可视化、转换和优化从源头到消费端的数据流
通过自动化收集现有数据元素并展示它们在数据生态系统中的关联，减少人工工作量并大幅缩短影响分析所需的时间。
通过利用元数据及其变更历史，提高数据运营的生产力和效率。通过使用基于代码的方法消除常见的沿袭错误，确保准确性和可靠性优于人工流程。
通过详细的分步分析、彩色编码、动态过滤和列级历史沿袭，可视化复杂的数据流。处理大量数据和转换，支持大规模技术环境中的可扩展性和精细化管理。
利用超过 50 种技术、编程语言、数据库和建模工具来提供灵活性和适应性。在混合和多云环境中实现数据整合，打造面向未来的数据流程，并增强元数据管理能力。
收集沿袭
部署 Data Lineage 的连接模块，以从混合环境、云环境或本地环境的任务关键型和分析系统中收集元数据。使用配备 API 的 OpenManta 框架来增强您的元数据，对于现有扫描程序不支持的定制系统亦然。
借助语义进行沿袭的情境化处理
数据沿袭增加了语义，通过间接数据依赖关系、转换逻辑、随时间的演变或外部元数据（如分析信息、质量分数、PII 标签等）来丰富属性级沿袭。
能够根据需求量身定制沿袭
将沿袭调整至特定用例的详细程度。搜索所有沿袭，并使用智能过滤功能隐藏当前不相关的详细信息。为特定项目创建域和视角，查看历史版本，获取变更通知并采取行动。
激活沿袭
深入了解原生界面的数据沿袭，并使用开放且强大的 API 将其集成到您的工作流中。改善您的数据质量、数据隐私和数据治理流程。与 CI/CD 管道集成，提升数据工程师的生产力。
将数据沿袭应用于任何场景，以提高整个运营过程中的数据透明度和准确性。
无论您是希望提升生产质量、减少人工工作，还是提高生产力，数据沿袭都是关键要素。自动化沿袭有助于简化影响分析、加快事件解决速度并优化数据运营。
想要加强数据治理、满足合规性要求并建立对数据的信任？充分利用数据沿袭来映射数据流，提高准确性和透明度，并支持监管标准，同时避免因不合规而产生的昂贵处罚。
想要简化您的云或混合迁移，降低成本并提高项目的可预测性吗？数据沿袭是您的解决方案。了解它如何帮助您保持控制、避免陷阱并每次都能实现平稳、高效的迁移。
并购往往伴随着隐藏的合规风险和难以承受的数据复杂性。数据沿袭可映射转换、检测变更并可视化管道，从而帮助 IT 团队简化整合并降低成本。
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