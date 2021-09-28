您是否见过以“便宜、快速、优质：任选两个”为标题开头的园林设计师、房屋油漆工或其他技工的广告？CAP 定理将类似的逻辑应用于分布式系统。

分布式系统是将数据同时存储在多个节点（实体机或虚拟机）上的网络。由于所有云应用程序都是分布式系统，因此在设计云应用程序时了解 CAP 定理至关重要，以便您可以选择能够提供应用程序最需要的特征的数据管理系统。

CAP 定理也称为 Brewer 定理，因为这是由 Eric A. Brewer 教授 2000 年在一次关于分布式计算的演讲中首次提出的。两年后，麻省理工学院教授 Seth Gilbert 和 Nancy Lynch 发表了对“Brewer 猜想”的证明。