使用 IBM watsonx.data integration 构建非结构化数据 ETL 管道

2025 年 6 月 11 日，IBM 推出了新的数据整合方法：watsonx.data integration。该解决方案提供了一个统一的控制平面，用于创建批处理、实时流处理和数据复制管道，并配备内置的可观测性功能。

在同一解决方案中，团队可以构建可复用的非结构化数据管道，同时处理结构化数据，从而释放之前无法访问的数据宝藏，为新的用例提供支持，并满足现代数据环境不断变化的需求。借助 watsonx.data integration 的非结构化数据整合 (UDI) 功能，用户可以直观地构建管道，在几分钟内摄取、转换和处理大量非结构化数据，包括文档、PDF、PPT 等。

该产品将来自 IBM 研究院的开源和专有创新成果结合在一起。一些一流的产品功能包括：

无缝摄取 来自各种业务来源的多种非结构化数据类型，借助预构建的连接器实现

来自各种业务来源的多种非结构化数据类型，借助预构建的连接器实现 拖放式转换 ，使用由 IBM 研究院支持的预构建算子，对非结构化内容进行清理、标准化和准备，以供 AI 使用

，使用由 IBM 研究院支持的预构建算子，对非结构化内容进行清理、标准化和准备，以供 AI 使用 自动化矢量存储填充，使嵌入能够存储在支持的矢量数据库中，用于增强检索生成 (RAG) 及其他 AI 用例

watsonx.data integration 专为处理传统上未充分利用的企业数据而设计，是在解锁非结构化数据以支持 AI 和分析方面迈出的重要一步。