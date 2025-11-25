非结构化数据处理的目标是将原始非结构化数据转化为结构化和半结构化数据集，从而优化企业的决策能力、数据分析能力和人工智能 (AI) 项目。
与能够巧妙融入电子表格或关系数据库管理系统 (RDBMS) 的结构化数据不同，非结构化信息难以整理。非结构化数据的示例包括文本文件、录音、图像格式、社交媒体帖子、客户评论和网页——所有这些数据都包含上下文，但并未按顺序排列。
传统的结构化数据处理依赖由架构控制的系统，该架构可通过结构化查询语言 (SQL) 进行查询。相比之下，处理非结构化数据则需借助机器学习 (ML)、自然语言处理 (NLP) 和其他人工智能驱动的方法来解读歧义并分析大规模数据。
企业数据源自运营流程的各个角落，包括电子邮件、文档、客户交互和互联设备。非结构化数据占企业生成信息的绝大部分 (90%)，其增速远超其他数据。1这意味着每一次点击、每一张图片和每一条消息都会扩大信息库的规模，进而拓展企业获取实用洞察分析数据的潜力。
处理非结构化数据的组织不应局限于表层报告流程。通过分析来自数字文档或物联网 (IoT) 设备的数据，它们可以识别更多趋势，评估过往隐藏的风险，并在更丰富的情境下分析客户行为。这些洞察分析数据可为决策提供信息——无论是在医疗诊断还是工业自动化领域，并为 ML、NLP 和生成式 AI 等技术奠定基础。
非结构化数据在支持大语言模型 (LLM) 方面也起着关键作用，LLM 是第一个能够大规模处理人类语言的 AI 系统。只有当组织能够准备、存储和提供高质量的非结构化输入时，这些模型才能有效发挥作用。有了这一基础，LLM 就能对海量数据的统计模式进行建模，确保企业能够对文本文件进行总结、对客户反馈进行分类或对社交媒体帖子进行分析，其效率远高于基于规则的系统。
其关系呈现周期性循环模式：根据非结构化数据训练的 AI 系统产生的输出，有助于扩充和整理特定数据。然后，这些丰富的数据集会为下一代模型提供信息，从而形成持续优化的循环。
但洞察分析需要部署基础设施。非结构化信息的速度和多样性要求架构既可扩展，又具备自适应性。当高级数据管理实践（如元数据管理）与现代分析工具相结合时，组织就能将非结构化数据的“噪音”转化为高价值洞察分析。
企业数据通常分为三大类：结构化、半结构化和非结构化。
结构化数据是指高度组织化且存储在依赖一致架构的系统中的数据。例如，客户 ID 或电话号码可以按行和列整齐排列，通过 SQL 访问并借助数据管理系统进行管理，同时存储在 RDBMS 中。其结构使其成为报告和传统商业智能用例的理想选择。
非结构化数据缺乏一致的结构或预定义的数据模型，导致组织难以利用传统系统进行存储和查询。这些数据通常为文本文件、视频文件和 IoT 设备的传感器数据等形式。上述形式可能包含结构化数据无法表达的情感、语气或图像等背景信息。
由于结构化数据存在于已定义的架构中，因此查询和分析数据都很简单。相比之下，非结构化数据则需要复杂的算法和流程——例如语义建模，才能揭示模式并提取含义。
缺乏结构会导致处理过程更为复杂，但也能提升其价值：了解如何利用这类数据的企业可以发掘其他领域难以获取的宝贵洞察分析。
准备好输入信息并完成标记后，下一步就是将信息输入处理平台或工作流，以满足不同的格式和吞吐量要求。大多数数据采集框架不会将数据加载到预定义的架构中，而是使用连接器、API 和流处理工具，将非结构化数据迁移到分析引擎或 AI 管道，同时维护沿袭、元数据和数据访问控制体系。
人工智能驱动的数据采集工具还能将非结构化数据转换为可用格式，并简化其在不同环境中的传输流程。由于不需要预定义的数据模型，因此灵活性和吞吐量更为重要。Apache Spark 等平台和 IBM® watsonx.integration 等工具有助于协调这些操作流程，从而实现实时处理和跨环境无缝整合。
这一阶段可将原始信息转化为洞察分析数据。与 SQL 查询不同，非结构化输入的数据分析依赖 AI、 ML、NLP 和数据挖掘来提取含义。这些智能系统可以扫描客户评论、社交媒体帖子和文本文件，近乎实时地检测情绪、揭示趋势或标记异常情况。
例如，在医疗保健领域，AI 模型可能会解析放射学视频文件和医生笔记，以确定疾病的早期征兆或评估治疗反应。在这一切的背后，算法和自适应分析工具会从反馈中持续学习，从而生成更准确、更有价值的洞察分析数据。
处理非结构化信息会加剧技术和战略层面的复杂性。常见挑战及应对方法包括：
由于大多数非结构化数据缺乏架构或预定义数据模型，传统的关系数据库难以对其进行解读。企业可以通过应用具备语义标记功能和分层式元数据模型的自适应框架来克服这一限制，从而推断结构和含义，确保原始信息可用于数据分析，而无需将其强行纳入僵化的架构。
合并结构化、半结构化和非结构化数据源通常会暴露旧版 RDBMS 和现代 NoSQL 系统之间的不兼容问题。企业可以利用统一的 API 和灵活的分析工具来弥合这些差距，这些工具可维护不同存储库的治理和沿袭机制，同时确保顺畅的互操作性。
静态工作流难以在高效迁移非结构化数据的同时，提供洞察分析数据。借助人工智能驱动的实时管道自动执行预处理和分析任务，数据团队就能最大限度减少延迟，并将连续数据流转化为集体智慧。
每家企业的文件、记录、传感器和屏幕中都蕴藏着不为人知的故事。非结构化数据处理可在保留这些故事原意的基础上，赋予其清晰的结构。通过集成 AI、ML 和 NLP 等技术与规范化数据管理措施，组织就能厘清非结构化数据的“乱局”。
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1 《未开发的价值：每位高管都需要了解的非结构化数据相关信息》， IDC，2023 年 8 月。