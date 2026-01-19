财务报告是企业用于向外部和内部利益相关者传达财务数据的会计流程。这一流程会整合损益表、开支、资产、财务报表及现金流等数据，用以展示企业长期的财务表现。
对于各种规模的企业来说，财务报告都是至关重要的会计流程。财务报告及其相关组成部分可以清晰地展示企业的财务状况。
财务报告的一个核心目标，是完整记录企业所有收支款项以及进出企业的销售成本。
这一流程对于有效债务管理至关重要，有助于利益相关者进行预算分配和支出决策。该流程为企业提供了跟踪负债和资产的文档，有助于确保透明度和准确性。
不同行业的企业有不同的合规要求和法律。大多数企业都至少有一位利益相关者，需要企业定期提交财务报告。
上市公司必须遵守证券交易委员会 (SEC) 的申报要求、财务会计准则委员会 (FASB)、公认会计原则 (GAAP) 标准以及《萨班斯-奥克斯利法案 (SOX)》的审计要求。美国国税局 (IRS) 依法要求企业提交财务报告，若未遵守相关规定，将面临严重后果。
财务报告是内部管理的基础，例如遵循业务绩效管理惯例、衡量关键绩效指标和计算员工薪酬。该流程有助于落实问责机制，并为企业内部制定战略决策的人员提供实时数据。
借助现代财务报告软件，企业可以开发数据模型、实施财务分析、进行财务建模，有助于评估当前活动水平，推动更长期的增长。
潜在的利益相关者，如投资者或合作伙伴，会参考企业的财务报告来决定是否与该企业合作。财务报告对企业至关重要，因为企业始终处于被评估审核的状态。
企业可以编制多种报告或不同类型的财务报表（也称为财务披露文件）来完成财务报告编制工作，且每种报表都有其各自的用途。将这些报表整合为一套报告文件包，或在数据看板中用于内部汇报时，其价值和效用会达到最大化。
财务报告流程是企业成功的关键组成。虽然必须满足法律要求和合规性，但财务报告还具有以下优点：
通过财务报告流程，企业可以逐步揭示收入、支出和盈利能力的长期变化规律。通过跨周期对比并分析关键财务比率及其他指标，企业能够发现潜在商机与早期风险预警信号。
这些洞察有助于管理层进行预算预测、预判市场变动，并依据实际数据而非主观臆断做出明智决策。
准确的财务报告显示了资源在组织中移动的情况。管理者利用这些信息来评估企业的财务业绩、控制成本并将资本分配到能产生最高回报的领域。
财务报告有助于流程改进，并帮助决策者使日常运营与总体财务目标保持一致。
清晰的财务报告能够与投资者、贷款方及供应商建立信任并提升信息透明度。
企业若能透明披露自身财务状况与经营风险，利益相关者便可做出稳妥可靠的决策。规范统一的报告还能改善沟通效果、助力商务谈判，并巩固长期合作关系。
财务报告在任何报告期内实时跟踪现金流入和流出。
现金流量表的可见性有助于企业履行债务、制定短缺应对计划并避免流动性危机。强大的现金流监控有助于强有力的预算策略，并随着时间的推移保持可持续增长。
财务报告的相关要求时常变动，具体取决于企业自身情况以及企业属于上市公司还是非上市公司。最常见的标准制定机构包括财务会计准则委员会、国际会计准则委员会和政府会计准则委员会。相关准则为保证准确性与实用性，始终处于不断变化和微调之中。
美国证券交易委员会 (SEC) 和美国国税局 (IRS) 经常更新其规则，以与标准委员会的调整保持一致，并反映当前的经济环境。在美国以外，企业遵守国际会计准则委员会制定的国际财务报告准则 (IFRS)。
私营企业的外部财务报告要求相对较少，但仍需向美国国税局提交预估税务报表并进行年度纳税申报。小型私营企业将面临特定的财务报告需求，具体取决于所使用的贷款机构，但它们应始终制定强有力的财务管理流程。
对于私营企业而言，透明度至关重要，主动披露财务报告或投资活动，也可作为吸引外界关注的一种营销策略。
相比之下，美国证券交易委员会不仅要求上市公司提交严格的财务报告，还会对其进行监管。美国证券交易委员会的财务报告要求很详细，但最常见的包括季度 10-Q、年度 10-K 和用于报告计划外事件的 8-K。依据相关法规条款及实际情况，企业还需遵守其他多项合规要求。
内部和外部利益相关者可以通过多种方式使用财务报告。通过财务报告，企业可以讲述自身故事，帮助投资者了解企业当前的运营状况和估值水平。
这类财务报告向利益相关方传递企业财务信息，以此评估企业的整体经营状况与持续经营能力。主要应用场景包括：
财务报告是内部管理和绩效分析的关键。内部财务报告的应用场景因企业而异，但都围绕着同一个共同目标：保持经营灵活性、强化战略运营能力。
金融领域业务流程自动化和生成式人工智能推动的新技术正在改变传统的财务报告流程。这些先进工具为财务报告带来全新应用场景，充分展现了高效性与高级分析能力。
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