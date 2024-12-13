财务计划和分析 (FP&A) 是一项企业财务职能，负责收集和分析财务数据，以帮助规划有效的业务战略和优化业务决策。
企业 FP&A 很重要，因为它使组织能够就财务战略、运营计划、新举措、风险管理、员工人数规划等做出明智的决策。这些战略决策对于组织的盈利能力和财务健康至关重要。
通过使用数据分析来预测趋势、识别机会并衡量关键绩效指标 (KPI)，FP&A 团队可帮助企业领导者回答关键问题，例如：
财务计划和分析有 4 个基本组件或步骤：
FP&A 流程的第一步是收集、准备和整合用于预测和规划的数据。
从内部系统中提取运营数据、财务数据、员工指标和关键绩效指标 (KPI)。例如，FP&A 团队可能会从客户关系管理 (CRM) 软件收集销售数据、从企业资源规划 (ERP) 系统收集现金流数据以及从人力资源信息系统 (HRIS) 收集工资单数据。
FP&A 团队还从外部来源收集数据，以便深入了解市场和经济状况。这些来源可能包括对客户和竞争对手的市场调研、行业专家的分析报告、政府统计数据和货币汇率。
然后，通过验证这些信息的准确性、消除错误或不一致之处并将其标准化为一致的格式来准备信息，以供使用。接着，可将干净的数据整合到统一的数据集中，以供日后分析。
下一步是使用收集的数据创建财务预测以支持战略规划。这些预测通常包括未来业务绩效的关键驱动因素；例如，预计销售额、现金流、运营费用、人员配备要求和用户留存情况。
FP&A 分析师经常使用财务建模来预测哪些战略、行动和投资可带来最佳业务成果。例如，场景规划模型可以模拟企业提高或降低价格，或是需求或商品成本等市场条件波动时可能发生的情况。
这些洞察分析有助于指导规划流程，因为企业领导者可以决定如何分配资源、执行市场战略和设定未来绩效目标。
完成预测并制定战略计划后，FP&A 团队开始在整个组织分配资金和资源。该预算编制过程包括向每个业务部门或部门分配资金并确定办公空间和设备等资产的资本支出。
然后，FP&A 分析师与高级管理层合作制定最终主预算，记录整个组织的所有支出。主预算与 FP&A 对未来业务绩效的预测和目标（例如预计收入、现金流和盈利能力）保持一致。
总预算可能需要随着一个财政年度内发生的变化进行更新。FP&A 团队经常使用滚动预测来掌握不断变化的市场和财务状况。此过程使他们能够全年对预算进行动态和周详的更新。
为了帮助组织实现其目标，FP&A 分析师会持续监控、分析并创建有关财务表现的临时报告。这个持续的绩效管理流程可以提供洞察分析，了解哪些做对了，哪些做错了，以及可能需要进行哪些改变。
例如，财务分析师可能会执行差异分析，以确定实际销售收入未达到预算目标的原因。然后，FP&A 发布一份包含数据可视化的报告，帮助销售经理了解需求低下或缺乏潜在客户等因素如何导致了销售收入不及预期。然后，销售经理可以进行战略性调整来解决这些问题。
资产负债表是 FP&A 流程的一项关键工具，因为它们可提供组织资产、负债和权益的统一视图。FP&A 经理会使用它们来隔离潜在风险、发现改进机会并了解企业的整体财务健康状况。
FP&A 团队使用现金流量分析来了解整个组织的现金流入和流出情况。这些信息可以帮助他们就未来的投资、运营费用、债务管理、财务风险和增长战略做出更明智的决策。
FP&A 团队通常会通过在仪表板、图表和图形中可视化数据来传达复杂的财务洞察分析。这种方法可帮助利益相关者更轻松地了解可能会影响业务绩效的趋势和模式。
财务建模可帮助 FP&A 团队评估针对商业计划与不断变化的市场状况的“假设”影响。它可预测针对新的产品或服务、成本削减、投资与其他业务计划的潜在财务结果。
FP&A 软件包执行多种 FP&A 功能，例如数据收集、数据分析、预测、规划、预算编制和报告。有时，企业会通过使用单独的软件工具和内部系统的组合来创建自己的 FP&A 解决方案。
损益表提供有价值的信息，例如收入、销售成本、毛利润、运营费用、运营收入和净利润。FP&A 分析师利用这些数据来评估盈利能力，预测未来表现并确定需要降低成本或提高效率的领域。
滚动预测是一个重要工具，因为它们能定期（通常为每月或每季度）提供更新后的财务预测。此举有助于 FP&A 对不断变化的市场状况快速做出反应，并充分利用新出现的业务趋势。
利用场景建模，FP&A 分析人员可以模拟业务行为和市场条件的不同组合，以预测财务结果。这种能力有助于他们改进决策、评估战略并为环境的变化做好准备。
根据 FP&A 趋势调查，超过一半的 FP&A 团队使用 Microsoft Excel 等电子表格作为主要财务规划工具。1 电子表格可帮助分析师组织和分析数据、构建模型、创建可视化效果、生成预测以及进行财务报告。
当实际财务结果与预测或预算数字不同时，FP&A 团队会使用方差分析。方差分析可帮助他们发现收入、支出和客户忠诚度等领域盈余或亏空的潜在原因，并采取适当的应对措施。
目前，只有 6% 的 FP&A 团队使用人工智能和机器学习方法。1不过，分析人员预测，这些技术将在未来的财务计划和分析中发挥重要作用。
AL 和 ML 可自动执行并提高一系列 FP&A 功能的准确性，例如数据收集和准备、数据分析、建模、预测和规划。这些功能使财务领导者有更多时间专注于战略和计策。
预计未来几年，FP&A 职位的数量以及对具有财务管理认证候选人的需求都会增加。FP&A 分析师将越来越多地充当组织中多个部门的业务合作伙伴。
未来，FP&A 分析师还将更多地参与环境、社会和治理 (ESG) 计划。FP&A 团队将对可持续发展计划的财务影响和业务运营的环境影响提供洞察分析。
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