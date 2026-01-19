业务运营

什么是财务报告？

发布日期 2026年1月19日
一位女士坐在办公桌上的两台显示器前
By Teaganne Finn , Ian Smalley

财务报告（定义）

财务报告是企业用于向外部和内部利益相关者传达财务数据的会计流程。这一流程会整合损益表、开支、资产、财务报表及现金流等数据，用以展示企业长期的财务表现。

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企业的财务计划和分析 (FP&A) 团队使用财务报告来维护有序的会计数据、跟踪流动负债并清晰地了解其财务状况。财务报告对于盈利预测、财务预测以及合规经营也至关重要，无论身处何种行业、承担何种职能。

各企业正在集成财务报告软件，通过实时分析提高准确性，并实现数据驱动的决策。采用人工智能 (AI)机器学习 (ML) 等先进技术的软件，能够自动化业务流程、简化繁琐的报表编制工作，同时安全存储财务信息。

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为什么财务报告很重要？

对于各种规模的企业来说，财务报告都是至关重要的会计流程。财务报告及其相关组成部分可以清晰地展示企业的财务状况。

追踪收入和支出

财务报告的一个核心目标，是完整记录企业所有收支款项以及进出企业的销售成本。

这一流程对于有效债务管理至关重要，有助于利益相关者进行预算分配和支出决策。该流程为企业提供了跟踪负债和资产的文档，有助于确保透明度和准确性。

满足合规要求

不同行业的企业有不同的合规要求和法律。大多数企业都至少有一位利益相关者，需要企业定期提交财务报告。

上市公司必须遵守证券交易委员会 (SEC) 的申报要求、财务会计准则委员会 (FASB)、公认会计原则 (GAAP) 标准以及《萨班斯-奥克斯利法案 (SOX)》的审计要求。美国国税局 (IRS) 依法要求企业提交财务报告，若未遵守相关规定，将面临严重后果。

支持财务分析

财务报告是内部管理的基础，例如遵循业务绩效管理惯例、衡量关键绩效指标和计算员工薪酬。该流程有助于落实问责机制，并为企业内部制定战略决策的人员提供实时数据

借助现代财务报告软件，企业可以开发数据模型、实施财务分析、进行财务建模，有助于评估当前活动水平，推动更长期的增长。

传达再保证

潜在的利益相关者，如投资者或合作伙伴，会参考企业的财务报告来决定是否与该企业合作。财务报告对企业至关重要，因为企业始终处于被评估审核的状态。

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财务报告类型

企业可以编制多种报告或不同类型的财务报表（也称为财务披露文件）来完成财务报告编制工作，且每种报表都有其各自的用途。将这些报表整合为一套报告文件包，或在数据看板中用于内部汇报时，其价值和效用会达到最大化。

  • 资产负债表：资产负债表是用于评估企业财务状况的核心财务报表。它显示了企业拥有的资产、负债和股东权益。企业通常每季度跟踪一次资产负债表，资产负债表可以包含在年度报告中。资产负债表还有助于利益相关者实时评估企业当前财务状况，确定净资产。
  • 利润表：利润表也称为损益表 (P&L)，通过列出特定时间范围内的收入、费用、净收入、损益来显示公司的绩效。利润表能够提供有价值的洞察分析，帮助我们了解企业相对于行业的运营和管理状况。
  • 现金流量表：现金流量表是对资金在特定时期内进出企业的方式的汇总。该报表展示了企业通过经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流入与流出情况。现金流量表对于了解企业的运行状况至关重要，并帮助潜在投资者评估企业的整体稳定性。
  • 股东权益表：股东权益表通常是企业资产负债表的一部分，解释企业所有权随时间的变化。这是反映企业净值或留存收益的报表，用于列示清偿全部债务后股东权益的变动情况。它有助于反映企业的财务健康状况，可供内外部相关人员参考使用。
  • 财务仪表板：财务仪表板用于内部报告。仪表板是一种数字工具，以可读的方式显示组织的财务数据。现代财务系统变得越来越复杂，需要梳理和维护大量数据。财务仪表板可以通过图表简化数据，帮助利益相关者更快做出业务决策。
  • CFO 仪表板：首席财务官 (CFO) 仪表板是一种基于角色的财务仪表盘，专门贴合财务管理者的业务需求。首席财务官仪表板整合了来自企业各个系统的关键财务数据和关键绩效指标，例如企业资源规划 (ERP) 和其他会计软件。典型的报告可能是应收账款、应付账款周转率和工资数据。

财务报告的优势

财务报告流程是企业成功的关键组成。虽然必须满足法律要求和合规性，但财务报告还具有以下优点：

识别趋势

通过财务报告流程，企业可以逐步揭示收入、支出和盈利能力的长期变化规律。通过跨周期对比并分析关键财务比率及其他指标，企业能够发现潜在商机与早期风险预警信号。

这些洞察有助于管理层进行预算预测、预判市场变动，并依据实际数据而非主观臆断做出明智决策。
优化业务运营

准确的财务报告显示了资源在组织中移动的情况。管理者利用这些信息来评估企业的财务业绩、控制成本并将资本分配到能产生最高回报的领域。

财务报告有助于流程改进，并帮助决策者使日常运营与总体财务目标保持一致。
加强业务合作伙伴关系

清晰的财务报告能够与投资者、贷款方及供应商建立信任并提升信息透明度。

企业若能透明披露自身财务状况与经营风险，利益相关者便可做出稳妥可靠的决策。规范统一的报告还能改善沟通效果、助力商务谈判，并巩固长期合作关系。
监控现金流

财务报告在任何报告期内实时跟踪现金流入和流出。

现金流量表的可见性有助于企业履行债务、制定短缺应对计划并避免流动性危机。强大的现金流监控有助于强有力的预算策略，并随着时间的推移保持可持续增长。

财务报告要求

财务报告的相关要求时常变动，具体取决于企业自身情况以及企业属于上市公司还是非上市公司。最常见的标准制定机构包括财务会计准则委员会、国际会计准则委员会和政府会计准则委员会。相关准则为保证准确性与实用性，始终处于不断变化和微调之中。

美国证券交易委员会 (SEC) 和美国国税局 (IRS) 经常更新其规则，以与标准委员会的调整保持一致，并反映当前的经济环境。在美国以外，企业遵守国际会计准则委员会制定的国际财务报告准则 (IFRS)。

私营企业的外部财务报告要求相对较少，但仍需向美国国税局提交预估税务报表并进行年度纳税申报。小型私营企业将面临特定的财务报告需求，具体取决于所使用的贷款机构，但它们应始终制定强有力的财务管理流程。

对于私营企业而言，透明度至关重要，主动披露财务报告或投资活动，也可作为吸引外界关注的一种营销策略。

相比之下，美国证券交易委员会不仅要求上市公司提交严格的财务报告，还会对其进行监管。美国证券交易委员会的财务报告要求很详细，但最常见的包括季度 10-Q、年度 10-K 和用于报告计划外事件的 8-K。依据相关法规条款及实际情况，企业还需遵守其他多项合规要求。

财务报告的用例

内部和外部利益相关者可以通过多种方式使用财务报告。通过财务报告，企业可以讲述自身故事，帮助投资者了解企业当前的运营状况和估值水平。

外部报告

这类财务报告向利益相关方传递企业财务信息，以此评估企业的整体经营状况与持续经营能力。主要应用场景包括：

  • 监管合规：企业必须遵循美国证券交易委员会制定的监管标准，以及美国公认会计原则 (GAAP) 或国际财务报告准则 (IFRS) 等框架。
  • 投资者：财务报表有助于评估企业的表现。
  • 贷款人和债权人：银行和其他贷款人使用财务报告来评估企业的贷款申请和信贷额度，并验证企业的信用度。
  • 合作伙伴：发布财务报告的企业能提供透明度，并建立与供应商、客户和投资者等合作伙伴的信任。
  • 并购 (M&A)：在企业并购活动中，清晰的财务报告至关重要，因为利益相关者会对潜在交易进行评估。

内部报告

财务报告是内部管理和绩效分析的关键。内部财务报告的应用场景因企业而异，但都围绕着同一个共同目标：保持经营灵活性、强化战略运营能力。

  • 表现分析：内部管理团队可借助财务报告，按部门或产品线分析盈利状况，并对关键绩效指标 (KPI) 进行考核评估。
  • 预算和预测：财务数据对于希望实现短期和长期目标的公司来说是必不可少的，在制定预算和编制财务预测方面尤为关键。
  • 现金流：通过监控现金流入和流出，企业可以管理流动性，优化营运资金决策并管理债务。
  • 风险管理：财务报告分析可帮助企业主动降低潜在业务风险，并监测市场挑战。
  • 运营优化：财务报告帮助团队识别趋势、发现经营低效问题，从而在业务扩张或收缩方面做出更合理的决策。

AI 驱动的报告

金融领域业务流程自动化和生成式人工智能推动的新技术正在改变传统的财务报告流程。这些先进工具为财务报告带来全新应用场景，充分展现了高效性与高级分析能力。

  • 自动报告：FP&A 工具中的 AI 可以从整个组织中提取大量数据并将其整合到一个安全的平台中，有助于确保准确的财务跟踪和即时更新。
  • 实时仪表板：现代财务报告软件可实时生成包含关键指标的动态看板，能够即时查看现金流、收入及支出情况。
  • 预测性分析：部分 AI 模型软件突破了传统自动化流程，利用历史数据和市场指标，为预测性人工智能模型与预测性分析提供数据支撑。此过程可实现即时情景规划和趋势预测。
  • 增强欺诈检测：机器学习 (ML) 模型可以跟踪交易模式并自动发出异常活动信号，从而实施主动欺诈应对计划和战略。
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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