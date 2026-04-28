什么是 AI 数据整合？

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

AI 数据整合，定义

人工智能 (AI) 数据整合是指使用算法模型自动执行和优化整合过程，包括数据摄取数据转换管道生成等活动。

传统的数据整合，也就是将多源数据合并并统一格式的流程，依赖数据工程师统筹的固定规则或半自动化流程。1然而，这类方式无法适配当下海量的数据规模与复杂数据形态。

当今的 AI 和分析工作负载，要求数据基础具备高速度、灵活性与可视性。这类需求会大幅加重数据团队的负担，该团队本身还要应对工具泛滥、工作流分散以及数据孤岛等问题。

AI 提供了一套智能且简化的整合方式，兼具高效性，同时可适配未来各类数据需求。数据整合不再依赖人工转换，而是依托大语言模型 (LLM)、AI 智能体自动化技术自主学习、调整并制定数据相关决策，将被动处理流程转化为主动运行的智能系统。

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为什么 AI 数据整合现在很重要？

现代企业运行在架构复杂的分布式环境中，所处理的数据类型十分多样。企业还面临持续增长的创新压力与实时决策压力。传统的数据整合方式并非为这类需求而设计。

四大趋势进一步说明，AI 数据整合在当下具备重要价值的原因：

非结构化数据呈爆炸式增长

非结构化数据指没有预设格式的信息，例如图像、文档以及物联网 (IoT) 传感器数据。现如今，这类数据被大规模生成，据统计其占企业整体生成数据的 90%。 2

非结构化数据的庞大体量，使其在分析工作与 AI 应用中具备极高价值。但这类数据也容易超出人工整合方式的承载范围，尤其在数据架构频繁变更、异步更新、数据质量问题增多的场景下。3如果缺少更灵活、高效的整合流程，企业很可能造成高价值数据的闲置浪费。

LLM 和智能体需要可信、统一的数据

AI 仅能基于可访问的数据开展工作，因此实现企业数据的统一访问，是完成 AI 就绪的基本前提。组织需要对分布在数据库数据湖业务应用程序中的数据，搭建统一且便于管理的视图，以此为 AI 提供有效支撑。

举例而言，LLM 需要海量的相关数据，才能输出准确且贴合场景的内容。AI 智能体也有同类要求，并且依托整合数据在各类工作流中稳定运行。获取准确、实时且有效的业务数据，能够保障两者的输出内容完整、统一并保持时效性。

实时决策需要更快的管道

成功的数据驱动决策要求工作人员能够从海量、多类型的数据集中，快速、安全且经济地提取洞察分析。4想要实现这一目标，就需要自动化、低延迟的数据管道持续输出新鲜、可靠的数据。

但传统的管道设计与编排方式，无法适配 AI 和实时分析的运行速度与数据规模。批量提取、转换、加载 (ETL) 流程会产生延迟，拉长业务响应周期与洞察分析周期，最终输出的内容也会因失效而无法使用。

日益增长的复杂性阻碍了手动整合

随着数据环境日趋复杂，即便是细微改动也会干扰整合工作，进而形成研究人员所说的“反复检测、排查、修复管道故障的循环，消耗大量技术资源”。5

IBM 软件工程师 Jahangir Khan 表示，对于优先落地企业 AI 与实时决策业务的组织而言，向 AI 驱动的管道设计、编排模式转型，已然成为“必然且关键的选择”。6智能体式 AI 支撑的管道具备自适应与自我修复能力，可从本质上优化数据整合流程，提升弹性与运行速度。

AI 数据整合解决的关键挑战

AI 数据整合能够解决拖累现代数据团队运行效率的三大核心执行难题：

  • 数据访问
  • 管道可靠性
  • 技能限制
数据访问延迟和工作流程瓶颈

众多企业都受困于缓慢、繁琐的数据访问流程。数据请求者通常需要等待一至四周才能拿到数据，进而拖累工作效率与决策推进。

工作流分散、工具繁多会进一步加剧该问题，有 50% 的组织同时使用三款及以上数据整合工具。数据工程团队需要在相互隔离的环境中开展工作，这会造成执行标准不统一、重复作业以及运营复杂度上升。
管道稳定性差，数据质量无法保障

架构或格式发生变更时，会悄然中断旧版管道与硬编码系统，导致错误数据向下游流转。即便故障被发现，也往往需要人工介入处理，进而产生延误、提升运行风险。

管道可视性不足，会导致故障难以定位与排查。因此，数据工程师近一半的工作时间都用于维持基础运转，而非研发全新功能。7,8这类问题不断累积会形成高额技术债务，推高运营成本、制约整体工作效率。
技能短缺与技术能力受限

不少组织缺少专业的数据工程人才，无法满足当下 AI 与各类数据业务的需求。据相关统计，有 77% 的企业表示自身缺少必备的数据技能与专业知识。

技能缺口会加剧企业对人工流程的依赖，同时延缓新型整合方式的普及应用。除此之外，业务用户即便提出基础的数据请求，也高度依赖技术团队，致使工程团队长期处于超负荷运转状态。

如何将 AI 应用于数据整合

AI 数据整合借助 LLM、机器学习和自动化技术，简化端到端的数据整合全流程。最常见的方法包括：

  • 发现、分类和丰富数据
  • 跨数据源映射和转换数据
  • 监控数据质量和管道运行状况
  • 设计和编排数据管道
  • 使用自然语言查询数据

发现、分类和丰富数据

在数据整合和交付之前，AI 可以自动完成多项上游任务，例如：

  • 通过分析相关数据集、Web 来源、访问日志和元数据存储库，发现新的内部和外部数据源

  • 对数据进行分类并使用决策树随机森林神经网络等模型对数据进行标记，以提升治理和语义一致性。10

  • 通过业务上下文和元数据（如情感和公司标识符）丰富数据

  • 通过检测实体、关系和模式从非结构化数据中提取结构

  • 随着新数据源的出现和业务定义的演变，保持数据目录的更新

这些 AI 驱动的功能使下游分析和 AI 所需的相关数据更容易查找、解释和准备。

跨数据源映射和转换数据

AI 还可以自动完成核心数据整合任务，例如模式映射和数据转换。传统的数据映射和转换工作依赖专业工程知识与硬编码规则。AI 模型依托语义理解能力，自动完成跨数据源的模式匹配与对齐。

例如，AI 可将一个系统内的“emp_ID”与另一系统的“employee_number”进行匹配，即便字段名称和数据格式存在差异。依托这类信息，AI 可生成转换逻辑与标准化规则，并随业务逻辑变化同步调整，无需重写代码。

监测数据质量和管道健康状况

以往，团队依靠自定义可观测性逻辑、仪表板、告警机制与人工诊断方式监控数据管道。问题修复工作往往需要专业知识，同时协调多方利益相关者。

AI 系统可借助自动化手段维护数据质量，加快问题处理速度：

AI 还可以学习质量基准，识别细微偏差，以此优化数据质量管理工作。以上所有功能，均可保障交付至用户的数据真实可靠、格式统一且可直接使用。

设计和编排数据管道

智能体式 AI 可根据各类工作量，推荐适配度最高的整合方式，协助完成数据管道的设计与编排。结合数据源、性能需求与成本限制，AI 系统可推荐 ETL/ELT实时流式传输数据复制混合方案

声明式管道创作可配合完成上述流程。工程师无需逐行手动编写代码，只需定义预期结果与治理规则，系统便会生成管道方案供审阅与核准。随后，AI 智能体便可执行对应工作流。

AI 还可结合工作量特征与业务需求，为整合后的数据推荐最优存储目标，例如对象存储数据仓库或数据库。长期运行下，智能体系统会依托历史数据优化优先级与执行路径，进而完善编排工作，该过程通常借助强化学习实现。

使用自然语言查询数据

大多数业务用户不掌握结构化查询语言 (SQL)，需要依托技术团队调取企业数据，用于制作报表、解答常规问题。AI 整合依托无代码自助服务式数据智能体缓解这类问题，这类智能体利用自然语言处理 (NLP) 与 LLM 解读自然语言请求，并生成 SQL 查询语句。

例如，金融分析师可提出查询要求：“按客户细分展示过去两个季度的盈利趋势。”智能体程序解析请求内容、生成查询语句并反馈结果。

该方式能够缩短数据访问耗时，让企业内的整合数据更便于全员使用。对于希望自主把控查询需求的技术用户，Python 软件开发工具包 (SDK) 可借助 LLM，根据用户需求生成并运行 Python 脚本。

AI 数据整合的优势

在数据整合工作中运用高阶 AI 功能，可带来多项优势，具体如下：

  • 高效决策：依托 AI 能力，数据请求处理周期从数周缩短至数分钟，助力业务团队在机遇与风险窗口期快速行动。

  • 可靠优质数据：内置 AI 可观测、监控与治理能力，能够降低异常数据、不合规数据流入下游存储库、影响决策的风险。

  • 架构简化：智能体系统将各类整合管道统一整合至同一平台，兼容批处理、实时流处理以及 Data Replication 相关工作量。因此，用户无需在多款工具之间来回切换。

  • 提升工作效率：自动化与自助服务模式，可减少数据整合工作流内的重复、低价值任务，让数据工程人员聚焦于战略性工作。

业内也普遍认为，AI 正在大幅推动数据工程的普惠化发展。数据访问与理解门槛被降低后，即便非技术类业务用户，也可自主开展数据相关工作。

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AI 数据整合用例

采用 AI 整合解决方案的实际用例十分丰富，举例如下：

  • 实时流式传输
  • 数据仓储
  • 财务规划
  • AI 的数据
  • 销售和收入运营
实时流式传输

借助 AI 摄取并转换实时数据流，可有效降低延迟，支撑高效、精准的运营与分析决策。
数据仓储

AI 数据整合可优化并简化流入湖库、数据仓库环境的数据流，保障数据可靠、传输高效。
财务规划

AI 能够大幅简化数据访问流程，减少财务报表趋势预测、KPI 跟踪所需的人工数据准备工作。
AI 的数据

AI 可简化原始数据（尤其是企业非结构化数据）的统一工作，提升数据的可访问性与可用性。该能力是企业 AI 相关项目的重要支撑，例如检索增强生成 (RAG) 与生成式 AI
销售和收入运营

快速整合客户关系管理 (CRM) 与绩效洞察分析的能力，可加快销售团队工作节奏，降低其对技术团队的依赖。

选择 AI 数据整合平台时应注意什么

数据整合方案并非通用模板。评估 AI 驱动的数据整合解决方案时，需综合考量各项功能、模块与配套服务。以下三个核心问题，可作为选型参考依据：

互操作性和可扩展性：该解决方案与其他系统的兼容性如何？

依托应用程序编程接口 (API)、预制连接器实现原生生态系统互联的解决方案，可减少供应商锁定问题，充分盘活现有数据资产。这类 AI 驱动的解决方案，可与文件存储系统、事件驱动架构、数据存储、应用程序实现无缝对接。可扩展性与互操作性同等重要，平台可随业务需求迭代完成扩容（支持自定义代码、外部数据源接入）。

安全和治理：解决方案在数据保护方面的效果如何？

内置数据清理数据安全数据治理能力的 AI 数据平台，可保障数据在整个整合周期内稳定可信。同时，该类平台可防范敏感数据被非法访问与滥用。AI 赋能的可观测与监控能力，可提前识别各类问题，包括易被忽略的细微异常。

部署灵活性：平台可在何处、如何运行？

当下企业多运行在混合多云环境中，因此可跨环境运行管道的解决方案至关重要，涵盖本地部署、云端及混合生态系统场景。混合部署与就地数据处理模式，还可最大限度降低延迟与数据传输成本，减少长期技术债务。

作者

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

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  1. 深入了解 IBM watsonx.data integration
  2. 深入了解数据集成解决方案
脚注

1,3,6,9,10 Leveraging Artificial Intelligence to Automate ETL Pipelines: Evolving Legacy Data Systems into Intelligent Workflows，Jahangir Khan2025 年 6 月。

2 Untapped value: What every executive needs to know about unstructured data，IDC，2023 年 8 月。

4 Can AI Autonomously Build, Operate and Use the Entire Data Stack?，IBM Research，2025 年 12 月 8 日。

5 The challenges of Extract, Transform and Loading (ETL) system implementation for near real-time environmentSabtu, Adilah & Mohd Azmi, Nurulhuda & Sjarif, N.N.A. & Ismail, S.A. & Mohd Yusop, Othman & Sarkan, Haslina & Chuprat, Suriayati，2017 年 7 月。

7 What wasting data engineering talent really costs you，Kevin Kim，2022 年 3 月 31 日。

8 Beyond ETL: How AI Agents Are Building Self-Healing Data Pipelines，Soumen Chakraborty，2025 年 5 月。

 