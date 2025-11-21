财务预测是通过预估收入、现金流和支出等因素来预测企业未来绩效的过程。
财务预测是战略规划的基础工具。它帮助企业应对新挑战、把握机遇、管理风险并改进决策。同时，它也为贷款方、投资者和业务伙伴等利益相关方提供了关键的财务数据。
企业通常运用财务预测来实现以下目标：
构建完整的财务预测包含四个关键要素：
每个要素都像基石一样相互关联，共同构成对企业未来表现的预测框架。
销售预测是财务预测所有其他组成部分的基础。它是对公司在未来时间段（通常以周、月或季度衡量）可能销售情况的预测过程。
旨在估算已在进行中或预期进入销售渠道的交易所能产生的销售收入。
销售预测完成后，即可开始收入预测。此过程测算所有预期收入以及运营成本、销货成本、税费和利息支出等费用。
这些信息随后用于编制预测损益表，展示公司未来的预计净利润或利润。
对未来销售额和净利润的估算，随后被用于预测现金将如何及何时流入和流出企业。
现金流的两个常见例子是：客户付款（流入）和企业支付员工薪资（流出）。 预测现金流量表则能展现企业在特定时期内的这些收支情况。
将 销售预测、收入预测和现金流预测的预估结果相结合，即可编制预测资产负债表。该文件是对公司未来资产、负债和权益的高度概括。
例如，它可能包含产品库存（资产）、应付供应商货款（负债）以及普通股（权益）。它提供了公司预计财务状况的详细视图。
财务预测的两大主要类型是定量预测与定性预测。企业通常结合使用这两种预测方法。
定量预测利用历史数据来预测未来可能发生的情况。例如，可用上一季度的销售数据来估算下一季度的收入。这类预测高度依赖统计数据和数学模型，推演趋势和模式将如何影响未来的业务表现。
以下是常见的定量预测技术：
与依赖统计数据的定量方法不同，定性预测以人为判断和观点作为预测的基础。该方法在没有历史数据可用的情况下尤为有效，例如新产品发布或初创公司成立时。
常见的定性预测技术包括以下几种：
财务预测旨在预估未来的财务结果。 财务建模 则帮助企业基于这些预测来指导战略。
换言之，预测为数学模型（通常在 Excel 中构建）提供了基准，这些模型用于分析和预测不同情境下的结果。例如，如果财务预测了下个月的收入，财务模型 则可以推演价格上涨将如何影响该数字。
财务预测与预算编制密切相关，但属于不同流程。预算通常为企业在一个财年内如何分配预期收入和资源提供静态的路线图。
而财务预测过程则更为动态，旨在预测短期与长期的未来结果。收入、现金流和支出的财务预测，对于制定现实且可靠的预算至关重要。
如今，许多企业正在使用人工智能驱动的财务预测工具来分析过往表现并预测未来结果。
根据 IBM 商业价值研究院对 300 位首席财务官的调查，58% 的受访者表示，他们目前使用 经典人工智能 (AI) 进行预测与建模。此外，42% 的受访者表示计划在未来使用 生成式 AI 进行预测与建模。
使用 AI 进行财务预测的优势包括以下主要优点：
