DynamoDB 监控
DynamoDB 徽标
Amazon DynamoDB 监控和性能管理

Amazon DynamoDB（链接位于 ibm.com 外部）是一个键值和文档数据库，可在任何规模下提供单位数的毫秒级性能。它是一个完全托管、多区域、多主机、持久的数据库，具有内置的安全、备份和恢复功能，以及适用于互联网规模应用程序的内存缓存。DynamoDB 监控是 Instana 自动化微服务应用程序监控的重要组成部分。
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配置 Instana 的 DynamoDB 监控

DynamoDB 监控是 Instana 自动化应用程序性能监控解决方案的组成部分。当部署到包含 Amazon DynamoDB 的基础架构中时，Instana 代理会自动检测 DynamoDB 的存在，并将其自身配置为监控 Amazon DynamoDB 及其配置数据和性能指标，无需人工设置或配置。
Amazon DynamoDB 的配置和性能监控

Instana 自动部署其 DynamoDB 监控传感器后，它还将映射出与 Amazon DynamoDB 的所有连接。Instana 代理将所有数据发送回 Instana 动态图，该应用程序模型存储所有收集到的监控数据并将其置于上下文中。收集的典型配置数据样本：

  • 表 Arn
  • 表名称
  • 表格状态
  • 表项目计数
  • 表创建时间
  • 表大小（字节）

收集的一些指标示例：

  • 消耗的读取容量
  • 预置的读取容量
  • 消耗的写入容量
  • 预置的写入容量
  • 受限的读取请求（获取、扫描、查询、批量获取）
  • 受限的写入请求（放置、更新、删除、批量写入）
  • TTL 已删除项目
  • 条件检查失败
  • 用户错误

完整列表请参见 Instana Amazon DynamoDB 监控文档
DynamoDB 监控 – 内置运行状况警报

Instana 跟踪 Amazon DynamoDB 关键性能指标，以推断受监控环境中 DynamoDB 的运行状况。Instana 的动态图中包含了判断 DynamoDB 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，以下是其中一些内置的运行状况规则：

  • 已消耗的读取量和预配置读取量的比率至关重要
  • 已消耗的写入量和预配置写入量的比率至关重要

如果 Amazon DynamoDB 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。
安装 Instana 的 Amazon DynamoDB 监控

详细了解如何开始使用 Instana 监控 Amazon DynamoDB。您可以登录您的帐户或开始试用

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