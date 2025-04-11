实时数据整合涉及在数据可用时立即从多个来源捕获数据并进行处理，然后立即将其整合到目标系统中。

实时数据整合的功能与传统数据整合相似：整合并协调组织内可能孤岛化或不一致的数据。其流程涵盖从数据摄取到分析的各个环节，使用户能够做出更快、更明智的决策。

区别在于数据可用的速度。实时数据整合使用户能够以最低的延迟（通常在几毫秒内）从数据中提取洞察分析。

从各种来源（如数据库、电子表格、应用程序和云服务）和格式即时访问高质量数据，可使企业能够快速应对变化。它推动了诸如商业智能 (BI)、生成式 AI、超个性化等用例。

传统数据整合流程（如批处理）无法满足现代企业激增的数据量及高速需求。实时数据整合采用多样化流技术与实时处理方案（从开源解决方案到综合性数据整合平台），专为持续和大规模运行而设计。