元数据是语义层的骨干。元数据提供有关其他数据的信息；它提供结构化引用，以帮助排序和识别它所描述的数据的属性。元数据仓库存储将技术数据项映射到易于商业理解的术语定义。该存储库包括有关数据源、数据结构、数据产品之间的关系以及指标和维度的业务定义的信息。

业务逻辑和计算是语义层的核心，预定义指标和关键绩效指标 (KPI) 直接嵌入到语义模型中。构成语义层的逻辑数据模型位于物理数据之上，定义数据实体、属性和其他对象之间的关系。此模型允许不同来源的数据根据特定业务用例进行逻辑组合。

在语义层内进行数据转换和数据丰富的过程中，通常会使用数据构建工具 (DBT) 和 OLAP 多维数据集等工具来清理、规范化和扩充原始数据，使其与业务概念相关并可用于分析。这些过程通常涉及整合多个来源的数据，以及应用业务规则来创建丰富的数据集。完成转换后，数据会通过语义层以符合业务需求和业务术语的方式呈现。

安全性是各业务部门的重要组成部分。在语义层中，访问控制可保护数据，只有获得授权的用户才能访问和使用数据。流行的方法包括实施基于角色的访问控制、数据屏蔽和加密，以维护数据隐私并遵守监管要求。在语义层级别管理访问有助于组织在数据交互过程中实施一致的安全策略。

语义层包含查询优化和性能管理功能，以支持快速数据访问。在语义层，数据团队、架构师、工程师和商业智能开发人员预定义了常见查询和聚合。它们会缓存经常访问的数据并优化用户查询的执行。这些性能增强保证用户可以及时收到数据查询响应，从而获得顺畅而高效的分析体验。

这些组件为用户打造了一个简化的数据界面。该界面中可能包含用于数据可视化、报告和临时查询的工具，所有这些工具都旨在以直观易懂的方式呈现数据。通过提供无缝且一致的体验，语义层可帮助用户自行探索并分析数据，从而促进自助式分析并减少对 IT 支持的依赖。