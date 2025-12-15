业务运营

何为财务管理？

发布日期 2025年12月15日
By Teaganne Finn and Ian Smalley

财务管理的定义

财务管理指组织及其财务领导者用于指导资源配置、投资决策与运营效率提升的框架体系。 盈利管理、预算预测与战略决策共同构成了组织的财务管理流程。

财务管理涵盖影响组织财务健康与可持续性的所有要素。既包括日常现金流监控，也涉及财务报告决策指引及其中所有环节。

大多数大型组织会设立由首席财务官、财务总监 (CFO) 或类似职务领导的完整财务团队，管理所有财务职责。

现代组织正借助财务计划和分析 (FP&A) 领域的人工智能 (AI) 技术和财务自动化等新兴科技，获取财务绩效的实时洞察。这些组织还运用会计软件与企业资源规划 (ERP) 平台，将财务职能整合至统一的财务管理系统中。

根据  IBM 商业价值研究院最新研究，53% 的高管已在财务分析与管理报告中应用自动化技术。

通过智能体 AI 等更先进的技术，专精于 财务建模 的 AI 智能体能够分析历史数据构建预测模型，从而实现更精准的结果预测。这些进步不仅提升了预测精度，还使财务专业人员与 CFO 能更专注于缓释财务风险与预测不确定性。

财务管理如何运作？

财务管理直接影响组织绩效与整体预算战略的方方面面。它不仅仅局限于账簿与资产负债表维护。其核心目标是帮助组织实现各项指标。这些目标包括追踪流动性与现金流、提高利润以及构建财务情景模型。

财务经理通常具备财务分析师背景，并作为财务专业团队的一员开展工作。虽然小型组织可能依赖更精简的团队配置，但通常至少会配备专职财务经理来主导资本战略并管理财务关系。

有时，组织会采用企业绩效管理 (BPM) 方法，将业务绩效与财务绩效同步管控。

以下是财务管理团队的四大核心职责：

  • 规划职能：财务管理团队需预测组织维持正向现金流所需的财务资源。从而实现资金合理分配以促进增长并应对突发状况。
  • 预算编制：财务管理者将可用资金分配至组织各项支出，如租金、薪资及原材料采购。财务管理团队负责制定尽可能符合组织短期与长期利益的财务决策。
  • 风险管控与评估：非财务部门的领导者依赖首席财务官及财务团队来管理与评估各类风险。这些风险包括市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险。有效管控每类风险都需要完善的财务管理流程与协同一致的财务团队。
  • 流程制定：财务管理团队还负责建立以付款单、报告或发票形式分发财务数据的规范流程。这些流程将明确组织内最终财务决策的责任人，以及需要签核确认的利益相关方。
财务管理关键构成要素

财务管理渗透组织的每个层面。每个部门都能从专业知识和精准方案支持中获益。

尽管财务管理诸多领域存在交叉，了解各领域的核心关注点至关重要。财务管理的关键领域包括：

  • 投资管理：财务管理团队负责评估资本机会，在潜在风险中研判切实可行的投资回报。投资范畴涵盖技术升级、市场拓展及并购目标等领域。
  • 采购协同：财务管理者与采购团队协作优化采购决策并建立支出控制机制。双方协同制定支付谈判策略，为整个组织建立财务管控体系
  • 报告编制：及时准确的财务报告能为利益相关方提供清晰洞察，并优化期末结算流程。借助会计软件，财务管理者可快速生成内部管理报告、对外财务报表以及面向贷款方或投资者的专项文件。同时在透明度与保密性之间保持恰当平衡。
  • 税务筹划：财务管理者不仅满足合规要求。他们更致力于设计合法降低税负且不影响运营的税务策略。他们还负责构建交易架构、管理税务准备金、协同外部顾问并追踪法规变动。
  • 风险管理：组织面临多重威胁，财务管理者需负责识别与量化风险，并就 风险管理方案做出明智决策。他们必须制定在风险与财务增长潜力间取得平衡的缓释策略。
  • 项目管理：通过与部门负责人紧密协作，财务管理者评估每项计划的财务可行性。在项目全生命周期中，他们分析投资回报率 (ROI)，并在成本超预期时建议调整财务活动。
  • 现金流管控：随着资金在组织内流动，财务团队必须统一掌握现金流、支出与应付账款的全貌。这要求财务管理者预测资金需求并处理现金管理事务，同时维持财务稳定。
  • 预算管理：财务管理者通过设定财务目标并根据组织战略目标配置资源来驱动预算流程。他们与部门负责人协作制定切实可行的预算方案，追踪实际绩效与计划的差异，并随商业环境变化调整资源分配。
  • 财务规划与分析 (FP&A)： 财务计划和分析 流程 通过财务预测与情景建模将原始财务数据转化为实用洞察。FP&A 团队识别新兴趋势、解析偏差数据，并为决策层提供制定定价与指标决策所需的关键信息。

财务管理为何重要？

财务管理至关重要，因为它使组织能够如实评估财务目标与资金收支的匹配程度。财务管理团队应对组织可能面临的最关键问题（有时超出其控制范围），并制定应对这些情景的应急预案。

财务管理及财务管理软件还能帮助组织建立资金管理体系并驱动长期增长。新时代的财务管理甚至通过 云端财务管理运用生成式 AI (gen AI) 技术。

生成式 AI 模型能实时分析市场趋势与经济指标，突破自动化局限，提供即时数据驱动型洞察。CFO 凭借知识与数据的支持，从而理解哪些投资决策最有可能转化为成果。

通过运用生成式 AI，CFO 及其团队能精准判断哪些决策最可能转化为实际成果。但这种成功的实现依赖于财务部门将数据转化为可执行洞察的速度。

根据  IBM 商业价值研究院的研究，在云转型中采用 FinOps  或云端投资财务管理所获得的大部分商业价值，主要来源于创新能力的提升与风险抵御能力的增强。报告还显示，采用 AI 赋能 FinOps 模式的组织实现了超过 20% 的成本节约。

有效的财务管理正持续演进，需要通过战略规划使组织进入主动盈利的发展态势。

财务管理的三种类型

财务管理通常根据组织资源配置方向与运营融资方式划分为不同决策类别。这些类别相互关联，体现了具体财务决策如何影响整体财务状况。

营运资本管理

通过管理现金、库存、应收及应付款项，营运资本管理能确保组织拥有足够的短期资产来履行短期义务。财务管理者负责调整政策与流程以提升效率、减轻财务压力。

示例：某中型制造企业为改善流动性、降低融资成本，着手审查其营运资本状况。财务团队首先分析现金转换周期 (CCC)。他们发现库存周转天数过高。针对此问题，财务管理者实施新的库存管理方案，以加速交付并减少过剩库存。

资本预算

资本预算是用于分析与优先级排序大型项目的财务管理流程。这类计划通常需要巨额资金，必须在推进前进行评估。该流程旨在为组织在既定项目框架内最优化使用资本提供方法论与数据支撑的评估体系。

示例：某零售企业正在评估是否投资新建仓库。财务团队预估项目成本并计算净现值 (NPV) 和内部收益率 (IRR) 等财务指标。完成分析后，公司将根据预期成本决定批准或放弃该仓库投资计划。

资本结构

此类财务管理涉及运用债务与股权融资来支持组织的资产与运营。例如，当利率较低时，采用债务融资可能是较好的选择。另外，组织也可能考虑私募股权资金、出售资产或发行股权等方式。

示例：某科技公司计划拓展业务，需确定增长资金的融资方式。财务管理部门分析其资本结构后，考虑采用债务与股权混合融资方案。

公司可能通过发行长期债券利用低利率优势，同时享受利息支出的税前抵扣优惠。公司也可能通过增发新股募集资金。这种平衡策略使公司的资产负债率保持在可控水平。

财务管理实践案例

全渠道零售商  Landmark Retail 是展现财务管理解决方案如何革新组织预算流程的现实范例。

作为中东和北非地区 (MENA)、印度及东南亚 (SEA) 规模最大的零售商之一，该公司已发展成为跨越 21 个国家、拥有 2,200 家门店的商业巨头。

由于业务快速增长，Landmark Retail 的财务规划与分析团队在管理多重财务流程时面临挑战。该公司转而采用 IBM Planning Analytics 来优化预算流程

“借助该工具，Landmark Retail 显著提升了商业分析能力，获得了传统电子表格预算法常被忽略的深度洞察。该工具轻松实现了零基预算编制，因其具备完整历史数据而大幅节省了时间与人力成本，”据 Landmark 集团 FP&A 负责人 Gopal Chandak 所述。

Chandak 补充道，公司经历了卓越的转型，员工耗时减少了 75%。他们还提升了跨品牌与跨国运营的治理透明度，使员工能更专注于战略业务分析。

Landmark Retail 仅是众多例证之一，彰显了财务管理解决方案与流程的重要性及其对组织财务运营方式产生的深远影响。

