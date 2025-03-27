碎片化的数据堆栈、生产力压力，以及缺乏对生成式 AI 的数据准备，正在推动企业评估新的数据策略。Data fabric 架构旨在利用生成式 AI 的力量，使得分析和人工智能 (AI) 所需的高质量数据的整合、管理、治理和交付流程得到精简。

下一代数据结构的设计是混合型的，可在任何地方运行，可在本地或任何云环境中部署。它还能跨混合数据平面进行整合，支持任何类型的数据整合。

Data fabric 架构引入了新的数据智能和整合工具，为生成式 AI 准备数据，帮助确保在 AI 计划中为结构化和非结构化数据做好准备。通过精简数据准备和整合过程，企业可以释放数据团队生产力，并推动业务创新。