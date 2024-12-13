FP&A 流程的第一步是收集、准备和整合用于预测和规划的数据。

从内部系统中提取运营数据、财务数据、员工指标和关键绩效指标 (KPI)。例如，FP&A 团队可能会从客户关系管理 (CRM) 软件收集销售数据、从企业资源规划 (ERP) 系统收集现金流数据以及从人力资源信息系统 (HRIS) 收集工资单数据。

FP&A 团队还从外部来源收集数据，以便深入了解市场和经济状况。这些来源可能包括对客户和竞争对手的市场调研、行业专家的分析报告、政府统计数据和货币汇率。

然后，通过验证这些信息的准确性、消除错误或不一致之处并将其标准化为一致的格式来准备信息，以供使用。接着，可将干净的数据整合到统一的数据集中，以供日后分析。