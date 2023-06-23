我们深入探访了 IBM Consulting 的财务与会计专家——他们深知，帮助企业实现数据驱动型决策的能力，恰恰证明了其支撑未来业务的潜力。我们的 IBM Consulting 专家正在全面审视生成式 AI 在财务与会计领域的应用，并考量平衡风险的必要性 。我们认识到，成果取决于这些模型如何由财务与会计专业人士与信息技术同行协同训练，也意识到某些模型可能无法理解特定财务与会计概念的背景语境，从而导致不准确或具有误导性的结果。

IBM 商业价值研究院 (IBV) 发布的最新报告，针对其提出的七项战略举措之一明确了关键应对行动。其中一项行动是实施安全的、AI 优先的智能工作流来运营您的企业。该报告提到，技术驱动的变革正在加速（而生成式 AI 是推动因素之一），并建议组织在实施这些由 AI 驱动的工作流时，确保训练过程透明，并持续接受审查与改进。报告建议，组织应优先确定哪些 F&A 应用场景适合通过新的基础模型进行增强，同时在精准度、风险、F&A利益相关方期望以及投资回报率 (ROI) 之间实现平衡。

生成式 AI 在 F&A 中的前景十分广阔。根据IBM 近期的一项研究，高管们预计，在未来一年内，组织中约 48% 的员工（其中包括 34% 的财务人员）将使用生成式 AI 来增强日常工作。