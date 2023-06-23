想象一下未来财务与会计 (F&A) 的景象。在这个未来，您的 F&A 职能将会处于行业前沿。或许，您正在使用下一代企业资源规划 (ERP) 系统，以及一个无与伦比的可提供高级预测性分析的 F&A 规划平台。您可能还部署了最新的云原生创新技术，并在此过程中降低了运营费用。您那具有前瞻性和战略眼光的首席财务官正在推动人工智能的应用，以便在整个企业中实现主动的业务洞察，同时简化业务流程并优化财务表现。您掌握全面且真实的数据，可让 F&A 部门端到端地查看您公司的整个价值链（客户、供应商、竞争对手以及前台和后台运营）。您处于组织内的创新前沿，是推动变革的催化剂。但现在，您的任务是推动整个企业的增长，并引领数字化转型，以帮助确保您的组织实现卓越运营。

IBM Consulting 拥有行业专业知识，可帮助您了解如何通过为特定工作流程（如记录到报告、潜在客户到现金、采购到付款等）增添新的人工智能能力，来挖掘这些流程中的价值。通过简化任务和彻底改变 F&A 专业人员未来的工作方式，我们能够在核心财务流程中利用这项技术产生有意义的影响。IBV 最近开展的一项关于利用 AI 实现记录到报告流程现代化的研究表明，“将 AI 融入记录到报告流程的组织，其日记账分录的处理周期加快了 66%。”

此外，一些大型语言模型 (LLM) 已经可以基于从 F&A 使用的海量数据集中获得的知识来研究和总结、翻译和解释、生成和创建、理解和报告、对话和互动。在推出生成式 AI 的过程中，还有更多需要考虑（例如监管限制）。