数据集成范式革新现已到来：重磅推出 watsonx.data integration

2025 年 6 月 11 日
今天，IBM 推出 watsonx.data integration 帮助组织提升可靠数据交付能力，用于分析和 AI，同时通过单一数据整合控制平面，让数据团队摆脱分散和以工具为中心的方法的限制。
设计不当的数据集成策略可能会阻碍交付高质量、安全且合规的数据，从而破坏实时分析、AI 计划、数据仓库现代化和其他战略项目。
随着数据管道数量的增加，数据工程师在管理成本、性能和质量方面面临越来越大的挑战。大多数数据工程师花费 50% 或更多时间仅用于维护现有管道和基础设施，而 95% 的IT领导者报告称整合问题正在阻碍 AI 的采用。
企业正努力应对数据存储范式不断变化所带来的循环挑战。这种持续的变化导致数据集成工具数量激增、数据管道难以维护，并削弱了数据资产的长期价值。数据工程人才的稀缺，以及现有数据管道无法复用，导致了巨大的成本和技术债务。
设想这样一个世界：您不必在每次新趋势出现时都重写数据管道，数据管道中的业务逻辑也能与存储基础设施解耦。想象一种方法，您可以专注于业务成果的构建，而无需选择特定的集成方式（实时流处理、批处理 ETL/ELT 或数据复制）。让数据团队不再需要频繁切换上下文，或被迫将需求硬塞进点状解决方案中。如果您的数据工程师能够灵活选择无代码、低代码和代码优先的开发体验，从而最大化利用组织内现有技能，会怎样呢？
借助 watsonx.data integration，IBM 提供了一个统一的控制平面，用于创建可复用的数据管道，这些管道与单一的集成方式或存储架构解耦，从而消除对专用工具的依赖。这是唯一一款自适应数据集成解决方案，旨在减少维护和重写旧数据管道所耗费的时间，消除工具泛滥，同时在成本和性能之间实现优化。
Watsonx.data integration 旨在提供多项优势，助力您的数据集成战略面向未来：
Watsonx.data 集成允许组织通过单一数据集成控制平面以任何集成方式提供 AI 就绪数据。组织不再需要随着每次技术变革不断重写数据管道，而是能够拥抱灵活、高效且可靠的数据交付的未来。Watsonx.data integration 可作为独立产品提供，也可以作为 IBM watsonx.data 中的集成功能提供，适用于组织寻求数据整合、湖仓一体和数据智能功能。
立即加入 IBM 网络研讨会，我们将深入探讨 watsonx.data integration 如何助力数据团队扩展数据交付能力，以支持 AI 和分析项目。您也可以预约实时演示，获取针对您组织如何利用 watsonx.data integration 减少工具冗余、降低技术债务并优化数据管道成本与性能的个性化建议。让我们携手重塑数据集成的无限可能。
了解如何扩展可靠数据的交付以加速企业内部的人工智能驱动创新。