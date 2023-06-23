标签
生成式 AI 如何帮助财务和会计专业人士

用电脑部件制作的未来城市模型

无论您是首席财务官、会计师、财务分析师还是商业伙伴，人工智能 (AI) 均可帮助您改进财务战略、提高工作效率并加速实现业务成果。虽然这听起来像是未来的技术，但像生成式 AI 和对话式 AI 这样的进展现在就能为财务和会计 (F&A) 带来益处。

AI 技术使财务专业人员能够专注于更具价值的工作，如战略规划和分析，而不是手动和事务性工作。生成式 AI 基于历史数据、市场趋势并使用 AI 基础模型，识别传统分析方法经常忽略的模式和异常现象，从而实现更快、更好的数据驱动型决策。

押注（并审查）由 AI 驱动的工作流

我们深入探访了 IBM Consulting 的财务与会计专家——他们深知，帮助企业实现数据驱动型决策的能力，恰恰证明了其支撑未来业务的潜力。我们的 IBM Consulting 专家正在全面审视生成式 AI 在财务与会计领域的应用，并考量平衡风险的必要性 。我们认识到，成果取决于这些模型如何由财务与会计专业人士与信息技术同行协同训练，也意识到某些模型可能无法理解特定财务与会计概念的背景语境，从而导致不准确或具有误导性的结果。 

IBM 商业价值研究院 (IBV) 发布的最新报告，针对其提出的七项战略举措之一明确了关键应对行动。其中一项行动是实施安全的、AI 优先的智能工作流来运营您的企业。该报告提到，技术驱动的变革正在加速（而生成式 AI 是推动因素之一），并建议组织在实施这些由 AI 驱动的工作流时，确保训练过程透明，并持续接受审查与改进。报告建议，组织应优先确定哪些 F&A 应用场景适合通过新的基础模型进行增强，同时在精准度、风险、F&A利益相关方期望以及投资回报率 (ROI) 之间实现平衡。

生成式 AI 在 F&A 中的前景十分广阔。根据IBM 近期的一项研究，高管们预计，在未来一年内，组织中约 48% 的员工（其中包括 34% 的财务人员）将使用生成式 AI 来增强日常工作。

将 AI 应用于财务事务

生成式 AI 正在彻底改变金融的角色。了解 AI 的采用如何帮助 CFO 和财务团队找到新方法，将看似不可能的事情变为可能。
生成式 AI 的 3 个关键考虑因素

我们的专家鼓励 F&A 决策者在应用这项新技术时牢记这些注意事项：

  • 好好利用这些财务洞察分析。随着生成式 AI 模型开始参与财务流程，并能够对财务业绩进行总结分析和报告解读，请持续保持关注。随着一些 F&A 团队开始以单次模型或嵌入日常财务应用的形式部署技术，人类责任将变得愈加关键，尤其是在技术部署的速度日益加快的情况下。每一笔交易或报告生成后，都需要人类层面的验证和最终批准，这将是至关重要的环节。思考一下您将如何回答利益相关者可能提出的关于 AI 生成内容的问题。
  • 应用控制管理视角。风险管理和控制是 F&A 的当务之急。尽管这些解决方案的精确度不断提高，但操作人员仍需对每个正在评估的应用场景持续应用控制管理视角，这一点至关重要。他们应该权衡可能影响其流程的风险、重要性和潜在的财务风险。操作人员应观察并验证所使用输入的准确性和完整性，以及生成输出的准确性和完整性。与大多数新兴技术一样，建议将应用场景与关键控制矩阵进行对比，以预测其可能带来的影响。
  • 内部合作伙伴是必要的。分析和报告将是受影响最为显著的领域之一，企业中的自助服务解决方案将大幅增长。这可能会诱使一些商业领导者仅依赖新的、看似智能的 AI 驱动顾问来做决策（有些人甚至可能绕过财务层级，或假设财务部门已经对所提供的信息进行了“审查”）。在财务与其他业务部门之间促进合作可能会很困难，因此，考虑哪些内部利益相关方将受到影响，并从一开始就规划如何提升信任和内部业务合作关系。

IBM Consulting 的 F&A 专家可以在您推广这项技术的过程中与您合作，分享宝贵的见解和最佳实践。仅在 2023 年，IBM Consulting 就与超过 100 个客户进行了互动，并完成了数十个项目，将生成式 AI 与传统的机器学习 AI 策略相结合。探索生成式 AI 与金融的未来博客系列中的更多文章，了解如何简化和提升关键的财务与会计功能，以及如何利用生成式 AI 提高财务运作的效率。

 

作者

Juan Jimenez

Senior Product Marketing Manager, Finance Transformation

IBM Consulting

Honor Sherlock

Product Marketing Manager, Data & Technology Transformation (Data, AI and Automation)

IBM Consulting

Lucas Juarez

Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Vasanti Pillutla

Associate Partner, Global Finance Transformation

IBM Consulting

Shobhit Varshney

VP & Sr. Partner, AI, Data & Automation Leader, Americas

IBM
