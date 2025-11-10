传统的 FP&A 方法已难以为继。不断演进的财务领域正将焦点转向在整个 FP&A 体系中融入人工智能，以实现数据自动化处理、增强预测能力，并赋能实时 战略决策。

与此同时，运用 AI 处理日常琐碎任务的 FP&A 团队可将重心转向更有价值的工作。随着对财务专业人员的要求转向更多协作与业务伙伴关系，这一转型至关重要。

尽管 FP&A 专业人员历来负责编制预测与分析历史数据，但当前波动性环境亟需具备前瞻思维并拥抱变革的人才。财务组织已然看到采用 AI 对企业产生的实质性影响。

例如，IBM 商业价值研究院 (IBV) 近期调研发现，与未全面部署 AI 的企业相比，实现 AI 端到端实施的企业取得了“投资回报率 (ROI) 最高四分位区间”的成效。该实施过程包含 融合 AI、 云计算 与 应用程序现代化的 IT 战略。