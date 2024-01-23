对于大多数公司来说，数据分散在各个部门。因此，数据驱动的业务见解并不广泛可用。这导致效率低下、错失增长机会和监管风险，代价可能高达数十亿美元。
直到几年前，IBM® 还面临着类似的挑战。由于缺乏从数据中发现洞察的实用方法，IBM 需要一个解决方案。当时，没有商业上可用的平台来整理不同的数据进行分析。因此 IBM 全球首席数据官办公室 (GCDO) 开发了认知企业数据平台 (CEDP)。
CEDP 是一个通用、统一的数据平台，是受管控数据的中心来源。CEDP 充当数据中心。IBM 解决方案与 CEDP 集成，为用户提供加载、转换和分析数据的工具和技术。
该平台迅速改善了 GCDO 的业务成果。在大约 18 个月内，该办公室通过基于数据和人工智能的转型计划创造了 13 亿美元的业务收益和 10 倍的投资回报率。
尽管这些结果令人印象深刻，但 GCDO 希望进一步提高其数据智能能力。
关于如何继续实现数据现代化，GCDO 有两种选择。它可以花费时间、精力和其他资源来构建和更新其平台。或者它可以转向为此目的设计的商用平台。
它选择了后者。
IBM Cloud Pak® for Data 提供 9000 个 AI 模型，速度提高了一倍
通过利用单个自动化平台替换多个工具，能源报告软件的成本降低了 30%
当 GCDO 构建其 CEDP 时，IBM Cloud Pak for Data 还不存在。IBM Data and AI 是开发 IBM Cloud Pak for Data 的业务部门，创建该产品的目的是帮助企业实现数据收集、组织和分析方式的现代化，以融入人工智能。IBM Cloud Pak for Data 是一个统一的混合云数据和 AI 平台。
IBM Cloud Pak for Data 平台包括一套服务和可根据需要访问的各种扩展。这使得该平台对于客户来说更加便宜，他们不再需要大量昂贵的独立产品。它还为用户提供了灵活的平台：对于从哪里开始，没有规范性的模型。
对于 GCDO 来说，这种规划和分阶段过渡的灵活性至关重要。通过与 IBM Cloud Pak for Data 并行运行现有系统，直到它们准备好切换到新平台，GCDO 可以在不中断现有流程的情况下进行转换。
GCDO 首先开始使用 IBM Cloud Pak for Data 中的 AI 服务套件，包括 IBM Watson® Studio。IBM Watson Studio 在本地和云端运行，使用 IBM Db2® Big SQL 解决方案分析数据。
IBM Watson Studio 允许 GCDO 的分析师和数据科学家在不建立自定义环境的情况下执行分析，这就是他们过去的操作方式。此功能使 IBM Watson Studio 成为 GCDO 在 IBM Cloud Pak for Data 中最常用的服务之一。
IBM 全球首席数据官办公室 Client360 全球负责人
截至 2020 年 11 月，GCDO 有 600 名注册用户访问 IBM Watson Studio。该服务平均每天有多达 300 个活动运行时。GCDO 预计，随着消息的传播，这一用户群将会不断增长。
IBM 全球首席数据官 Inderpal Bhandari 表示：“IBM Cloud Pak for Data 在推进我们的 CEDP 方面发挥了重要作用。例如，Watson Studio 使我们的 600 名数据科学家和专业人士能够以至少两倍的速度开发 9000 个 AI 模型。”
GCDO 还使用 IBM Watson Studio 技术来启用其 IBM 推荐与洞察系统 (IRIS) 的部分功能。该销售分析平台可就向特定客户推荐的产品服务提供建议。它还建议客户使用给定的产品服务。GCDO 和 IBM 首席分析官办公室 (CAO) 在这个颇具影响力的解决方案上密切合作。
由内部和外部数据源提供数据的机器学习模型提供了这些建议和洞察。利用 IBM Watson Studio，数据科学家可以迅速开发和测试新的 AI 模型。随着速度的加快，开展的建模实验和利用新数据集以及数据组合的机会也越来越多。
这种模型开发速度的提升直接引发了生产模式的显著改进。自 2017 年以来，IRIS 使公司的销售渠道机会增加了 50 多亿美元，同时使经销商显著提升了效率。
GCDO 在其 Client360 解决方案中使用了其他 IBM Cloud Pak for Data 工具集。Client360 可统一内部和外部数据，并执行高级 AI 分析。该分析让 IBM 对其客户有了全面的认识，也使经销商能够找准机会，设计有效的销售策略。
Client360 使用了 IBM Cloud Pak for Data 平台近一半的功能。除了 IBM Watson Studio，Client360 还使用 IBM DataStage®、IBM Db2 Warehouse、IBM watsonx Assistant 和 IBM Watson Natural Language Understanding 解决方案。这些工具提供了一系列的采集、治理、数据科学和自然语言用户界面服务。
该解决方案实现了规模化运营，2020 年即为 30000 名用户提供服务。它的速度也很快，能够以亚秒的响应时间响应超过 55 万个 API 调用。
GCDO Client360 全球负责人 Peter Herr 说道：“通过使用 IBM Cloud Pak for Data，GCDO 迅速将数据迁移到公有云并执行了 AI 分析。我们更快地交付了成果，比不用工具花费的时间少了一半。由此也能够更快地令我们的客户感到满意。”
它还不止于此。
在持续的数据平台现代化过程中，GCDO 将遵循用于 IBM Watson Studio 的类似流程，着力改进数据采集和数据治理。Bhandari 表示：“我们预计，通过利用 IBM Cloud Pak for Data，在数据采集、分类和治理方面也存在类似的加速和增效因素。”
对于数据采集，GCDO 将继续过渡到 DataStage。对于数据治理，它将过渡到 IBM Watson Knowledge Catalog，这是 IBM Cloud Pak for Data 平台上可访问的另一项服务。
GCDO 还着眼于其机器学习运营和数据运营部门内的端到端流程，利用 IBM Cloud Pak for Data 服务实现其现代化。CEDP 的许多其他流程也是现代化的备选项。
随着 GCDO 的每一次新转变，该平台正日臻完善。GCDO AI 加速器总监 Caitlin Halferty 表示：“在 GCDO，我们与 IBM Cloud Pak for Data 团队合作，将他们的解决方案部署到要求苛刻的企业级用例中。我们提供详细的反馈，为产品路线图提供信息，并与客户分享洞察，帮助他们加速采用 IBM Cloud Pak for Data。”
GCDO 一直在利用其数据科学家、AI 和机器学习工具对其业务进行数字化转型，以期重塑、创新和完善其商业智能。现在有了 IBM Cloud Pak for Data，它将源源不断地获得更多机会来发掘新洞察和提升效率。
IBM GCDO 开发了数据战略和平台，包括治理和管理系统、深度数据和分析合作伙伴关系。该战略将业务数据转化为业务价值。这些平台成为整个企业的业务分析以及人才培养和扩充的中央数据源。这些创新能力共同利用分析洞察来促进增长和提升生产力。
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美国出品，2022 年 3 月。
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