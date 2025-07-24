通过 watsonx.data integration 大规模摄取、转换和预处理非结构化数据
随着 AI 应用加速，非结构化数据（占企业数据 90% 以上）成为构建差异化、精准 AI 的关键。然而受限于手动且碎片化的处理流程，如今仅有不足 1%1 的非结构化数据被用于生成式 AI。
IBM® watsonx.data integration 自动化实现非结构化数据的摄取与转换，为下游 AI 用例提供预处理数据。通过此功能，团队可在数分钟内构建可重复使用的管道，从而从单一平台实现端到端整合。
专为大规模处理设计，内置安全与合规保障。
该工具可与结构化数据集成协同工作，涵盖批处理、流处理、数据复制和可观测性，助您告别工具拼凑的困扰。
设计适用于所有技能水平 – 从零代码/低代码到全面 SDK。
与结构化数据集成的传统提取、转换、加载 (ETL) 流程类似，此项新技术将流程应用于非结构化数据。
watsonx.data integration 在现代湖仓一体架构中统一处理结构化和非结构化数据。通过连接数据库、文档、日志、图像和电子邮件，它可以实现更丰富的洞察分析、更准确的 AI 和完整的业务视图。
watsonx.data integration 将非结构化内容转化为可供自主智能体与实时系统使用的可操作结构化数据，为自动化服务、欺诈侦测和动态供应链等用例提供支持。
watsonx.data integration 通过清洗、丰富和结构化处理文档、音频和视频等非结构化内容，为 AI 训练做好准备。这确保了高质量的输入，以实现更好的 NLP、计算机视觉和预测性分析。
IBM® watsonx.data integration 能够统一您的结构化和非结构化数据，兼容所有集成模式与存储架构，助您轻松实现数据 AI 就绪。
watsonx.data intelligence 可发现、整理并治理数据资产，将原始信息转化为精准 AI 输出与高价值洞察分析，同时支持本地与云端环境。
IBM® watsonx.data打破传统的湖仓一体限制，同时为数据整合、扩充和治理开创了新标准，从而促进实施更准确的 AI。
¹ IDC 白皮书：非结构化数据的未开发价值