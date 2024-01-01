IBM 提高了数据驱动型组织的生产力，简化了整个组织发现、共享、整理可信数据资产的流程，加快了价值实现。

当今形势下，数据基础设施的复杂性、筒仓式的系统，以及数据源种类和数量的增加，都带来了巨大的挑战，使得有效管理、治理、使用数据变得成本高昂且困难重重。此外，可扩展性带来的挑战以及人工智能 (AI) 的快速发展，也给工程团队带来了巨大压力，需要他们帮助确保数据的可用性、完整性和可访问性。数据管理工具的激增，使他们在充分利用数据资产时面临更复杂的挑战。

IBM 以数据治理能力著称，并以此为坚实基础，转变了叙事方式，从控制和管理数据，变为提供可操作的智能，赋能企业，创造附加益处。这包括具有智能编目和策略管理功能的 IBM Knowledge Catalog、具有端到端数据沿袭映射和报告功能的 IBM Manta Data Lineage，以及改变整个企业中数据使用、共享、消费方式的 IBM Data Product Hub。