如何利用生成式 AI 提高财务运营效率

尽管您可能对生成式人工智能 (AI) 已有了解，但或许尚未充分认识它对财务与会计领域 (F&A) 未来发展的深远影响。顾名思义，这项技术能生成图像、音乐、语音、代码、视频或文本，同时具备解析与处理既有数据的能力。对 F&A 领导者而言，这意味着生成式 AI 将有望重构财务数据体系，包括业绩报告、财务评述及业务叙事等核心要素。虽然 AI 的落地应用看似充满挑战，但新兴基础模型固有的灵活性与扩展性必将加速其普及进程，使企业有能力将 AI 部署于 F&A 流程的战略核心环节。

在接触新的生成式 AI 解决方案以及专用于 F&A 的独特 AI 基础模型时，您可能会被众多选择弄得不知所措。此时，挑选合适的模型并确信它能够有效加速采用、整体上缩短 F&A 用例的价值实现时间，将显得尤为重要。

财务报告叙述（包括注释说明）在提供有意义的洞察和对公司财务表现的背景理解方面起着关键作用。目前，这些叙述由财务分析师撰写，但这种方式耗时较长。我们必须从依赖人工的流程（需要细致分析、批判性思维和有效沟通能力）转向由 AI 驱动的流程，以简化操作并提升运营效率。