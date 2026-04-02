查询优化器是数据库中负责选定高效执行计划的组件，该组件一般采用基于成本的优化技术。在关系数据库中，该过程可帮助数据库引擎确定执行 SQL 查询的最优方式。

基于成本的优化器不再依赖固定规则，而是分析数据特征与查询结构，以此选定最优执行方式。这种灵活性让数据库可以根据数据集与工作负载的变化调整执行策略。