数据冗余和数据恢复都可以解决数据丢失问题，但它们的用途不同。数据冗余通常被用作一种主动策略。它在多个位置中存储数据的冗余副本，以帮助确保高可用性并最大限度地减少停机时间。

而数据恢复是一个被动的过程。它会在数据损坏、意外删除或网络攻击等事件发生之后恢复数据。可以通过几种数据恢复方法检索丢失的数据并将系统恢复到以前的状态，包括：