等早期采用者部署 Cassandra 来处理大数据，Cassandra 的发展势头日益强劲。IoT和实时个性化的兴起进一步巩固了 Cassandra 作为首选高可用、可扩展数据库的地位。

DataStax 的商业支持新增了企业级工具、教程和服务，而开源社区则开发了工具并扩展了文档。如今，Cassandra 仍是许多分布式系统的核心，在开源生态系统和企业部署中蓬勃发展。