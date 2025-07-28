利用自动数据沿袭掌握您的数据之旅

可视化、转换和优化从源头到消费端的数据流

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IBM® watsonx.data intelligence 简介 

了解 watsonx.data intelligence 如何帮助您的团队为您的企业提供有意义的数据。

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优化效率始于可信数据

作为watsonx.data intelligence的一部分，Data Lineage（以前称为 IBM Manta Data Lineage）通过自动数据映射提供对数据流的完整可见性。通过识别潜在风险并支持合规，它让您能够掌控数据旅程，从而负责任地采用 AI，并在所有系统中保持数据完整性。

 演示：IBM watsonx.data intelligence Data Lineage IDC 报告：借助现代数据沿袭信任数据和 AI
自动数据流扫描和映射

通过自动化收集现有数据元素并展示它们在数据生态系统中的关联，减少人工工作量并大幅缩短影响分析所需的时间。
优化数据运行效率

通过利用元数据及其变更历史，提高数据运营的生产力和效率。通过使用基于代码的方法消除常见的沿袭错误，确保准确性和可靠性优于人工流程。
进阶版数据沿袭可视化

通过详细的分步分析、彩色编码、动态过滤和列级历史沿袭，可视化复杂的数据流。处理大量数据和转换，支持大规模技术环境中的可扩展性和精细化管理。
50+ 技术与环境整合

利用超过 50 种技术、编程语言、数据库和建模工具来提供灵活性和适应性。在混合和多云环境中实现数据整合，打造面向未来的数据流程，并增强元数据管理能力。

实施数据沿袭的四个步骤

通过数据沿袭简化工作流 - 自动收集和情境化数据，自定义过滤器，并定义适合您需求的详细程度。

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IBM Manta Data Lineage 的平面式收获谱系插图
第 1 步

收集沿袭

部署 Data Lineage 的连接模块，以从混合环境、云环境或本地环境的任务关键型和分析系统中收集元数据。使用配备 API 的 OpenManta 框架来增强您的元数据，对于现有扫描程序不支持的定制系统亦然。
IBM Manta Data Lineage 的扁平式情境化谱系插图
第 2 步

借助语义进行沿袭的情境化处理

数据沿袭增加了语义，通过间接数据依赖关系、转换逻辑、随时间的演变或外部元数据（如分析信息、质量分数、PII 标签等）来丰富属性级沿袭。
IBM Manta Data Lineage 的扁平式情境化谱系插图
第 3 步

能够根据需求量身定制沿袭

将沿袭调整至特定用例的详细程度。搜索所有沿袭，并使用智能过滤功能隐藏当前不相关的详细信息。为特定项目创建域和视角，查看历史版本，获取变更通知并采取行动。
IBM Manta Data Lineage 的扁平式情境化谱系插图
第 4 步

激活沿袭

深入了解原生界面的数据沿袭，并使用开放且强大的 API 将其集成到您的工作流中。改善您的数据质量、数据隐私和数据治理流程。与 CI/CD 管道集成，提升数据工程师的生产力。

一个平台，无限应用

将数据沿袭应用于任何场景，以提高整个运营过程中的数据透明度和准确性。

 

 下载解决方案简介
DataOps

无论您是希望提升生产质量、减少人工工作，还是提高生产力，数据沿袭都是关键要素。自动化沿袭有助于简化影响分析、加快事件解决速度并优化数据运营。

 数据治理与合规

想要加强数据治理、满足合规性要求并建立对数据的信任？充分利用数据沿袭来映射数据流，提高准确性和透明度，并支持监管标准，同时避免因不合规而产生的昂贵处罚。

 云迁移

想要简化您的云或混合迁移，降低成本并提高项目的可预测性吗？数据沿袭是您的解决方案。了解它如何帮助您保持控制、避免陷阱并每次都能实现平稳、高效的迁移。

 兼并与收购

并购往往伴随着隐藏的合规风险和难以承受的数据复杂性。数据沿袭可映射转换、检测变更并可视化管道，从而帮助 IT 团队简化整合并降低成本。

分析人员报告

IBM 荣膺 2024 年 Gartner® 数据和分析治理平台魔力象限领导者称号

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无论哪个行业，您信赖的数据都很重要

一名女士在蓝色发光 LED 数字显示屏前仰头观看智能手机
利用可信数据简化合规性

遵守 GDPR、BASEL III 和 BSA/AML 等复杂法规，同时利用混合或云环境进行现代化改造。IBM 的自动化数据沿袭功能可为合规、治理和云迁移提供完整的数据可见性。自动执行日常任务，减少手动工作量，并清晰了解数据的流动、转换和依赖关系。

 数据沿袭的六大优点
医生通过计算机界面检查脑部测试结果
优化医疗保健数据管理

通过揭示隐藏的数据依赖关系并提高数据准确性来简化复杂的医疗保健生态系统。watsonx.data intelligence 的数据沿袭功能可增强决策，防止 EHR 更新期间出现不匹配的记录，并识别对计费和临床决策至关重要的缺失数据。自动执行工作流，以提高团队效率并保持监管合规性。

 

 

 掌握医疗保健数据治理
有房屋模型和拿着钥匙的房地产经纪人
提升数据治理以提高效率

清晰、高效地处理大量敏感数据。IBM 的数据沿袭解决方案可简化平台迁移，提高监管合规性，还能通过详细的数据流图加强治理，确保索赔处理顺利进行，并改进数据整合。
实验室工作人员在检查沉积物后将医学血液样本放置到位
轻松实现主数据复杂性

轻松管理与临床试验、专利和 FDA 审批相关的数万亿个数据点。自动化数据沿袭功能通过简化数据复杂性，助您满足合规要求、准确归档并加快审批速度。它们可以检测数据不一致、自动进行沿袭跟踪并提供可操作的洞察分析来支持拯救生命的决策。
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遵守 GDPR、BASEL III 和 BSA/AML 等复杂法规，同时利用混合或云环境进行现代化改造。IBM 的自动化数据沿袭功能可为合规、治理和云迁移提供完整的数据可见性。自动执行日常任务，减少手动工作量，并清晰了解数据的流动、转换和依赖关系。

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