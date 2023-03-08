虽然这些早期案例及取得的结果令人振奋，但构建生成式 AI 解决方案所涉及的工作必须谨慎开展，并重点关注其中涉及的潜在风险，包括：



偏见：与任何 AI 模型一样，训练数据会影响模型生成的结果。基础模型大部分使用从互联网上抓取的数据进行训练。因此，互联网数据中本身存在的偏见会被训练好的模型捕捉到，并可能体现在模型生成的结果中。虽然有一些方法可以减轻这种影响，但企业需要有适当的治理机制来了解和应对这种风险。

不透明度：由于算法训练的“自我监督”性质，基础模型也不完全可审计或透明。

幻觉：LLM 可以产生“幻觉”，即在语法上满足提示但事实上不正确的结果。同样，企业需要强有力的治理机制来降低这种风险。

知识产权：关于使用可能受版权保护的材料训练出的模型所生成内容的法律影响及其权利归属，目前还没有答案。

安全性：这些模型容易受到数据和安全风险的影响，包括即时注入攻击。



在参与生成式 AI 项目时，企业领导者必须确保建立强有力的 AI 伦理与治理机制，以降低相关风险。借助 IBM Garage 方法，IBM 可以帮助企业领导者评估每个生成式 AI 计划的风险程度以及所需的输出精度。在第一阶段，客户可以优先考虑面向内部员工的用例，这些用例的输出由人工审核，并且不需要很高的精度。



生成式 AI 和 LLM 为 AI 领域引入了新的风险，我们并不声称对这些新解决方案所引发的问题全都能给出答案。IBM® Consulting 致力于在与企业、政府和整个社会合作时进行审慎的反思，并确保在我们寻找这些问题的答案时能够代表不同的观点。



