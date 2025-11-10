人工智能 业务运营

AI 在财务计划和分析 (FP&A) 中的应用

发布日期 2025年11月10日
一位男性同时使用电脑与平板办公
AI 在财务计划和分析  (FP&A) 中的应用

AI 在 FP&A 中的应用是指运用人工智能 (AI) 技术革新财务计划和分析 (FP&A) 实践，推动财务团队转型为战略业务合作伙伴

传统的 FP&A 方法已难以为继。不断演进的财务领域正将焦点转向在整个 FP&A 体系中融入人工智能，以实现数据自动化处理、增强预测能力，并赋能实时 战略决策

与此同时，运用 AI 处理日常琐碎任务的 FP&A 团队可将重心转向更有价值的工作。随着对财务专业人员的要求转向更多协作与业务伙伴关系，这一转型至关重要。

尽管 FP&A 专业人员历来负责编制预测与分析历史数据，但当前波动性环境亟需具备前瞻思维并拥抱变革的人才。财务组织已然看到采用 AI 对企业产生的实质性影响。

例如，IBM 商业价值研究院 (IBV) 近期调研发现，与未全面部署 AI 的企业相比，实现 AI 端到端实施的企业取得了“投资回报率 (ROI) 最高四分位区间”的成效。该实施过程包含 融合 AI、 云计算 与 应用程序现代化的 IT 战略。

AI 在 FP&A 中的应用如何运作？

FP&A 团队使用机器学习 (ML) 等 AI 工具已有一段时间，但因数据质量问题与 AI 素养不足，普及进程相对滞后。 然而，生成式 AI（例如 OpenAI 的 ChatGPT、Microsoft 的 Copilot）应用程序的激增，正在重新唤起人们对采用 AI 的兴趣。

这些生成式 AI 工具利用 大语言模型 (LLM)，能够以自然语言回应用户疑问。此类解决方案还能分析报告并提供财务预测洞察，无需使用者具备编程能力或数据科学学位。这些工具可减少对历史趋势的耗时分析及人工 Excel 表格管理的依赖。

通过 ML、自然语言处理 (NLP)预测性分析技术，这些先进算法能快速处理海量财务与运营数据集。该过程为首席财务官 (CFO) 等财务领导者提供更智能、更深度的洞察，从而驱动明智决策。

当前许多组织正在实施 AI 并尝试相关工具。然而，若缺乏 AI 驱动的转型规划，FP&A 团队将面临应用局限。关键在于财务领导者需积极参与分析过程，从一开始就打破业务单元间的信息壁垒，以建立有意义的合作伙伴关系。

AI 在 FP&A 中的主要用途

AI 的应用正在重塑整个 FP&A 流程，并支持创建实时仪表板与可视化视图，使团队能够跨职能协作并受益于这些新技术。AI 在 FP&A 的其他关键应用场景还遍布于多个财务职能领域。

预测

AI 功能正在帮助 FP&A 部门将预测模型和孤立的规划功能转化为可执行的洞察。人工智能驱动的预测可对财务数据进行细粒度分析，发现传统 FP&A 模型无法揭示的规律。

ML 算法是该应用程序的核心，必须通过内外部信号进行训练，以确保预测准确性。与静态模型不同，AI 能从每个新数据点持续学习。

当全球事件或市场变化改变可预测结果时，预测模型会自动调整。这正是预测性分析的实际例证。AI 模型不仅依赖历史销售数据预测未来表现，还能综合考虑宏观经济趋势、季节性波动及客户情绪等多重因素。

情景规划

超越预测的下一步是情景模拟。AI 正被用于生成反映不同业务结果的多变量情景。通过模拟“假设”情境，AI 解决方案帮助组织评估潜在结果。

这些模型可用于模拟需求变化、利率调整或供应链中断等情景。生成情景后，AI 解决方案还会提出最佳行动方案建议并评估潜在影响。AI 曾经仅作为辅助工具的人工智能，如今已成为推动变革、战略规划和优化风险管理的关键赋能者。

异常检测与差异分析

借助 AI 系统，FP&A 团队可通过异常检测与差异分析精准定位异常交易。经过训练的算法能够学习财务行为的正常模式，并对偏离预期结果的情况发出警示。这使得 FP&A 团队能够更快地调查问题并维护财务数据的完整性。

此外，NLP 能够将大型数据集转化为清晰的叙述，帮助财务专业人士向高管和利益相关方清晰地传达洞察。这种方法简化了报告流程，并提供能够影响关键财务决策的深度分析报告。

自动化与生产力提升

AI 通过减少重复性任务和手工工作负载，正在改变 FP&A 团队的工作流程。根据安永关于 FP&A 趋势的研究报告，最常见的生产力提升主要体现在以下四个领域：

  • 智能数据整合
  • 报告与叙述生成
  • 预算数据初始化
  • AI 增强型会议

AI 工具正被应用于这四个领域以提升产出效率，为工作人员释放更多时间。如今，团队不再需要逐行编制精细预算的繁重工作，而是开始利用 AI。AI 帮助专业人员设定预算值，并通过 AI 助手执行会议安排和议程起草等任务。

AI 如何改变 FP&A

AI 在 FP&A 中应用的作用不仅影响工作流程。更在重塑整个流程及其运作方式。FP&A 团队中的角色正在转变——即使在最高层级——历史上未被重视的能力正变得极具价值。

角色演变

在 AI 驱动的 FP&A 业务环境下，团队角色正随之变革。原先以分析师为主的模式，现已转变为更趋多元化的综合型模式。团队既看重能驾驭新技术的专业技能，也重视能洞察 AI 工具如何契合组织整体目标的软性能力——这种双重能力正日益受到青睐。

这一点在 CFO 的角色上体现得尤为显著。传统上，CFO 主要负责汇报历史业绩并阐释高层战略；如今，他们既需要具备更精细化、注重细节的思维，同时还要成为创新的推动者。这正是生成式 AI 工具能发挥作用之处，为财务团队和 CFO 提供了应对这一复杂局面的新工具。

技能与能力转型

随着财务专业人员被要求成为更敏捷、更多面的团队成员，AI 在 FP&A 中的应用正在从根本上改变他们所需的能力和技能组合。

回顾过去，FP&A 的传统职责更侧重于手动数据收集、财务报表的电子表格建模以及历史趋势分析。如今的重点则转向了那些深刻理解所用技术、并能与 AI 工具高效协同的团队成员。他们必须紧密合作，保持开放心态采纳新的解决方案，并聚焦于共同目标：在生成深度洞察的同时，持续优化决策流程。

嵌入可持续实践

借助 AI，FP&A 现在能够将可持续发展数据直接纳入财务分析与预测。传统上，碳排放或能源使用等可持续性指标是与财务绩效分开追踪的。这种方式使得 FP&A 团队难以将环境或社会目标与业务成果联系起来。

AI 驱动的分析技术能够处理来自不同来源的大量环境、社会和治理 (ESG) 数据。这类数据分析有助于 FP&A 团队识别可持续实践与财务结果之间的模式和关联。

在 FP&A 中实施 AI 的五步法

在 FP&A 中实施 AI 需要一种结构化的方法，该方法需结合清晰的领导方向、坚实的数据基础和持续改进机制。为确保成功，FP&A 团队应遵循战略路线图，使技术与业务目标保持一致，并赋能团队有效适应变革。以下五个步骤概述了在 FP&A 中成功集成 AI 的可行路径：

  1. 构建领导层愿景：在 FP&A 中实施 AI 的第一步，是明确这项技术将如何优化 FP&A 流程的清晰愿景。建立一个覆盖全组织、且与战略目标相符的愿景至关重要。领导层必须明确预期成果，例如提升预测准确性或加快决策速度，并向所有相关方阐明这一目标的意义。获得组织高层的支持与清晰路径，将能巩固资源并赢得文化认同。
  2. 建立坚实的数据治理基础：AI 工具的有效性取决于维护良好的高质量数据。实施的下一步是拥有干净的数据和数据管理系统，以避免形成数据孤岛。实现这一点后，制定一个涵盖数据准确性和明确安全措施的稳健治理框架至关重要。此外，FP&A 团队应考虑统一各系统间的数据定义，并确立清晰的技术所有权。这种持续的管理能建立对 AI 的信任，并减少产生有偏见或不可靠结果的风险。
  3. 提升 FP&A 团队技能：团队必须懂得 如何以协作的方式与 AI 工具共同工作。团队培训应侧重于培养数据素养、AI 素养和批判性思维能力，而非编程专业知识。由于 AI 工具自动化了数据整合、收集和基础预测等工作，团队成员需要理解 AI 模型如何为商业决策提供依据，以及人工在何处创造价值。技能提升的目的在于培养好奇心和适应性的文化。FP&A 团队原先的分析师角色，正在演变为战略顾问。
  4. 从战略着手启动：FP&A 团队应从试点项目开始，小范围入手。这样，如果出现问题或该技术不适合组织，团队也不会有过重的投入。团队应首先瞄准影响重大且易于管理的领域，例如预测性预测或自动化报告。这些领域能通过优化资源配置或明确的业务增长快速展现价值。试点项目可以揭示成功之处以及可能出现的挑战。这一策略能帮助团队优化工作流程，并解决任何可能影响组织长期成功的流程缺口。
  5. 持续跟踪与优化 AI 解决方案：了解某项措施是否有效的唯一途径，是持续监控和追踪 AI 解决方案的表现。FP&A 团队可通过定义关键绩效指标 (KPI)，并保持数据实时更新以确保其相关性和准确性来实现这一点。团队还应追踪不同维度的指标，例如效率提升和用户采纳度。另外，FP&A 团队可以收集用户反馈，确定需要改进的领域并满足不断变化的业务需求。通过持续跟踪与优化，组织能确保 AI 系统与业务目标保持一致，并实现长期价值创造。

AI 与 FP&A 的未来

高管与 FP&A 团队不能再孤立运作。FP&A 的未来取决于组织能否优先采用全局性的工作方法。IBM® Consulting 的财务与供应链转型负责人 Deepak Joshi 指出，业界正转向整合的业务计划 (IBP) 方法。在这一过程中，组织的不同部门协同工作，为业务绩效制定统一的计划。

“FP&A 部门在推动跨职能协作方面具有独特优势，能够引领这一转型，”Joshi 表示。“通过打破数据孤岛并鼓励透明化，FP&A 使不同部门能够朝着共同的业务目标协同努力。”

为满足未来需求，FP&A 组织必须将自身从被动响应职能，重新定位为主动驱动创新与探索的引领者。整合这些技术可能是一项艰巨的任务。但如果 Landmark Retail——中东及北非 (MENA)、印度和东南亚地区 (SEA) 最大的全渠道零售商之一——能够实现效率最大化，其他 FP&A 团队也同样可以做到。

Landmark Retail 业务遍布多个国家和地区，旗下运营多个品牌，该公司希望整合数据并提升预算流程效率。

该零售商采用了 IBM® Planning Analytics，在 8 至 10 周内成功完成了概念验证，并显著实现了预算流程的精简与高效。Landmark Retail 仅是其中一例，展现了 FP&A 团队如何实施 AI 解决方案，以生成即时财务数据及 AI 驱动的预测。
