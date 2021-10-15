PostgreSQL，通常发音为“Post-GRES”，是一种开源数据库，以其可靠性、灵活性和对开放技术标准的支持而享有盛誉。
与其他 RDMBS（关系数据库管理系统）不同，PostgreSQL 同时支持非关系数据类型和关系数据类型。这使其成为当今可用的最合规、最稳定、最成熟的关系数据库之一。
POSTGRES 最初开发于 1986 年，是 INGRES（20 世纪 70 年代初开始的开源 SQL 关系数据库项目）的后续项目，现在被称为 PostgreSQL，是伯克利大学计算机科学教授 Michael Stonebraker 的创意成果。1994 年，该项目增加了对 SQL 的支持，此后不久，PostgreSQL 随即问世。
如今，PostgreSQL 仍在不断发展，由一个全球团队负责维护，该团队热衷于定期改进这个免费的开源数据库项目。
维护动态数据库系统在当今的数字化环境中至关重要，尤其是考虑到新技术涌现的速度。PostgreSQL 具有可扩展性和多功能性，因此可以通过强大的扩展生态系统快速支持各种专业用例，其中包括从时间序列数据类型到地理空间分析等各种类型。
PostgreSQL 的设计用途广泛且易于使用，对于许多希望以经济高效的方式改进其数据库管理系统的企业来说，PostgreSQL 是一种“通用型”的解决方案。PostgreSQL 作为开源数据库解决方案而构建，完全不受许可限制，没有供应商锁定或过度部署的风险。了解传统数据库系统局限性的专业开发人员和商业企业均大力支持 PostgreSQL。他们努力工作，提供经过实战检验的最佳关系数据库管理系统。
要更广泛地了解当今数据库的状况，请参阅“A Brief Overview of the Database Landscape”。
经过二十多年的发展，PostgreSQL 仍然是最知名、最受支持的关系数据库之一。因此，对于希望在本地和基于云的基础架构中创建高度可扩展计算环境的开发人员，PostgreSQL 提供了许多好处。
在大型数据库系统中，数据验证和读/写速度至关重要，PostgreSQL 的速度难以企及。PostgreSQL 支持各种通常只有专有数据库技术才有的性能优化，如地理空间支持和无限制并发。这使得 PostgreSQL 在对多种数据类型进行深入、广泛的数据分析时极为高效。
当多个用户同时访问数据时，传统数据库系统通常会锁定对记录的访问，以避免读/写冲突。PostgreSQL 通过使用 MVCC（多版本并发控制）有效地管理并发。实际上，这意味着读取不会阻塞写入，写入不会阻塞读取。
由于其对多种编程语言的兼容性和支持，PostgreSQL 成为开发人员最灵活的数据库之一。Python、JavaScript、C/C++、Ruby 等流行的编码语言都为 PostgreSQL 提供了成熟的支持，让开发人员可以使用自己擅长的语言执行数据库任务，而不会产生系统冲突。
企业必须在发生灾难时保持持续运营。他们需要一个可持续的解决方案，以确保生产数据库始终可供客户和开发人员使用。可对 PostgreSQL 进行配置，以通过跨多个服务器的同步或异步复制方法确保服务的高可用性。
部署开源数据库管理技术可以为企业带来独特的优势，包括更低的成本、更高的灵活性以及专有数据库解决方案可能不具备的创新。PostgreSQL 是由多元化的贡献者团队开发，它建立在知识、专业技术和开源价值观的坚实基础之上，使其成为世界上最先进的数据库。
在企业数据库部署中使用 PostgreSQL 时，开发人员可以体验到许多好处。PostgreSQL 包含大量丰富的功能和扩展，可创建高度可扩展、易于管理的数据库，同时提供跨多个计算环境的无缝复制和并发功能。
PostgreSQL 使开发人员能够在运行数据恢复计划时使用 PITR（时间点恢复）将数据库恢复到特定时刻。由于 PostgreSQL 始终保持预写日志 (WAL)，因此会记录数据库的每次更改。这样可以轻松地将文件系统恢复到稳定的起点。
pgBackRest 等第三方工具使此操作更容易且更可靠；大多数云管理的 PostgreSQL 服务都会自动为您处理这个问题。
PostgreSQL 内置了对多种过程语言的支持，使开发人员能够创建自定义子例程，称为存储过程。可以在给定的数据库中创建和调用这些过程。通过使用扩展，过程语言还可以用于许多其他编程语言的开发，包括 Perl、Python、JavaScript 和 Ruby。
PostgreSQL 是各种不同行业企业的理想数据库解决方案。这项开源技术在许多常见用例中表现出色。
PostgreSQL 非常适合管理 OLTP（联机事务处理）协议。作为通用 OLTP 数据库，PostgreSQL 非常适合电子商务、CRM 和财务分类帐等各种用例。PostgreSQL 的 SQL 合规性和查询优化器也使其适用于对数据进行通用分析。
PostGIS 是一个开放地理空间联盟 (OGC) 软件，作为 PostgreSQL 的扩展程序提供。它允许 PostgreSQL 支持地理空间数据类型和函数，以进一步增强数据分析。通过支持地理对象，PostgreSQL 可以通过增强存储数据背后的态势感知和智能来改进销售和营销工作，并帮助改进欺诈检测和预防。
将旧数据库迁移到 PostgreSQL，同时整合许可证成本、退役服务器并清理散乱的数据库。这可以消除供应商锁定，降低数据库的总拥有成本，并提高应用程序可移植性。
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