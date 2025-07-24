在转换环节，该功能提供预构建的质量算子，用于处理文本提取、去重等任务。该功能还能移除敏感内容，如个人身份信息 (PII) 以及仇恨、辱骂和亵渎 (HAP)。这些转换由可扩展引擎驱动，可处理数亿级页面数据，实现非结构化数据处理的指数级加速。非结构化数据集成还与 LangChain 等开源框架整合，进一步扩展转换功能。