数据集成范式革新现已到来：重磅推出 watsonx.data integration

设计不当的数据集成策略可能会阻碍交付高质量、安全且合规的数据，从而破坏实时分析、AI 计划、数据仓库现代化和其他战略项目。

随着数据管道数量的增加，数据工程师在管理成本、性能和质量方面面临越来越大的挑战。大多数数据工程师花费 50% 或更多时间仅用于维护现有管道和基础设施，而 95% 的IT领导者报告称整合问题正在阻碍 AI 的采用。

企业正努力应对数据存储范式不断变化所带来的循环挑战。这种持续的变化导致数据集成工具数量激增、数据管道难以维护，并削弱了数据资产的长期价值。数据工程人才的稀缺，以及现有数据管道无法复用，导致了巨大的成本和技术债务。