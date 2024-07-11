在最基本的层面上，簇计算使用局域网将多台独立计算机连接到网络中。在簇架构中，网络上的每台计算机都被称为“节点”，由中间件控制，中间件是一种使各台计算机能够相互通信的软件。簇的用户可以将每台计算机的资源视为单一计算机来使用，而不是将通过局域网连接的多台独立计算机分别使用。

一个计算簇可以连接最少两台节点，也可以多达数千台节点。例如，Beowulf 簇通常使用通过 LAN 连接的商用级个人计算机，对于某些任务来说，它可以作为一种相对经济的超级计算机替代方案。1

另一方面，Kubernetes（一种与容器相关、接近簇的技术，对云计算至关重要）支持多达 5,000 个相互独立但互联的节点簇。Kubernetes 被用于多种云部署场景，包括混合云和多云架构，以及 DevOps 和应用现代化。