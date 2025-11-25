企业数据源自运营流程的各个角落，包括电子邮件、文档、客户交互和互联设备。非结构化数据占企业生成信息的绝大部分 (90%)，其增速远超其他数据。1这意味着每一次点击、每一张图片和每一条消息都会扩大信息库的规模，进而拓展企业获取实用洞察分析数据的潜力。

处理非结构化数据的组织不应局限于表层报告流程。通过分析来自数字文档或物联网 (IoT) 设备的数据，它们可以识别更多趋势，评估过往隐藏的风险，并在更丰富的情境下分析客户行为。这些洞察分析数据可为决策提供信息——无论是在医疗诊断还是工业自动化领域，并为 ML、NLP 和生成式 AI 等技术奠定基础。

非结构化数据在支持大语言模型 (LLM) 方面也起着关键作用，LLM 是第一个能够大规模处理人类语言的 AI 系统。只有当组织能够准备、存储和提供高质量的非结构化输入时，这些模型才能有效发挥作用。有了这一基础，LLM 就能对海量数据的统计模式进行建模，确保企业能够对文本文件进行总结、对客户反馈进行分类或对社交媒体帖子进行分析，其效率远高于基于规则的系统。

其关系呈现周期性循环模式：根据非结构化数据训练的 AI 系统产生的输出，有助于扩充和整理特定数据。然后，这些丰富的数据集会为下一代模型提供信息，从而形成持续优化的循环。

但洞察分析需要部署基础设施。非结构化信息的速度和多样性要求架构既可扩展，又具备自适应性。当高级数据管理实践（如元数据管理）与现代分析工具相结合时，组织就能将非结构化数据的“噪音”转化为高价值洞察分析。