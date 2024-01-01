了解数据智能如何提供数据治理和共享的高级功能，推动有影响力的业务决策，同时帮助确保合规性和数据质量。
IBM 提高了数据驱动型组织的生产力，简化了整个组织发现、共享、整理可信数据资产的流程，加快了价值实现。
当今形势下，数据基础设施的复杂性、筒仓式的系统，以及数据源种类和数量的增加，都带来了巨大的挑战，使得有效管理、治理、使用数据变得成本高昂且困难重重。此外，可扩展性带来的挑战以及人工智能 (AI) 的快速发展，也给工程团队带来了巨大压力，需要他们帮助确保数据的可用性、完整性和可访问性。数据管理工具的激增，使他们在充分利用数据资产时面临更复杂的挑战。
IBM 以数据治理能力著称，并以此为坚实基础，转变了叙事方式，从控制和管理数据，变为提供可操作的智能，赋能企业，创造附加益处。这包括具有智能编目和策略管理功能的 IBM Knowledge Catalog、具有端到端数据沿袭映射和报告功能的 IBM Manta Data Lineage，以及改变整个企业中数据使用、共享、消费方式的 IBM Data Product Hub。
采用强大的数据智能策略
将元数据充实、数据质量保证和行业调整自动化 110%*。* 。
将优化数据流程的时间减少多达 90%*。
使用自助式数据解决方案，可将理解、查找和访问数据的时间减少 95%*。
以主动元数据管理和策略管理为后盾，利用数据目录激活企业数据，用于 AI 和分析。
提供数据溯源和数据管道的透明度，以便企业确定整个模型和系统的准确性。
实现全组织范围内共享和自动交付可重复使用的数据产品，从而释放数据的最大价值。
深入探讨实施有效数据智能战略的原则、技术和最佳实践。
为买家提供的综合指南，概述了选择数据智能解决方案的主要考虑因素、标准和供应商比较。
来自 IDC 的专家分析和洞察分析报告，讨论数据智能领域的最新趋势、挑战和机遇。