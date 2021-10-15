与其他 RDMBS（关系数据库管理系统）不同，PostgreSQL 同时支持非关系数据类型和关系数据类型。这使其成为当今可用的最合规、最稳定、最成熟的关系数据库之一。

POSTGRES 最初开发于 1986 年，是 INGRES（20 世纪 70 年代初开始的开源 SQL 关系数据库项目）的后续项目，现在被称为 PostgreSQL，是伯克利大学计算机科学教授 Michael Stonebraker 的创意成果。1994 年，该项目增加了对 SQL 的支持，此后不久，PostgreSQL 随即问世。

如今，PostgreSQL 仍在不断发展，由一个全球团队负责维护，该团队热衷于定期改进这个免费的开源数据库项目。