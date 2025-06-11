数据集成范式革新现已到来：重磅推出 watsonx.data integration

2025 年 6 月 11 日

作者

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

今天，IBM 推出 watsonx.data integration 帮助组织提升可靠数据交付能力，用于分析和 AI，同时通过单一数据整合控制平面，让数据团队摆脱分散和以工具为中心的方法的限制。

持续的数据存储迁移问题

设计不当的数据集成策略可能会阻碍交付高质量、安全且合规的数据，从而破坏实时分析、AI 计划、数据仓库现代化和其他战略项目。

随着数据管道数量的增加，数据工程师在管理成本、性能和质量方面面临越来越大的挑战。大多数数据工程师花费 50% 或更多时间仅用于维护现有管道和基础设施，而 95% 的IT领导者报告称整合问题正在阻碍 AI 的采用。

企业正努力应对数据存储范式不断变化所带来的循环挑战。这种持续的变化导致数据集成工具数量激增、数据管道难以维护，并削弱了数据资产的长期价值。数据工程人才的稀缺，以及现有数据管道无法复用，导致了巨大的成本和技术债务。

数据集成领域的范式转变

设想这样一个世界：您不必在每次新趋势出现时都重写数据管道，数据管道中的业务逻辑也能与存储基础设施解耦。想象一种方法，您可以专注于业务成果的构建，而无需选择特定的集成方式（实时流处理、批处理 ETL/ELT 或数据复制）。让数据团队不再需要频繁切换上下文，或被迫将需求硬塞进点状解决方案中。如果您的数据工程师能够灵活选择无代码、低代码和代码优先的开发体验，从而最大化利用组织内现有技能，会怎样呢？

借助 watsonx.data integration，IBM 提供了一个统一的控制平面，用于创建可复用的数据管道，这些管道与单一的集成方式或存储架构解耦，从而消除对专用工具的依赖。这是唯一一款自适应数据集成解决方案，旨在减少维护和重写旧数据管道所耗费的时间，消除工具泛滥，同时在成本和性能之间实现优化。

Watsonx.data integration 旨在提供多项优势，助力您的数据集成战略面向未来：

  • 告别工具泛滥：借助 watsonx.data integration，数据团队可以构建同时整合结构化和非结构化数据的数据管道，融合多种集成方式，包括批处理、复制和实时数据集成，并依托强大的数据可观察性能力。告别多工具的手忙脚乱！
  • 灵活的管道创建：无论您的团队喜欢无代码/低代码方法还是代码优先方法，watsonx.data integration 都能满足您的需求。其用户友好的设计画布适用于各种技能水平，并配备了由 AI 驱动的管道构建助手，简化管道的创建和维护。
  • FinOps 和性能优化：通过动态优化成本、性能和其他要求，调整管道以满足工作负载需求。远程引擎与 ELT Pushdown 功能通过就地处理混合云环境中的数据，在显著减少数据迁移的同时降低输出成本，从而确保最优性能。
  • 通过可重复使用的管道适应科技变化：watsonx.data integration 的架构将管道设计平面与底层存储架构和执行引擎分离，使您可以通过重复使用数据管道并减少冗余重写来专注于重要的事情。
  • 主动检测和修复问题：嵌入式数据可观察性功能有助于持续监控数据质量，确保快速识别数据问题并及时解决。这不仅培养了对数据的信任，还提高了整体数据完整性。
  • 为 AI 构建，并让 AI 助力构建：采集、转换并交付非结构化数据，为您的 AI 提供可靠的数据支持。通过利用 AI 增强的管道构建助手 (text2SQL)、低代码管道编写、与 DevOps 工具的整合以及对数据漂移的自动适应能力，简化数据管道的创建、部署和维护。

简化整合，赋能 AI

Watsonx.data 集成允许组织通过单一数据集成控制平面以任何集成方式提供 AI 就绪数据。组织不再需要随着每次技术变革不断重写数据管道，而是能够拥抱灵活、高效且可靠的数据交付的未来。Watsonx.data integration 可作为独立产品提供，也可以作为 IBM watsonx.data 中的集成功能提供，适用于组织寻求数据整合、湖仓一体和数据智能功能。

立即加入 IBM 网络研讨会，我们将深入探讨 watsonx.data integration 如何助力数据团队扩展数据交付能力，以支持 AI 和分析项目。您也可以预约实时演示，获取针对您组织如何利用 watsonx.data integration 减少工具冗余、降低技术债务并优化数据管道成本与性能的个性化建议。让我们携手重塑数据集成的无限可能。

