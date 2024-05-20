主页 分析 Data Product Hub IBM Data Product Hub

支持在组织范围内共享、探索和使用数据产品

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组织孤岛会导致无法以经济高效的方式共享来自异构源系统的数据。

当前管理数据请求的方法需要手动转换和交付数据，这会非常耗时，并且阻碍了组织跟上不断攀升的数据请求量的能力。

IBM Data Product Hub 有助于简化数据共享，并自动向整个组织的数据消费者交付数据产品。它通过连接不同的源系统来打破孤岛，从而简化可重复使用的数据产品的载入过程，无论数据位于何处。

组织可获得数据生命周期管理能力，以便管理数据即产品，并以经济高效的方式向数据消费者提供适用的数据和分析产品。

 阅读解决方案简介
实现数据产品共享，释放数据价值

IBM 荣膺 2024 年 Gartner 增强数据质量解决方案魔力象限报告的领导者称号
网络研讨会：现代数据共享解决方案的五大功能
优势 可靠的数据交换和内部数据市场

通过可靠的数据市场，探索并访问为您的用例精心策划的合适数据产品。

 共享不同来源的数据产品

支持大规模共享来自不同源系统（如湖仓一体和数据目录）的数据和分析产品。

 已治理数据共享

嵌入治理机制，以确保在所有用例中以合规的方式共享和使用数据产品。

 数据产品交付自动化

根据数据消费者的偏好和用例，使用文件和应用程序编程接口 (API) 等方法自动交付数据产品，从而加速数据请求履行过程。

 简化数据生命周期管理

通过在整个生命周期内将数据作为产品进行管理，提高封装、共享和使用数据产品的效率。

 可重复使用的数据产品

创建和整理可供数据消费者在多个用例中快速使用的数据产品，以便最大限度地减少重复工作，并降低成本。
功能
加快数据共享和发现 共享和交换现成的数据产品 根据消费者的用例，使用文件、API 和自然语言查询等方法自动向消费者交付数据产品，从而实现更快的数据共享。 观看视频
数据作为产品 在整个生命周期将数据作为产品进行管理 通过强大的数据产品版本管理、维护和更新系统，掌控数据产品从载入到报废的整个生命周期。 观看视频
跨孤岛共享数据 从不同的源系统获取数据产品 通过与 IBM 以及第三方湖仓一体和源系统集成，简化可重复使用的数据产品的载入和共享过程，无论这些产品位于何处。 观看视频
数据合约 数据交换流程治理 定义和执行数据合约，如服务级别协议、使用条款和数据共享协议，从而在数据生产者和数据消费者之间的数据交换过程中融入信任。 观看视频
购买方式
Data Product Hub 即服务

在云端高效部署 Data Product Hub，以实现无缝扩展。

 Data Product Hub 软件

在本地部署 IBM Data Product Hub 软件，有助于确保数据安全性、控制力和可访问性。

本地部署
资源 借助关键功能，实现数据共享变革

了解如何通过使用 IBM Data Product Hub 将数据作为产品进行管理，实现高效的数据共享。

 实现数据产品共享，释放数据价值

阅读分析报告，了解数据产品的主要趋势和数据交换平台的优势。

 《2024 年 Gartner 数据质量魔力象限报告》

了解 IBM 为何能荣膺 2024 年 Gartner 增强型数据质量解决方案魔力象限的领导者。
相关产品 IBM watsonx.data™

IBM Data Product Hub 与 IBM® watsonx.data 无缝集成，有助于释放湖仓一体中存储的数据的价值。

 IBM Knowledge Catalog

Data Product Hub 从数据目录导入元数据，以编排从不同来源至湖仓一体的数据交付，并将其封装供整个组织的自助服务使用。
采取后续步骤

预约专家咨询，了解 IBM Data Product Hub 如何能帮助您的组织简化数据产品的封装、共享和交付，从而增强数据驱动的成果。

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