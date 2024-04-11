SingleStoreDB with IBM 是用于数据密集型工作负载的现代 SQL 数据库。 SingleStore 创新的数据库凭借几乎无处不在的连接，驱动高速度、高容量的数据工作负载，支持您简化数据架构，同时提供创建突破性体验所需的超快速度和富有弹性的可伸缩性。

IBM 与 SingleStore 合作，为您提供采购、支持、保护和管理 SingleStoreDB 的单一来源。 IBM 作为"清算所"，与 SingleStore 一起帮助您大规模部署数据密集型应用，始终以高度的并行性和低延迟处理事务和分析。

SingleStoreDB 在混合多云环境（包括 IBM 进行的本地部署）中支持所有数据类型（结构化、半结构化和非结构化数据）。