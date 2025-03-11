过去，企业依靠手动处理数据和计算器来管理较小的数据集。随着企业生成的数据量越来越大，先进的数据处理方法变得至关重要。

出于这种需求，电子数据处理应运而生，带来了先进的中央处理器 (CPU) 和自动化，可以最大限度地减少人工干预。

随着人工智能 (AI) 技术的不断采用，有效数据处理比以往任何时候都更加关键。干净、结构良好的数据为 AI 模型提供动力，使企业能够自动执行工作流并挖掘更深入的洞察分析。

根据 IBM 商业价值研究院 2024年发布的一份报告，只有 29％ 的科技领导者强烈认可其企业数据在质量、可访问性和安全方面符合标准，并且可支持生成式 AI 的有效扩展。但是，如果没有高质量的处理系统，AI 驱动的应用程序很容易出现效率低下、偏见和输出不可靠等问题。

如今，机器学习 (ML)、AI 和并行处理（或并行计算）实现了大规模数据处理。凭借这些进步，组织可以使用 Microsoft Azure 或 IBM® Cloud 等云计算服务来获取洞察分析。