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创建智能数据基础，加快数据洞察分析速度
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数据工程师在 Office 中工作，在 Windows 上叠加了条形图收集数据

了解数据智能如何提供数据治理和共享的高级功能，推动有影响力的业务决策，同时帮助确保合规性和数据质量。

IBM 提高了数据驱动型组织的生产力，简化了整个组织发现、共享、整理可信数据资产的流程，加快了价值实现。

当今形势下，数据基础设施的复杂性、筒仓式的系统，以及数据源种类和数量的增加，都带来了巨大的挑战，使得有效管理、治理、使用数据变得成本高昂且困难重重。此外，可扩展性带来的挑战以及人工智能 (AI) 的快速发展，也给工程团队带来了巨大压力，需要他们帮助确保数据的可用性、完整性和可访问性。数据管理工具的激增，使他们在充分利用数据资产时面临更复杂的挑战。

IBM 以数据治理能力著称，并以此为坚实基础，转变了叙事方式，从控制和管理数据，变为提供可操作的智能，赋能企业，创造附加益处。这包括具有智能编目和策略管理功能的 IBM Knowledge Catalog、具有端到端数据沿袭映射和报告功能的 IBM Manta Data Lineage，以及改变整个企业中数据使用、共享、消费方式的 IBM Data Product Hub

 

采用强大的数据智能策略
数据智能购买指南
IBM 在《2024 年 ISG 采购人员指南》中被评为“数据智能”领域的典范。 下载报告

用例

绘制从创建到消费的数据历程图，帮助确保数据的准确性、可信度和合规性。 了解有关数据沿袭的更多信息
快速识别和解决商业条款的质量问题，并一目了然地了解其下游影响。 了解有关数据治理的更多信息
利用数据概要分析、清理、监控、匹配和数据扩充自动化功能解决质量问题。 了解有关数据质量的更多信息
根据消费者的用例，使用文件、应用程序编程接口 (API) 和自然语言查询等方法，自动向消费者交付数据产品，从而实现更快的数据共享。 了解有关数据共享的更多信息
优势 IBM 可以利用大型语言模型提供更高的性能，以实现丰富性和其他流程的自动化，提高整个组织的生产力、效率和数据民主化程度。 110% 数据管理员

将元数据充实、数据质量保证和行业调整自动化 110%*。*

 90% 数据工程师

将优化数据流程的时间减少多达 90%*

 95% 数据消费者

使用自助式数据解决方案，可将理解、查找和访问数据的时间减少 95%*
产品 IBM Knowledge Catalog

以主动元数据管理和策略管理为后盾，利用数据目录激活企业数据，用于 AI 和分析。

IBM® Manta Data Lineage

提供数据溯源和数据管道的透明度，以便企业确定整个模型和系统的准确性。

 IBM Data Product Hub

实现全组织范围内共享和自动交付可重复使用的数据产品，从而释放数据的最大价值。
资源 数据智能

深入探讨实施有效数据智能战略的原则、技术和最佳实践。

 ISG 买家指南

为买家提供的综合指南，概述了选择数据智能解决方案的主要考虑因素、标准和供应商比较。

 IDC 分析人员连接

来自 IDC 的专家分析和洞察分析报告，讨论数据智能领域的最新趋势、挑战和机遇。
相关解决方案 数据集成

为所有用户提供可靠的数据。随时随地为企业团队提供易于使用和已治理的数据。

Data Fabric

设计一种数据架构，加快生成式 AI 的数据准备工作，为数据团队带来无与伦比的生产力。

采取后续步骤

要了解有关 IBM 产品的更多信息，请联系 IBM 代表或 IBM Business Partner。
免责声明 

* 示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。