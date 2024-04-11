SingleStoreDB with IBM 是用于数据密集型工作负载的现代 SQL 数据库。 SingleStore 创新的数据库凭借几乎无处不在的连接，驱动高速度、高容量的数据工作负载，支持您简化数据架构，同时提供创建突破性体验所需的超快速度和富有弹性的可伸缩性。
IBM 与 SingleStore 合作，为您提供采购、支持、保护和管理 SingleStoreDB 的单一来源。 IBM 作为"清算所"，与 SingleStore 一起帮助您大规模部署数据密集型应用，始终以高度的并行性和低延迟处理事务和分析。
SingleStoreDB 在混合多云环境（包括 IBM 进行的本地部署）中支持所有数据类型（结构化、半结构化和非结构化数据）。
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统一事务和分析工作负载，实现一站式体验。 通过持续监控和发现，改善客户体验，发现新的机遇。
整合多个应用来源，为一线用户提供完整视图。 检测资源短缺和重复情况，以简化运营。
扩展 SQL 技能，将团队汇聚在一起，提高生产力。 通过统一数据层，提高数据和分析价值链的可视性。
依靠各种安全认证，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2 类型 2 以及 Privacy Shield。 遵守 CCPA、GDPR 以及 HIPAA。
通过控制数据库无序扩张，节省成本和降低风险。 创建单一表类型，构建规模不受限制的存储。
在任何云（包括混合云和本地部署）中随处运行工作负载。 保留数据，以便于数据访问和处理。
每秒采集数以百万计的事件和 ACID 事务，同时分析数十亿行数据。 实现有保证的流数据消息送达，确保生成准确的报告。
为面向客户的数据密集型应用以及 BI 和分析工具实现低延迟，确保响应时间在 10 毫秒以内。
针对每个连接，使用现有工具以及专用的 ODBC 和 JDBC 驱动程序，首先从熟悉的关系型 SQL 开始，然后扩展到 JSON、地理空间和全文搜索格式。
作为治理与合规的记录系统。 使用可配置的数据库日志，可恢复至任何特定时间点，复原任何丢失的数据。
可独立于存储扩展计算能力。 压缩比最高可达 80%，从而优化资源，可存储 PB 级的数据。
采用多租户架构，在任何基础架构的容器、VM 或裸机中部署数据库。
SingleStore 可帮助您针对所有运营数据（包括流式数据、实时数据和历史数据），快速实现可扩展的报告和分析能力。 借助 SingleStore，您可以使用分布式无锁型的数据采集和实时查询处理功能，满足最苛刻的服务级别协议。
SingleStore 为每个数据工作负载提供快速数据采集和极致的查询性能。 无论您是要加快现有仪表板的运行速度，还是新建数据应用和分析，SingleStore 都可以保证理想的性能和规模，实现高度并行的用户访问。
大多数组织都在努力跟上不断加快的数据涌入速度，或确保能够在需要是访问数据。 通过实时采集和分析机器、传感器或应用数据，可带来更多价值。 借助 SingleStore，您可以持续监控和检测欺诈和异常情况。
随着永续运行的设备和传感器的激增，它们的数据必须立即被采集并具有可操作性 — 而每个 IoT 应用背后的基础架构都由实时数据库提供支持。 SingleStore 支持对传感器系统进行快速数据采集和并行分析，挖掘切实可行的即时洞察。
借助 SingleStore，对 IBM Event Streams（一种机器学习模型和 Cognos® 仪表板）应用 Kafka 管道。
将定制机器学习模型连接到 SingleStore。
阅读文档，了解 SingleStoreDB 如何处理事务和实时分析。
这个值得信任的 IBM 社区可帮助解答用户的问题，提供技术服务公告，并让您能够分享自己的知识。
更详细地了解这种旨在统一事务和分析工作负载的快速的现代数据库。 (913 KB)