Instana 跟踪 Amazon DynamoDB 关键性能指标，以推断受监控环境中 DynamoDB 的运行状况。Instana 的动态图中包含了判断 DynamoDB 问题根本原因所需的上下文信息。

Instana 配备了基于专家知识和最佳实践的多项预定义运行状况规则，以下是其中一些内置的运行状况规则：

已消耗的读取量和预配置读取量的比率至关重要

已消耗的写入量和预配置写入量的比率至关重要

如果 Amazon DynamoDB 运行状况或性能存在问题，Instana 用户界面将标记该问题，并更改相关实例的运行状况颜色。如果服务受到影响，还将创建服务事件并发送警报。性能问题与所有开发者更改相关联，以帮助确定根本原因。