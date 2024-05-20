组织孤岛会导致无法以经济高效的方式共享来自异构源系统的数据。
当前管理数据请求的方法需要手动转换和交付数据，这会非常耗时，并且阻碍了组织跟上不断攀升的数据请求量的能力。
IBM Data Product Hub 有助于简化数据共享，并自动向整个组织的数据消费者交付数据产品。它通过连接不同的源系统来打破孤岛，从而简化可重复使用的数据产品的载入过程，无论数据位于何处。
组织可获得数据生命周期管理能力，以便管理数据即产品，并以经济高效的方式向数据消费者提供适用的数据和分析产品。
IBM 荣膺 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限报告的领导者称号
通过可靠的数据市场，探索并访问为您的用例精心策划的合适数据产品。
支持大规模共享来自不同源系统（如湖仓一体和数据目录）的数据和分析产品。
嵌入治理机制，以确保在所有用例中以合规的方式共享和使用数据产品。
根据数据消费者的偏好和用例，使用文件和应用程序编程接口 (API) 等方法自动交付数据产品，从而加速数据请求履行过程。
通过在整个生命周期内将数据作为产品进行管理，提高封装、共享和使用数据产品的效率。
创建和整理可供数据消费者在多个用例中快速使用的数据产品，以便最大限度地减少重复工作，并降低成本。
在云端高效部署 Data Product Hub，以实现无缝扩展。
在本地部署 IBM Data Product Hub 软件，有助于确保数据安全性、控制力和可访问性。
了解如何通过使用 IBM Data Product Hub 将数据作为产品进行管理，实现高效的数据共享。
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