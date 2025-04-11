实时数据整合的功能与传统数据整合相似：整合并协调组织内可能孤岛化或不一致的数据。其流程涵盖从数据摄取到分析的各个环节，使用户能够做出更快、更明智的决策。
区别在于数据可用的速度。实时数据整合使用户能够以最低的延迟（通常在几毫秒内）从数据中提取洞察分析。
从各种来源（如数据库、电子表格、应用程序和云服务）和格式即时访问高质量数据，可使企业能够快速应对变化。它推动了诸如商业智能 (BI)、生成式 AI、超个性化等用例。
传统数据整合流程（如批处理）无法满足现代企业激增的数据量及高速需求。实时数据整合采用多样化流技术与实时处理方案（从开源解决方案到综合性数据整合平台），专为持续和大规模运行而设计。
数据是创新的驱动力，更是数据驱动型组织的核心资产。但当今数据量持续增长：预计到 2028 年，全球数据圈将达到 393.9 泽字节 (ZB) 。数据也日趋分散化与多元化，存储在各类系统、存储库、云环境和本地部署环境中。
管理这些日益复杂的大量数据是一项重大挑战。组织面临着数据孤岛、数据陈旧（当数据在一段时间内未更新时发生）、数据治理和高网络延迟等问题。
敏捷和创新的压力加剧了现代数据管理的挑战。当今市场瞬息万变，组织明白他们需要实时数据处理来快速应对变化。生成式 AI 也已成为未来竞争的大势所趋，预计其将在未来 10 年内将全球 GDP 提高 7%。
但生成式 AI 需海量高质量数据方能产出价值。对于生成式 AI 模型必须实时响应的场景（如欺诈检测或物流），数据必须即采即用。当前仅 16% 技术领导者确信其云与数据能力可支撑生成式 AI。1
实时数据整合有助于满足当代对即时数据访问的需求，同时还提供传统数据整合的优点，即减少数据孤岛和提高数据质量。它还可以通过更快地获得洞察分析和数据驱动的决策来提高运营效率。
实时数据通常分为两类：流数据和事件数据。对于追求实时集成和洞察的组织来说，了解类型的差异和关联至关重要。
事件是对系统重要的单一变化、发生或操作，例如产品销售、汇款或温度达到设定阈值。相关事件会分组在一起。这些分组事件的持续传递可以被视为一个流，或者更具体地说，一个事件流。但是，并非每个实时数据流实例都包含事件。
实时数据整合工具及方法包括：
与批量整合（以特定时间间隔整合来自各个来源的数据快照）不同，流数据整合 (SDI) 会在数据可用时实时整合数据。它不断消耗、处理数据流并将其加载到目标系统中进行分析。这些能力支持高级数据分析、机器学习和其他实时数据用例，例如欺诈检测和 IoT 分析。
实施 SDI 需要流数据管道，这需要在企业系统之间低延迟、高速移动数百万条数据记录。这些管道通过显著降低数据损坏或重复的风险来帮助确保数据完整性；这些情况快速处理大量数据时的常见问题。
Apache Kafka 和 IBM StreamSets 等数据集成平台可以帮助组织构建适合其独特 IT 生态系统的流数据管道。
变更数据捕获会即时将变更从数据源（例如 Microsoft SQL Server 数据库、Oracle 或 MongoDB）应用于数据仓库、ETL 解决方案和其他数据存储库或目标系统。更改可能包括数据删除、插入和更新。与数据复制工具不同，CDC 仅捕获和复制更改，而不是整个数据集。
从本质上讲，CDC 有助于系统实时更新。通过仅发送已更改的数据，它还可以减少数据处理开销、数据加载时间和网络流量。
企业平均使用近 1,200 个云应用程序进行运营，每个应用程序都会生成自己的数据，这导致了数据孤岛。然而，现代工作流需要在应用程序和系统之间实现实时数据流。应用集成，也称为软件集成，可自动化和简化软件应用程序之间的数据传输过程，从而实现实时或近乎实时的数据集成。
企业经常使用应用程序编程接口 (API) 来构建和自动化应用集成工作流。API 是一组规则或协议，使应用程序能够相互无缝通信并交换数据。
企业还可以使用 Webhook 和中间件来促进应用集成。
数据虚拟化创建一个虚拟层，提供各种来源的实时数据流的统一视图，例如传感器数据和设备日志。此聚合视图消除了在其他位置移动、复制或批处理数据的需要。此类能力显著减少了整合时间和成本，同时最大限度地降低了数据不准确或丢失的风险。
数据虚拟化工具还可以提供语义层，即可将数据转换为有意义的术语以制定业务决策的用户体验界面。
此外，数据虚拟化是一种适用于实时和历史数据的数据集成解决方案，可为组织的整个运营数据生态系统构建一个全景视图。此丰富数据集正是训练生成式 AI 基础模型的理想资源。
根据组织的数据需求，还有其他类型的数据整合流程可与实时数据整合一起使用。
虽然这些类型的数据整合是最常见的，但该列表并不详尽。例如，一些组织还可能使用联合数据整合、手动数据整合和统一数据访问整合方法。
实时数据整合对许多行业和场景都很有用。一些常见的用例包括：
整合来自供应链、制造、库存管理和其他运营流程的实时数据可以增强流程优化效果。当与 BI 工具配对使用时，可以在仪表板、报告和其他可视化效果上显示最新信息，以提供智能、透明的总体性能视图。
实时整合来自客户关系经理 (CRM)、社交媒体和其他来源的客户信息的企业可以超越传统的个性化并获得竞争优势。实时洞察分析可实现超个性化，根据各客户行为和偏好提供高度定制的体验、产品或服务。
实时数据整合平台有助于无缝汇总交易、行为和外部威胁数据。然后，分析引擎可以采集数据并规模化检测问题，保护企业免受欺诈和财务损失，同时改善其监管合规状况。
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