现代企业运行在架构复杂的分布式环境中，所处理的数据类型十分多样。企业还面临持续增长的创新压力与实时决策压力。传统的数据整合方式并非为这类需求而设计。
四大趋势进一步说明，AI 数据整合在当下具备重要价值的原因：
随着数据环境日趋复杂，即便是细微改动也会干扰整合工作，进而形成研究人员所说的“反复检测、排查、修复管道故障的循环，消耗大量技术资源”。5
IBM 软件工程师 Jahangir Khan 表示，对于优先落地企业 AI 与实时决策业务的组织而言，向 AI 驱动的管道设计、编排模式转型，已然成为“必然且关键的选择”。6智能体式 AI 支撑的管道具备自适应与自我修复能力，可从本质上优化数据整合流程，提升弹性与运行速度。
AI 数据整合能够解决拖累现代数据团队运行效率的三大核心执行难题：
众多企业都受困于缓慢、繁琐的数据访问流程。数据请求者通常需要等待一至四周才能拿到数据，进而拖累工作效率与决策推进。
工作流分散、工具繁多会进一步加剧该问题，有 50% 的组织同时使用三款及以上数据整合工具。数据工程团队需要在相互隔离的环境中开展工作，这会造成执行标准不统一、重复作业以及运营复杂度上升。
不少组织缺少专业的数据工程人才，无法满足当下 AI 与各类数据业务的需求。据相关统计，有 77% 的企业表示自身缺少必备的数据技能与专业知识。
技能缺口会加剧企业对人工流程的依赖，同时延缓新型整合方式的普及应用。除此之外，业务用户即便提出基础的数据请求，也高度依赖技术团队，致使工程团队长期处于超负荷运转状态。
AI 数据整合借助 LLM、机器学习和自动化技术，简化端到端的数据整合全流程。最常见的方法包括：
AI 还可以自动完成核心数据整合任务，例如模式映射和数据转换。传统的数据映射和转换工作依赖专业工程知识与硬编码规则。AI 模型依托语义理解能力，自动完成跨数据源的模式匹配与对齐。
例如，AI 可将一个系统内的“emp_ID”与另一系统的“employee_number”进行匹配，即便字段名称和数据格式存在差异。依托这类信息，AI 可生成转换逻辑与标准化规则，并随业务逻辑变化同步调整，无需重写代码。
大多数业务用户不掌握结构化查询语言 (SQL)，需要依托技术团队调取企业数据，用于制作报表、解答常规问题。AI 整合依托无代码自助服务式数据智能体缓解这类问题，这类智能体利用自然语言处理 (NLP) 与 LLM 解读自然语言请求，并生成 SQL 查询语句。
例如，金融分析师可提出查询要求：“按客户细分展示过去两个季度的盈利趋势。”智能体程序解析请求内容、生成查询语句并反馈结果。
该方式能够缩短数据访问耗时，让企业内的整合数据更便于全员使用。对于希望自主把控查询需求的技术用户，Python 软件开发工具包 (SDK) 可借助 LLM，根据用户需求生成并运行 Python 脚本。
在数据整合工作中运用高阶 AI 功能，可带来多项优势，具体如下：
业内也普遍认为，AI 正在大幅推动数据工程的普惠化发展。数据访问与理解门槛被降低后，即便非技术类业务用户，也可自主开展数据相关工作。
采用 AI 整合解决方案的实际用例十分丰富，举例如下：
借助 AI 摄取并转换实时数据流，可有效降低延迟，支撑高效、精准的运营与分析决策。
AI 数据整合可优化并简化流入湖库、数据仓库环境的数据流，保障数据可靠、传输高效。
快速整合客户关系管理 (CRM) 与绩效洞察分析的能力，可加快销售团队工作节奏，降低其对技术团队的依赖。
数据整合方案并非通用模板。评估 AI 驱动的数据整合解决方案时，需综合考量各项功能、模块与配套服务。以下三个核心问题，可作为选型参考依据：
通过简化的用户体验，将原始数据转化为 AI 就绪数据，支持整合任意类型的数据。
利用 IBM 数据集成解决方案，创建弹性、高性能和成本优化的数据管道，以满足您的生成式 AI 计划、实时分析、仓库现代化和运营需求。
通过制定适当的战略、数据、安全和治理措施，成功实现 AI 的规模化应用。
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