《2026 年数据 管理 指南》

查找关于众多数据管理主题的详细信息，涵盖从数据和数据库基础到数据架构、数据治理等内容。

By Alexandra Jonker , Erika Russi , Mark Scapicchio

数据管理是企业为有效且安全地收集、组织、设计、治理、处理和维护数据而进行的实践，目的是使数据能够用于商业分析和决策。

数据管理正日益关注如何使数据“为人工智能做好准备”——即高质量、可访问且可信赖，以用于训练人工智能 (AI) 模型。行业分析机构 Gartner 近期的一项调查发现，63% 的组织认为他们目前没有（或不确定是否有）适合 AI 的数据管理实践。1

这份综合指南涵盖了从数据管理基础到数据平台、数据架构、数据工程、数据治理等各个方面。

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概述

数据管理战略有助于组织确保 数据始终可用、集成、受治理、安全且准确。它为数字化转型、AI 计划以及更好的业务成果奠定了基础。

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数据

本质上，数据是事实、数字、文字、观察结果或其他有用信息的任何集合。但数据以多种不同形式存在，每种形式由其独特的特征、来源和格式定义。

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数据库

几乎每个数据管理或数据处理应用都有对应的数据库。深入了解关系型数据库、向量数据库、分布式数据库、查询引擎——它们都在这里。

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数据平台

数据平台——包括数据仓库、数据湖和数据湖仓——支持针对特定任务的数据收集、转换、分析及治理。

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数据架构

数据架构描述了数据如何被管理——从收集到 使用——并为其在组织中的流动设定了蓝图。它们也是数据处理操作和 人工智能  (AI) 应用程序的基础。

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数据工程

数据工程师设计用于大规模数据聚合、存储和分析的系统，使组织能够从大型数据集中实时获取洞察。

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数据传输

深入了解在系统、设备和位置之间移动数字信息的方法，包括文件传输、数据流和数据迁移。

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数据集成

数据集成将来自不同来源的数据汇集在一起，将其转换为一致的结构，并使其可用于处理、分析和决策。

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数据处理

数据处理 是将 原始 数据 转换为 可用信息 ，通过 数据收集、准备、分析和 存储 等结构化步骤实现。如今， 机器学习  (ML)、AI 和 并行处理（或 并行计算）实现了大规模数据处理。

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大数据

大数据 包含海量、复杂、格式多样的数据集，包括结构化、半结构化和非结构化数据，需要先进的分析方法才能提取 有意义的洞察。

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企业数据管理

企业数据管理 (EDM) 是规模化的数据管理——在整个生命周期内组织、治理和优化企业数据，从创建和收集到存储、集成、使用，以及最终的归档或处置。

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数据质量

数据质量衡量数据集在准确性、完整性、有效性、一致性、唯一性、及时性和适用性等方面较之标准的优良程度。它对组织内的所有数据治理计划都至关重要。

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数据治理

数据治理通过定义并实施数据收集、所有权、存储、处理和使用方面的政策、标准及流程，有助于确保数据的可用性、安全性和完整性 。

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编辑者

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Erika Russi

Data Scientist

IBM

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

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脚注

1《缺乏 AI 就绪数据使 AI 项目面临风险》。Gartner.com，2025 年 2 月 26 日