数据管理正日益关注如何使数据“为人工智能做好准备”——即高质量、可访问且可信赖，以用于训练人工智能 (AI) 模型。行业分析机构 Gartner 近期的一项调查发现，63% 的组织认为他们目前没有（或不确定是否有）适合 AI 的数据管理实践。1

这份综合指南涵盖了从数据管理基础到数据平台、数据架构、数据工程、数据治理等各个方面。