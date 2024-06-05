IBM 认为，没有任何一个数据库引擎或数据库管理系统能够在保持性能和成本效益的同时管理所有工作负载。IBM 的产品服务组合展示了涵盖关系数据库和 NoSQL 数据库的数据库解决方案，旨在处理混合云中的各种数据类型、工作负载和性价比需求。
使用 AI、开源技术和原生集成，可以统一和共享数据和元数据的单一副本，用于跨数据库的分析和 AI，而无需迁移、重新编目或使用 SQL。
通过与我们的 Data Fabric 架构和 IBM watsonx™ 的原生集成，可信数据基础将能够加速和扩展 AI，这一切由自动化沿袭、元数据扩充、治理和数据可重复性提供支持。
数据库类型
用例
IBM 数据库解决方案
IBM® Db2®
IBM® Informix®
IBM® Db2® Warehouse
IBM® Netezza®
IBM® watsonx.data™ （使用 Presto 和 Spark 等多个引擎）
IBM watsonx.data（使用 Milvus 矢量数据库）
使用 zero-ETL 和开放格式来共享数据和元数据，以及 AI 的治理和沿袭。将相应工作负载与适合的引擎（Presto、Spark、Db2、Netezza、矢量数据库等）匹配，实现最佳性价比。1
通过现代化，转换为具有可比本地部署兼容性的完全托管的数据库和混合云部署，增强弹性、降低成本并自动执行数据库管理任务。2
利用 40 多年的专业知识来运行所有数据和任务关键型工作负载，从而改进数据治理并提高安全性、可扩展性、高可用性和性价比。3
我们的数据库产品采用开源技术设计，具有开源兼容性，可灵活处理数据、表格式、查询引擎和开放治理，消除供应商锁定，实现了数据和工作负载在整个企业范围的可移植性。
利用 Presto 和 Spark 等开源查询引擎、开源矢量数据库、Iceberg 开放表格式以及 Parquet、Avro 和 ORC 等开放数据格式，方便在整个组织内无缝共享数据和元数据。
了解有关 watsonx.data、Db2 Warehouse 和 Netezza 开源组件的更多信息。
在 IBM Cloud®、Amazon Web Services (AWS) 等多个云供应商的平台上以完全托管服务的形式访问 IBM 数据库，包括 Amazon Relational Database Service (RDS) for Db2（ibm.com 外部链接）和 Azure。在云中自动执行数据库管理任务，并获得对可扩展性、高可用性、持续更新和经济高效、基于消费的定价的控制。
将 IBM 数据库部署为云托管的 Red Hat® OpenShift® 或 AWS 和 Microsoft Azure 云服务上提供的 Kubernetes 服务 上的容器。
通过在本地部署基础架构或基于云的基础架构即服务上的传统安装方式获取 IBM 数据库软件。
1 比较 2023 年发布的定价时，规范了 watsonx.data 的 VPC 小时数，以便与几家主要云数据仓库供应商进行比较。节省的费用可能因配置、工作负载和供应商的不同而异。
2 迁移到 SaaS 或混合部署时的 IBM 同类本地部署兼容性。Conestoga Wood Specialties 提供的数据表明，从本地部署的 Netezza 到 AWS 上的 SaaS 的现代化改造过程中，他们经历了零停机，而且无需更改应用程序。
3 Owen’s Illinois 从 Oracle 迁移到 Db2 时提供的数据.