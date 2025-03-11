过去，企业依靠手动处理数据和计算器来管理较小的数据集。随着企业生成的数据量越来越大，先进的数据处理方法变得至关重要。
出于这种需求，电子数据处理应运而生，带来了先进的中央处理器 (CPU) 和自动化，可以最大限度地减少人工干预。
随着人工智能 (AI) 技术的不断采用，有效数据处理比以往任何时候都更加关键。干净、结构良好的数据为 AI 模型提供动力，使企业能够自动执行工作流并挖掘更深入的洞察分析。
根据 IBM 商业价值研究院 2024年发布的一份报告，只有 29％ 的科技领导者强烈认可其企业数据在质量、可访问性和安全方面符合标准，并且可支持生成式 AI 的有效扩展。但是，如果没有高质量的处理系统，AI 驱动的应用程序很容易出现效率低下、偏见和输出不可靠等问题。
如今，机器学习 (ML)、AI 和并行处理（或并行计算）实现了大规模数据处理。凭借这些进步，组织可以使用 Microsoft Azure 或 IBM® Cloud 等云计算服务来获取洞察分析。
尽管数据处理方法各不相同，但将原始数据系统地转换为可用信息的过程大致分为六个阶段：
数据处理帮助组织将数据转化为有价值的洞察分析。
随着企业收集的数据越来越多，有效的处理系统可以帮助改善决策并简化运营。它们还可以帮助确保数据准确、高度安全，并为高级 AI 应用做好准备。
AI 和 ML 工具分析数据集以发现洞察分析，从而帮助组织优化定价策略、预测市场趋势和改进运营规划。图表和仪表板等数据可视化工具使复杂的洞察分析更容易获得，从而将原始数据转化为利益相关者切实可行的情报。
经济高效的数据准备和分析可以帮助公司优化运营，从汇总营销绩效数据到改善库存预测。
更广泛地说，基于 Microsoft Azure 和 AWS 等云平台建立的实时数据管道使企业能够按需扩展处理能力。此能力有助于确保对大型数据集进行快速、高效的分析。
稳健的数据处理有助于组织保护敏感信息并遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规。数据仓库和数据湖等高度安全的数据存储解决方案通过保持对数据的存储、访问和保留方式的控制来帮助降低风险。自动化处理系统可以与治理框架集成并实施策略，从而保持一致且合规的数据处理。
高质量的结构化数据对于生成式 AI (Gen AI) 模型和其他 AI 驱动的应用至关重要。数据科学家依靠先进的处理系统来清理、分类和丰富数据。这项准备工作有助于确保为 AI 训练正确设置数据格式。
通过使用 AI 驱动的自动化，企业还可以加速数据准备并提高 ML 和生成式 AI 解决方案的性能。
处理系统的进步重新定义了组织分析和管理信息的方式。
早期的数据处理依靠手动输入、基本计算器和批量计算，往往导致效率低下和数据质量不稳定。随着时间推移，SQL 数据库、云计算和 ML 算法等创新技术激励企业优化数据处理方式。
如今，关键的数据处理技术包括：
基于云的处理系统提供可扩展的计算能力，使企业能够管理大量数据，而无需大量的基础架构投资。Apache Hadoop 和 Spark 等框架可处理实时数据，使企业能够优化从供应链预测到个性化购物体验的各个环节。
机器学习算法的兴起改变了数据处理的方式。TensorFlow 等人工智能驱动的工具可简化数据准备、增强预测模型并自动分析大规模数据分析。Apache Kafka 等实时框架可优化数据管道，改进欺诈检测、动态定价和电子商务推荐引擎等应用程序。
企业可根据其运营和可扩展性要求，采用不同的数据处理方法：
组织在管理大量数据时面临多项挑战，包括：
数据清理或验证不当会导致数据不准确，例如意外的冗余、字段不完整和格式不一致。这些问题可能会降低洞察分析的价值，破坏预测工作并严重影响企业运营。
思考一下 Unity Software 的案例，该公司由于“不良专有客户数据”带来的“自戕之举”而损失约 50 亿美元市值。通过保持严格的数据质量标准并减少人工监督，组织可以提高可靠性并在整个数据生命周期内坚持道德实践。
传统的处理单元或旧版架构可能会因不断扩大的数据集而变得不堪重负。到 2028 年，全球数据领域预计将达到 393.9 ZB。1大约是地球上沙粒总数的 50000 倍。
如果没有行之有效的扩展战略，企业将面临瓶颈、查询速度慢和基础架构成本上升等风险。现代多处理和并行处理方法可以将工作量分布在多个 CPU 上，使系统能够实时处理大量数据。
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1 “Worldwide IDC Global DataSphere Forecast, 2024–2028: AI Everywhere, But Upsurge in Data Will Take Time”，IDC，2024 年 5 月
2 《2023 年数据科学现状报告》，Anaconda，2023 年
3 DLA Piper GDPR Fines and Data Breach Survey: January 2025, DLA Piper, 2025 年 1 月 21 日