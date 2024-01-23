数据为组织创新提供了宝贵的机会，但前提是他们必须知道如何使用数据这样做 — 而 LIST 就掌握了秘诀。保持在创新前沿是这家部分由政府资助的科研技术组织的使命。LIST 专注于应用研究和技术转移，以及在四个特定领域对数据的巨大需求：

环境 ：生物科技、能源系统、农业和自然资源管理

：生物科技、能源系统、农业和自然资源管理 信息学 ：工业 4.0、汽车、出行和物流、医疗技术、教育科技和金融

：工业 4.0、汽车、出行和物流、医疗技术、教育科技和金融 材料 ：纳米材料、纳米技术、结构复合材料和功能聚合物

：纳米材料、纳米技术、结构复合材料和功能聚合物 空间：用于人类和机器人探索的空间资源

LIST 显然需要整合一个可扩展的平台，负责处理各种复杂的数据集。该组织还需要各种数字工具，以创建一个专业环境，使数据科学家与使用该组织研究成果的私营和公共实体之间能够建立信任。



LIST 的公共事务与数字平台首席架构师 Eric Dubois 解释道：“当我们开始转向大数据集时，需要更多的资源和更高的性能，这是我们对平台最重要的需求之一。这样的一个平台必须能够支持所有活动，涵盖从早期构思到成熟的原型，并且必须具备充分的可扩展能力。”

对拟议中平台的另一个要求是合规性，因为安全与隐私问题对于 LIST 及其合作伙伴极为重要。该研究组织需要报告其数据的多个方面，包括使用情况、安全性、隐私和存储情况，并且必须使用一个集中的设施来存储供研究人员访问的信息。