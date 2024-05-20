当前管理数据请求的方法需要手动转换和交付数据，这会非常耗时，并且阻碍了组织跟上不断攀升的数据请求量的能力。

IBM Data Product Hub 有助于简化数据共享，并自动向整个组织的数据消费者交付数据产品。它通过连接不同的源系统来打破孤岛，从而简化可重复使用的数据产品的载入过程，无论数据位于何处。

组织可获得数据生命周期管理能力，以便管理数据即产品，并以经济高效的方式向数据消费者提供适用的数据和分析产品。