Amazon DynamoDB（链接位于 ibm.com 外部）是一个键值和文档数据库，可在任何规模下提供单位数的毫秒级性能。它是一个完全托管、多区域、多主机、持久的数据库，具有内置的安全、备份和恢复功能，以及适用于互联网规模应用程序的内存缓存。DynamoDB 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。
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DynamoDB 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。当部署到包含 Amazon DynamoDB 的基础架构中时，Instana 代理会自动检测 DynamoDB 的存在，并将其自身配置为监控 Amazon DynamoDB 及其配置数据和性能指标，无需人工设置或配置。
Instana 自动部署其 DynamoDB 监控传感器后，它还将映射出与 Amazon DynamoDB 的所有连接。Instana 代理将所有数据发送回 Instana 动态图，该应用程序模型存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据样本：
收集的一些指标示例：
完整列表请参见 Instana Amazon DynamoDB 监控文档。
Instana 跟踪 Amazon DynamoDB 关键性能指标，以推断受监控环境中 DynamoDB 的运行状况。Instana 的动态图中包含了判断 DynamoDB 问题根本原因所需的上下文信息。
Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，以下是其中一些内置的运行状况规则：
如果 Amazon DynamoDB 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
详细了解如何开始使用 Instana 监控 Amazon DynamoDB。您可以登录您的帐户或开始试用。