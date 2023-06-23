如何使用生成式 AI 简化和增强关键 F&A 职能

标签

人工智能

2023 年 6 月 23 日

阅读时长：3 分钟

作者

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

想象一下未来财务与会计 (F&A) 的景象。在这个未来，您的 F&A 职能将会处于行业前沿。或许，您正在使用下一代企业资源规划 (ERP) 系统，以及一个无与伦比的可提供高级预测性分析的 F&A 规划平台。您可能还部署了最新的云原生创新技术，并在此过程中降低了运营费用。您那具有前瞻性和战略眼光的首席财务官正在推动人工智能的应用，以便在整个企业中实现主动的业务洞察，同时简化业务流程并优化财务表现。您掌握全面且真实的数据，可让 F&A 部门端到端地查看您公司的整个价值链（客户、供应商、竞争对手以及前台和后台运营）。您处于组织内的创新前沿，是推动变革的催化剂。但现在，您的任务是推动整个企业的增长，并引领数字化转型，以帮助确保您的组织实现卓越运营。

IBM Consulting 拥有行业专业知识，可帮助您了解如何通过为特定工作流程（如记录到报告、潜在客户到现金、采购到付款等）增添新的人工智能能力，来挖掘这些流程中的价值。通过简化任务和彻底改变 F&A 专业人员未来的工作方式，我们能够在核心财务流程中利用这项技术产生有意义的影响。IBV 最近开展的一项关于利用 AI 实现记录到报告流程现代化的研究表明，“将 AI 融入记录到报告流程的组织，其日记账分录的处理周期加快了 66%。”

此外，一些大型语言模型 (LLM) 已经可以基于从 F&A 使用的海量数据集中获得的知识来研究和总结、翻译和解释、生成和创建、理解和报告、对话和互动。在推出生成式 AI 的过程中，还有更多需要考虑（例如监管限制）。

增强 F&A 用例的优势

生成式 AI 可以为记录到报告功能和计划到洞察子功能带来益处我们在以下几项任务中看到了明显的机会，可以充分利用生成式 AI（以及会话式 AI）来简化和增强这些关键的 F&A 职能：

  • 研究和总结：生成式 AI 可以研究大型数据集，提取关键洞察分析，并总结复杂的文本（例如研究和会计准则、公认会计原则 (GAAP)、指导说明、简报和出版物）。然后，AI 可以综合这些信息并总结洞察分析，以对公司财务交易进行适当处理，评估影响，并回答关键的技术会计问题和披露要求。
  • 翻译和解释 ：生成式 AI 可以将数据翻译和解释为叙述形式，为内部或外部报告提供洞察和指导，并提供行动建议。例如，生成式 AI 可以将会计政策翻译成一系列交易会计日记账，并提供详细的解释来帮助会计专业人员。
  • 生成和创建 ：生成式 AI 可以生成带有精细评论的报告、起草电子邮件以及创建新的内容。生成式 AI 可以经过历史财务数据、报告模板和监管要求的训练，生成标准化的财务报告（并创建针对利益相关者特定需求的定制报告）。
  • 理解和报告 ：生成式 AI 可以理解和报告财务数据，以提供有价值的洞察分析并支持决策过程。例如，它可以理解收入、费用、盈利能力、现金流、营运资金和其他相关财务数据，以报告关键趋势和洞察分析，以及易于理解的评论和叙述。
  • 对话和互动 ：生成式 AI 能进行实时互动对话，提供即时响应和解释，从而及时做出决策。例如，通过结合对话能力，生成式 AI 可以提供动态、交互式和富有洞察力的金融评论，从而提高专业人士决策所需的速度、准确性和参与度。

IBM 的生成式 AI 卓越中心改变了核心业务流程、体验和 IT 运营，并从我们与 AI 客户合作的经验中受益。我们的全栈方法提供了一个 AI 产品组合，用于构建和部署传统的机器学习以及由基础模型提供支持的全新生成式 AI 功能。

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