什么是 Apache Ranger？

Apache Ranger 是一种框架，它可用于在整个数据平台上启用、监控和管理全面的数据安全性。它是一种开源授权解决方案，并可通过集中式安全管理为大数据平台提供访问控制与审计功能。

其开放式数据治理模型和插件架构可将访问控制扩展到 Hadoop 生态系统之外的其他项目，同时该平台已被“AWS、Azure、GCP 等主流云供应商”广泛接受。

借助 Apache Ranger 控制台，管理员可轻松管理集中式、细粒度的访问控制策略，其中包括所有集群中的文件、文件夹、数据库、表和列级策略。这些策略可按用户级别、角色级别或组级别进行定义。

Apache 服务集成

Apache Ranger 使用插件架构以使其他服务能与授权控制措施无缝集成。

此外，Apache Ranger 还支持对用户访问和管理操作进行集中审计，从而通过集中式审计存储来全面了解敏感数据的使用情况；同时，该审计存储可实时跟踪所有访问请求，并支持包括 Elasticsearch 和 Solr 在内的多个审计存储。

如今，很多公司都希望利用 Open Data Lake Analytics 堆栈，而该堆栈是数据仓库的开放式灵活替代方案。在此堆栈中，您可以灵活地使用存储、计算和安全功能，以便对数据湖使用 SQL。对于 Ahana Cloud，该堆栈则包括 AWS S3、Presto 以及本例中的 Apache Ranger 集成。

Ahana Cloud for Presto 和 Apache Ranger

Ahana 管理的 Presto 集群可利用 Ranger Integration 来执行 Apache 中定义的访问控制策略。

Ahana Cloud for Presto 支持在 30 分钟内启动并运行 Open Data Lake Analytics 堆栈。它是适用于 Presto 的 SaaS，并可消除调整、管理等任务的所有复杂问题。
