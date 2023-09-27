其开放式数据治理模型和插件架构可将访问控制扩展到 Hadoop 生态系统之外的其他项目，同时该平台已被“AWS、Azure、GCP 等主流云供应商”广泛接受。

借助 Apache Ranger 控制台，管理员可轻松管理集中式、细粒度的访问控制策略，其中包括所有集群中的文件、文件夹、数据库、表和列级策略。这些策略可按用户级别、角色级别或组级别进行定义。