在数据治理方面，医疗保健行业面临的风险可以说是最高的。首先，医疗机构不断处理大量（且不断增长）的高度受监管的个人数据。
医疗保健数据的使用对人们生活的影响正是医疗数据治理至关重要的核心原因。在医疗领域，数据治理的重点是管理数据的准确性、质量和完整性。医疗组织在这方面表现出色，可以带来更好的决策、改善患者预后并预防医疗差错。
尽管如此，许多医疗保健组织仍然面临着挑战。医疗组织需要一个强大的数据治理框架来帮助确保遵守诸如美国的《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 和欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规。
医疗保健提供方如何改进数据治理战略，尤其是考虑到细小改动所引发的连锁反应？数据沿袭可以提供帮助。借助数据沿袭，您的团队可以建立强大的数据治理，从而完全掌控您的医疗保健数据管道。
在任何高度受监管的行业中，建立强有力的数据治理框架都是不可否认的需求，但医疗行业具有独特性，因为它收集和处理大量个人数据，以便就患者护理做出明智的决策。一条损坏或不完整的数据不仅可能引发合规和审计问题，还可能对真实的人造成伤害。例如：
反之，对数据准确性与一致性的信心，能主动降低不良健康后果的风险，而非被动应对。此外，利用预测性分析有助于识别患者健康数据中的趋势、模式及潜在未来风险。
值得注意的是，大多数电子健康记录 (EHR) 系统都提供预测性分析功能。这些分析的准确性受限于所用数据的准确性。
因此，全面了解数据环境和建立清晰的监管链变得势在必行。检测泄漏点与压力薄弱环节，取决于是否实施了强有力的数据治理策略，而数据沿袭在此过程中至关重要。
数据治理可以帮助医疗保健组织最大限度地提高其数据资产的准确性和安全性。与此同时，实施数据治理框架也面临诸多挑战，例如数据质量问题、数据孤岛以及安全与隐私方面的顾虑。
积极的业务决策和结果依赖于值得信赖的高质量数据。然而，尽管企业管理者已竭尽全力，医疗机构仍持续面临数据质量问题，这主要源于数据录入人员数量庞大，且录入工作常在高压环境下进行。
美国医学会杂志 (JAMA) 发布的一项研究显示，在可查阅门诊护理记录的患者中，有高达五分之一的患者病历存在错误。在这些患者中，21% 的患者认为错误为重大错误，常见问题包括诊断错误、药物数据错误以及 EHR 数据转换不完整或不准确。这些错误非常严重，而且每天都可能发生。为预防此类错误，重要的是要对数据流进行全面映射，并运用根源分析法标识数据质量问题，从而降低其对患者的影响。
在生成全球约 30% 数据总量的医疗健康行业，患者数据往往保持非结构化形态，分散存储于各异构系统之中。这样的后果是什么？患者健康信息不完整以及存在多个数据来源，会阻碍实现数据可见性带来的益处，例如提供基于充分信息的患者护理。这些分散的数据源也导致了合规性和审计行为方面的问题。
解决方案在于能够将来自不同来源的患者数据集中于一地进行可视化。这正是企业级数据沿袭的作用。数据沿袭贯穿整个数据环境，创建所有数据流和依赖关系的全面映射，有效消除数据孤岛。
然而，并非所有数据沿袭解决方案都能可视化来自不同数据孤岛的数据。有些平台只允许查看存储在其特定目录中的数据。选择与目录无关的解决方案可以帮助解决这个问题。
医疗组织处于独特的境地，因为它们既依赖于跨部门的信息共享来促进患者护理，又受到严格法规的约束以帮助确保安全的数据传输。
作为 HIPAA 和 GDPR 合规性的一部分，医疗组织需要向审计人员提供关于患者记录监管链的详细信息。这包括有关谁访问了记录以及访问的时间和位置的信息。在医疗机构内，为可通过多个设备访问的电子病历 (EHR) 系统中的数据，建立数据监管链可能既繁琐又耗时，尤其是当处理大量以纸质形式存在或已被手动输入或扫描的记录时。
数据沿袭显著减少了在医疗保健信息系统中建立监管链所需的工作量。通过绘制数据流，可以追溯数据的流向，查看其在系统中何时何地发生了变更。结合您的治理工作，即确立数据监管链中数据存储的含义、质量和管理责任，您可以向审计人员提供所需的重要数据管道信息。
借助高质量的数据，您可以提供充分知情、跨界协作和个性化的患者护理。您也更加信任 EHR 系统中的预测性分析，用于预测患者状况、疾病进展、住院超期、再入院等情况。所有这一切都有赖于可靠的数据，并需要数据沿袭以进行管理。
如果您正在努力解决数据孤岛、数据质量或证明监管链问题，您可能还会发现很难建立和证明对医疗保健相关法规（如 HIPAA 和 GDPR）的合规性。数据沿袭可以帮助您向审计人员清晰且快速地建立信息流和依赖关系链，这是确保合规的关键。
在医疗行业，数据隐私至关重要。当数据沿袭创建数据映射时，它不会共享或处理任何私人信息。相反，它使用主动元数据。这意味着您可以在不牺牲患者隐私的情况下创建强大的数据治理框架。
手动绘制数据流是一项耗时且资源密集的工作，尤其是在高度复杂的医疗行业中。自动化数据沿袭在数据治理中的主要优势之一是其运营效率和成本效益。您可以节省人工成本和时间，将精力集中在对组织最重要的事务上。
在医疗健康行业，确保符合 HIPAA 和 GDPR 等法规是数据治理的另一个重要组成部分，它对于保护患者隐私和促进安全的信息共享都至关重要，而这些信息共享对于实现最高水平的患者护理是不可或缺的。
如今，一些医疗保健组织仍然需要努力遵守 HIPAA 和 GDPR。与此同时，全球监管环境正变得日益复杂。事实上，Gartner® 预测，到 2024 年底，全球将有 75% 的数据受到现代隐私法规的保护。考虑到医疗健康行业每秒都在生成新的受监管患者数据，现在就是启动有效数据治理策略的时候了。
值得注意的是，这些法规并不仅适用于以患者护理为重点的组织。几乎所有医疗领域都处理大量受保护的数据，包括：
借助数据沿袭，您可以获得详细的数据流图示，从而帮助确保您在 HIPAA 和 GDPR 等监管框架的严格要求内处理和保护数据。您还可以更轻松地向审计员证明监管链，因为审计员需要查看谁有权访问您的受监管数据资产，并对有权访问的人员实施更严格的控制。
现代医疗行业的复杂性毋庸置疑，EHR 系统的出现、医疗保健数据的激增以及日益复杂的监管态势都加剧了这种复杂性。
为了应对这种复杂性，如今医疗公司需要实施数据治理。强大的数据治理框架有助于确保您能够验证正在收集、处理和使用的数据是否准确、一致和可靠。如果缺乏数据治理，可能会基于错误的数据或不准确的预测洞察做出关于患者护理的错误决策。这些决定可能会给患者带来严重甚至致命的后果。
在遵守 HIPAA 和 GDPR 等医疗保健数据隐私法规时，数据治理也是不可或缺的一部分。任何处理受保护数据的医疗机构都需要制定数据治理策略，以确保遵守现有法规，并为可能出现的新法规做好准备。
尽管存在数据质量问题、数据孤岛、安全隐患以及验证监管链等挑战，但有一个解决方案：自动化数据沿袭。通过使用自动化数据沿袭，您的组织可以克服常见的数据治理障碍，改善患者护理，增强监管合规性，提高数据安全和隐私，提高运营效率，同时降低成本。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。