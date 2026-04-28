传统的数据整合，也就是将多源数据合并并统一格式的流程，依赖数据工程师统筹的固定规则或半自动化流程。1然而，这类方式无法适配当下海量的数据规模与复杂数据形态。

当今的 AI 和分析工作负载，要求数据基础具备高速度、灵活性与可视性。这类需求会大幅加重数据团队的负担，该团队本身还要应对工具泛滥、工作流分散以及数据孤岛等问题。

AI 提供了一套智能且简化的整合方式，兼具高效性，同时可适配未来各类数据需求。数据整合不再依赖人工转换，而是依托大语言模型 (LLM)、AI 智能体与自动化技术自主学习、调整并制定数据相关决策，将被动处理流程转化为主动运行的智能系统。