ELT

与 ETL 流程相比，ELT 方法的实施速度 更快 ，但数据在加载后较为杂乱。由于转换操作在加载功能之后进行，这种方法避免了迁移过程中可能出现的速度迟滞。ELT 将转换与加载阶段解耦，确保编码错误（或转换阶段的其他错误）不会中断迁移进程。此外，ELT 通过利用数据仓库的处理能力和规模优势实现大规模转换（或可扩展计算），从而规避服务器扩展问题。ELT 还能适配云数据仓库解决方案，支持结构化、非结构化、半结构化和原始数据类型。

ETL

ETL 流程实施耗时更长，但能提供 更规整的 数据。这种流程非常适合需要较低更新频率的小型目标数据存储库。ETL 同样兼容云端数据仓库，既可通过基于云的 SaaS 平台运作，也能部署在本地数据仓库中。

目前市场上还存在众多开源和商业 ETL 工具，它们具备以下特性和优势：