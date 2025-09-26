什么是业务绩效管理？

业务绩效管理 (BPM) 是指组织根据战略目标监测、衡量和管理组织绩效的系统性方法。
它包括赋能企业规划、预算、预测和分析其业务运营的流程和系统，目标是改进决策制定并实现预期结果。
BPM 有时也被称为公司绩效管理 (CPM) 或企业绩效管理 (EPM)，它通过评估多个数据点和维度，确定企业的组织绩效水平和整体健康状况。通过持续监控数据点并将其与长期目标对齐，企业领导者能优化运营，确保公司各部门朝着成功的方向协同一致。
从历史上看，业务规划和业务绩效管理是孤立系统中的被动流程——例如，企业可能会手动输入数据以跟踪和分析主要痛点。如今，企业越来越多地使用数据驱动的技术框架，主动跟踪多个业务目标并实时将其与结果进行比较。例如，首席财务官 (CFO) 可能会在财务计划中使用 BPM 解决方案，而人力资源 (HR)、销售或市场营销部门可能会将 BPM 流程应用于运营规划、预算编制和报告。监控不同部门的公司绩效有助于促进协同一致，并确保在业务目标上达成多维度共识。
BPM 涉及制定明确的战略目标，每个目标都向组织的使命和公司目标看齐。在战略规划过程中，领导者会在不同部门和时间范围内制定具体、可衡量的目标，并将其与更广泛的业务目标对齐。
有效的 BPM 依赖于识别和跟踪关键绩效指标 (KPI)——这些指标能就企业的成功提供有意义的洞察分析。常见的 KPI 包括收入增长、投资回报率 (ROI) 等财务指标，以及客户满意度、员工敬业度、员工绩效或市场份额等非财务指标。通过选择与战略目标一致的指标，组织可确保工作的一致性和针对性。
财务计划是业务绩效管理的关键组成部分，涉及制定详细的预算和预测，以指导资源分配。该策略包括年度预算周期、场景规划等多种财务计划模式。
许多 BPM 系统会定期生成报告和仪表板，帮助利益相关者了解当前的绩效趋势。最先进的 BPM 系统系统不仅具备分析工具，还拥有实时数据监控功能。跨部门共享公司业绩报告可减少孤岛现象，并为更明智的决策提供全面依据。
BPM 可以在组织转型计划中发挥关键作用，既充当转型的催化剂，也作为管理转型成果的框架。将 BPM 与转型工作相结合，可实现组织变革的系统性规划、执行和可持续性，同时全程保持绩效透明度。
在数字时代创建强大的绩效管理系统，能让企业领导者准确分析多渠道绩效——从员工留存到现金流等各个方面。通过部署这些系统，企业不仅能够对变革保持准确、全方位的了解，还能在绩效下滑时支持快速调整方向。
过去三十年间，出现了多种传统的业务绩效管理框架，每种框架都是开发绩效管理系统的指导准则。多年来，混合变体也得到了发展；有些企业可能会选择融合若干流程的不同方面。常见的 BPM 方法包括：
平衡记分卡框架由 Robert Kaplan 和 David Norton 于 1992 年提出，从财务、客户、内部业务流程以及学习与成长四个维度对绩效进行梳理。该框架有助于组织平衡短期成果与长期增长。
目标与关键成果法 (OKR) 为定义和跟踪目标及其可衡量成果提供了框架。通常，每个目标由 2-5 个关键结果提供支撑，这些关键结果是具体、有时限且可量化的指标。
全面质量管理 (TQM) 是一种综合性方法，将质量改进原则融入组织的所有职能和层级。它强调以客户为中心、持续改进、员工参与和基于事实的决策。TQM 框架通常包括质量规划、质量控制和质量改进流程。
六西格玛是一种以数据为驱动的方法，专注于消除业务流程中的缺陷并减少差异。它运用统计分析和结构化的、数据驱动的方法来改进现有系统。该方法最初用于制造业，如今已越来越多地应用于更广泛的业务流程中。
超越预算法是一种较新的方法，主张采用更灵活、更具适应性的规划流程，以滚动预测、相对目标和分散决策取代传统的年度预算。例如，某家瑞典银行的目标是实现高于平均竞争对手的净资产收益率，而非设定固定的年度目标。
方法论可为绩效管理方式提供指导，而技术平台则让组织能够有效执行这些策略。业务规划管理的技术领域涵盖了由专业平台、集成套件和新兴技术组成的多元化生态系统。这些技术共同作用，让组织能够在多个维度优化绩效。
EPM 套件正日益成为组织业务绩效管理系统的核心支柱。领先的软件具备财务计划、预算编制、预测和整合的全面功能。平台通常提供集成模块，例如用于战略与运营规划、财务报告的模块。现代 EPM 系统强调用户友好的界面，同时支持协作式规划工作流。
市场上有多种分析工具，可让用户轻松分析业务数据。这些平台可创建自定义仪表板并生成洞察分析，无需大量技术支持。通常，这些工具在数据可视化和探索性分析方面表现出色，让组织内更广泛的利益相关者都能获取绩效数据。
软件即服务 (SaaS) 模式的 BPM 解决方案通过提供快速部署和自动更新，改变了整个市场格局。这些平台还能增强分布式团队的协作能力，提供灵活的扩展功能，并支持实时绩效监控。向基于云端的解决方案或混合型解决方案的转变，让先进规划工具的获取变得更加普及。这一转变让小型企业也能部署企业级解决方案——而此前，这类解决方案通常只有拥有充足 IT 资源的大型组织才能获取。
现代企业资源规划 (ERP) 系统包含嵌入式规划和绩效管理功能。这种集成方法实现了运营流程与绩效报告之间的无缝数据流，确保运营执行的一致性。
客户关系管理 (CRM) 平台提供关键的客户销售绩效数据，为更广泛的业务规划流程提供支持。具备分析功能的先进 CRM 系统支持组织将销售规划与整体业务目标对齐。
人工智能 (AI) 和 机器学习 (ML) 功能正日益融入 BPM 平台。这些功能通常能提供自动化洞察分析和预测。自然语言处理 (NLP) 技术实现了对话式分析界面，用户可使用日常语言就绩效数据提出问题。
同样，机器人流程自动化 (RPA) 工具可自动化处理日常绩效管理任务，例如数据收集和报告生成。这些工具将人力资源从重复性任务中解放出来，使其可投入更具价值的活动。
实施有效 BPM 的组织通常能实现更合理的资源配置，同时做出更多数据驱动的决策。借助系统性方法，企业能够优化资本配置，并找到那些通过提升效率可影响盈利能力的领域。
BPM 能让企业全面掌握业务运营情况，从而更快发现并解决绩效问题。实时仪表板能让管理团队及早发现问题，在小问题升级前就采取纠正措施。
绩效管理系统能增强战略一致性，确保组织的各项活动都与既定目标紧密挂钩。清晰的绩效指标和定期审查流程，有助于团队始终聚焦那些能推动整体业务价值的核心任务。
BPM 能提供潜在问题的预警信号，还能针对不同市场环境制定场景规划，从而为主动风险管理提供支持。
及时获取准确的绩效信息，能显著提升组织各层级的决策质量。当管理者掌握了全面的绩效数据和准确的参考标准时，他们在资源分配及其他举措上就能做出更周全的决策。
BPM 会建立清晰的责任体系，让员工个人和团队都有明确的绩效目标，并能定期收到关于进展的反馈。
BPM 所培养的定期绩效审查与分析机制，能帮助组织形成一种文化，即系统性地发掘优化与创新的机会。
具备成熟的 BPM 能力的组织，往往能凭借快速响应市场变化、持续优化运营、基于绩效洞察分析制定战略决策的能力，构建可持续的竞争优势。
利用 IBM 的端到端财务咨询服务提升财务绩效。
IBM® Apptio 是一系列 SaaS 产品，用于本地 IT 基础设施、公有云服务和软件开发的成本分析和成本管理。
使用 IBM Planning Analytics 改进财务计划、预算和预测流程，并在整个组织中做出数据驱动型决策。