想象一下未来财务与会计 (F&A) 的景象。在这个未来，您的 F&A 职能将会处于行业前沿。或许，您正在使用下一代企业资源规划 (ERP) 系统，以及一个无与伦比的可提供高级预测性分析的 F&A 规划平台。您可能还部署了最新的云原生创新技术，并在此过程中降低了运营费用。您那具有前瞻性和战略眼光的首席财务官正在推动人工智能的应用，以便在整个企业中实现主动的业务洞察，同时简化业务流程并优化财务表现。您掌握全面且真实的数据，可让 F&A 部门端到端地查看您公司的整个价值链（客户、供应商、竞争对手以及前台和后台运营）。您处于组织内的创新前沿，是推动变革的催化剂。但现在，您的任务是推动整个企业的增长，并引领数字化转型，以帮助确保您的组织实现卓越运营。
IBM Consulting 拥有行业专业知识，可帮助您了解如何通过为特定工作流程（如记录到报告、潜在客户到现金、采购到付款等）增添新的人工智能能力，来挖掘这些流程中的价值。通过简化任务和彻底改变 F&A 专业人员未来的工作方式，我们能够在核心财务流程中利用这项技术产生有意义的影响。IBV 最近开展的一项关于利用 AI 实现记录到报告流程现代化的研究表明，“将 AI 融入记录到报告流程的组织，其日记账分录的处理周期加快了 66%。”
此外，一些大型语言模型 (LLM) 已经可以基于从 F&A 使用的海量数据集中获得的知识来研究和总结、翻译和解释、生成和创建、理解和报告、对话和互动。在推出生成式 AI 的过程中，还有更多需要考虑（例如监管限制）。
生成式 AI 可以为记录到报告功能和计划到洞察子功能带来益处。我们在以下几项任务中看到了明显的机会，可以充分利用生成式 AI（以及会话式 AI）来简化和增强这些关键的 F&A 职能：
IBM 的生成式 AI 卓越中心改变了核心业务流程、体验和 IT 运营，并从我们与 AI 客户合作的经验中受益。我们的全栈方法提供了一个 AI 产品组合，用于构建和部署传统的机器学习以及由基础模型提供支持的全新生成式 AI 功能。
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