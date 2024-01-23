数据科学的应用为众多行业带来呈指数级增长的价值。各种规模的企业通过分析，从大数据中挖掘深入洞察，帮助做出战略决策，优化资源的使用，最大程度实现成果。卢森堡科学技术研究所 (LIST) 深知，数据科学对所有领域的研究进步至关重要。
数据为组织创新提供了宝贵的机会，但前提是他们必须知道如何使用数据这样做 — 而 LIST 就掌握了秘诀。保持在创新前沿是这家部分由政府资助的科研技术组织的使命。LIST 专注于应用研究和技术转移，以及在四个特定领域对数据的巨大需求：
LIST 显然需要整合一个可扩展的平台，负责处理各种复杂的数据集。该组织还需要各种数字工具，以创建一个专业环境，使数据科学家与使用该组织研究成果的私营和公共实体之间能够建立信任。
LIST 的公共事务与数字平台首席架构师 Eric Dubois 解释道：“当我们开始转向大数据集时，需要更多的资源和更高的性能，这是我们对平台最重要的需求之一。这样的一个平台必须能够支持所有活动，涵盖从早期构思到成熟的原型，并且必须具备充分的可扩展能力。”
对拟议中平台的另一个要求是合规性，因为安全与隐私问题对于 LIST 及其合作伙伴极为重要。该研究组织需要报告其数据的多个方面，包括使用情况、安全性、隐私和存储情况，并且必须使用一个集中的设施来存储供研究人员访问的信息。
研究人员可以将精力集中于增值活动，并更快交付数据洞察
使用 AIDA 迅速提高活动的生产力和专业水平
通过与 IBM 合作，LIST 使用 IBM Cloud Pak® for Data、IBM Watson® Knowledge Studio 解决方案并辅以 Hadoop 集群，成功开发并实施了人工智能和数据分析 (AIDA) 混合平台。AIDA 支持内部部门的研究和创新 (R&I) 活动，并向外部组织提供 R&I 服务和帮助。
直到目前，LIST 的大部分数据仍位于各个孤岛系统之中。该组织必须将数据整合到一个广泛而互联互通的存储库中，确保研究人员为开展新项目能够轻松访问数据，而不会遇到任何阻碍。AIDA 平台位于安全的处理和存储中心基础架构中，作为研究项目数据管理的单一入口点。
Dubois 说道：“这个平台本身就很复杂。我们使用数据分析和 AI 支持四个部门的研究，但我们也需要管理研究数据。需要在企业层面管理来自这些部门的所有数据，以供与这些部门合作的私营公司和公共实体使用。”
AIDA 平台能够支持开发原型和最小可行产品和服务，这些成果可以转移给 LIST 的合作伙伴，以在其执行平台中运行。Dubois 解释道：“我们最重要的标准是平台的开放性。我们开发新的服务和产品，我们需要将这一过程（产品原型）转移给我们的客户，而不需要开发产品，也不会允许任何供应商参与。”
Dubois 继续介绍，他们需要管理各种开源组件的相互集成。他说道：“这是 IBM Cloud Pak for Data 解决方案的明显优势所在，因为它可以轻松集成与组合各种不同的组件，以进行扩展。我们必须监控开源组件，以帮助选择、集成与组合这些组件。”
对于研究人员而言，AIDA 平台带来的大规模优势有助于他们开展创新。现在，他们从大量的数据清理和准备工作中解放出来，从而能够更加专注于增值活动。研究人员可自由地在内部构建新模型或新数据，加快获得数据洞察，并且支持对模型进行精雕细琢，然后再将其转移到 Hadoop 集群以进行进一步优化。
AIDA 平台提供了私营和公共实体可信任的一流专业环境。它支持针对持续创新项目采用协作设计方法。
Dubois 说道：“建立这个专业环境是与我们的合作伙伴建立信任的一种方式，因为他们知道我们使用的是最先进的工具。通过使用这个平台，我们可以证明采取了安全性管理措施，因为每个研究人员都安全地管理数据，他们具备用于管理隐私的工具。”
LIST 在以下领域实现了自己的 AIDA 的目标：
至于 LIST 接下来的行动，Dubois 解释说，AIDA 平台还将为 LIST 新的雄心壮志贡献力量 — 在卢森堡打造数字孪生。
LIST（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2015 年，位于卢森堡阿尔泽特河畔埃施，是一家使命驱动型的科研技术组织。LIST 有 600 名员工，其中 75% 是世界范围的研究人员或创新专家，LIST 为公共和私营利益相关方开发具有竞争力并且面向市场的产品和服务原型。
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美国出品，2022 年 3 月。
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