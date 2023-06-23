如何利用生成式 AI 提高财务运营效率

尽管您可能对生成式人工智能 (AI) 已有了解，但或许尚未充分认识它对财务与会计领域 (F&A) 未来发展的深远影响。顾名思义，这项技术能生成图像、音乐、语音、代码、视频或文本，同时具备解析与处理既有数据的能力。对 F&A 领导者而言，这意味着生成式 AI 将有望重构财务数据体系，包括业绩报告、财务评述及业务叙事等核心要素。虽然 AI 的落地应用看似充满挑战，但新兴基础模型固有的灵活性与扩展性必将加速其普及进程，使企业有能力将 AI 部署于 F&A 流程的战略核心环节。
在接触新的生成式 AI 解决方案以及专用于 F&A 的独特 AI 基础模型时，您可能会被众多选择弄得不知所措。此时，挑选合适的模型并确信它能够有效加速采用、整体上缩短 F&A 用例的价值实现时间，将显得尤为重要。
财务报告叙述（包括注释说明）在提供有意义的洞察和对公司财务表现的背景理解方面起着关键作用。目前，这些叙述由财务分析师撰写，但这种方式耗时较长。我们必须从依赖人工的流程（需要细致分析、批判性思维和有效沟通能力）转向由 AI 驱动的流程，以简化操作并提升运营效率。
我们意识到，公司在撰写报告和叙述时常常面临多种挑战，包括但不限于：
尽管存在这些挑战，但我们相信，在 F&A 中战略性实施生成式 AI 将提高生产力，并简化 F&A 运营。
例如，我们已通过实例演示生成式 AI 如何有效缩短财务报告及注释的生成周期。图 1 展示原有工作流程需耗时近两周完成，而图 2 则呈现了全程应用生成式 AI 后的加速效果，可以实现财务评述与文字分析的实时生成。
无需再手动搜索 F&A 资产集合，而可以利用 AI 来减少收集或研究所需洞察的时间，例如公司与竞争对手的表现对比、需要采取的关键行动、可能的分析师提问及公司回应。AI 会分析财务报表、附注、披露及其他相关数据，然后对这些数据进行翻译和解读，为您的问题提供富有背景信息的答案。图 3 突出显示了会话式 AI 优点。
利用生成式 AI 撰写注释说明和叙述以辅助财务报告有诸多优势，例如：
尽管生成式 AI 及其他能力可能现在已经可以立即使用，我们建议在可能的情况下以整体和战略性的方式进行应用，与同事（如信息技术部门）一起评估并探索合适的生成式 AI 技术栈，以部署最有前景的 F&A 策略。图 4 展示了生成式 AI 的初步技术堆栈（或架构），其中涵盖了您应考虑的应用程序、模型和基础架构，以便在您的组织中有效地部署这些新功能。
在您考虑将生成式 AI 应用于 F&A 职能的核心流程时，必须认识到这项技术并非万能解药。它既不能解决所有难题，也无法取代人类的专业判断。相反，您应将其视为赋能工具，通过增强财务团队的核心能力，推动团队聚焦于创造商业价值的战略举措，从而实现工作效率、数据精准度与商业洞察力的三维提升。
为了提高商业价值，F&A 从业者必须清楚地了解自己的目标并拥有明确的路线图来处理生成式 AI 的应用。以下是我们的 F&A 专家建议的一些重要注意事项：
当您决定大规模引入和实施生成式人工智能时，IBM 生成式人工智能卓越中心将帮助您选择合适的 AI 工具包，以安全地部署可信 AI，并根据您独特的业务挑战和目标，利用 IBM Watsonx 等企业级 AI、AI 产品组合、专有或第三方模型（甚至是它们的组合）。我们可以帮助您制定转型路线图，使生成式 AI 能够带来巨大的商业价值并提高运营效率。
