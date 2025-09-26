什么是业务绩效管理？

它包括赋能企业规划、预算、预测和分析其业务运营的流程和系统，目标是改进决策制定并实现预期结果。

BPM 有时也被称为公司绩效管理 (CPM) 或企业绩效管理 (EPM)，它通过评估多个数据点和维度，确定企业的组织绩效水平和整体健康状况。通过持续监控数据点并将其与长期目标对齐，企业领导者能优化运营，确保公司各部门朝着成功的方向协同一致。

从历史上看，业务规划和业务绩效管理是孤立系统中的被动流程——例如，企业可能会手动输入数据以跟踪和分析主要痛点。如今，企业越来越多地使用数据驱动的技术框架，主动跟踪多个业务目标并实时将其与结果进行比较。例如，首席财务官 (CFO) 可能会在财务计划中使用 BPM 解决方案，而人力资源 (HR)、销售或市场营销部门可能会将 BPM 流程应用于运营规划、预算编制和报告。监控不同部门的公司绩效有助于促进协同一致，并确保在业务目标上达成多维度共识。