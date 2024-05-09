数据治理可以帮助医疗保健组织最大限度地提高其数据资产的准确性和安全性。与此同时，实施数据治理框架也面临诸多挑战，例如数据质量问题、数据孤岛以及安全与隐私方面的顾虑。

1. 数据质量问题

积极的业务决策和结果依赖于值得信赖的高质量数据。然而，尽管企业管理者已竭尽全力，医疗机构仍持续面临数据质量问题，这主要源于数据录入人员数量庞大，且录入工作常在高压环境下进行。

美国医学会杂志 (JAMA) 发布的一项研究显示，在可查阅门诊护理记录的患者中，有高达五分之一的患者病历存在错误。在这些患者中，21% 的患者认为错误为重大错误，常见问题包括诊断错误、药物数据错误以及 EHR 数据转换不完整或不准确。这些错误非常严重，而且每天都可能发生。为预防此类错误，重要的是要对数据流进行全面映射，并运用根源分析法标识数据质量问题，从而降低其对患者的影响。

2. 数据孤岛

在生成全球约 30% 数据总量的医疗健康行业，患者数据往往保持非结构化形态，分散存储于各异构系统之中。这样的后果是什么？患者健康信息不完整以及存在多个数据来源，会阻碍实现数据可见性带来的益处，例如提供基于充分信息的患者护理。这些分散的数据源也导致了合规性和审计行为方面的问题。

解决方案在于能够将来自不同来源的患者数据集中于一地进行可视化。这正是企业级数据沿袭的作用。数据沿袭贯穿整个数据环境，创建所有数据流和依赖关系的全面映射，有效消除数据孤岛。

然而，并非所有数据沿袭解决方案都能可视化来自不同数据孤岛的数据。有些平台只允许查看存储在其特定目录中的数据。选择与目录无关的解决方案可以帮助解决这个问题。

3. 安全问题和监管链

医疗组织处于独特的境地，因为它们既依赖于跨部门的信息共享来促进患者护理，又受到严格法规的约束以帮助确保安全的数据传输。

作为 HIPAA 和 GDPR 合规性的一部分，医疗组织需要向审计人员提供关于患者记录监管链的详细信息。这包括有关谁访问了记录以及访问的时间和位置的信息。在医疗机构内，为可通过多个设备访问的电子病历 (EHR) 系统中的数据，建立数据监管链可能既繁琐又耗时，尤其是当处理大量以纸质形式存在或已被手动输入或扫描的记录时。

数据沿袭显著减少了在医疗保健信息系统中建立监管链所需的工作量。通过绘制数据流，可以追溯数据的流向，查看其在系统中何时何地发生了变更。结合您的治理工作，即确立数据监管链中数据存储的含义、质量和管理责任，您可以向审计人员提供所需的重要数据管道信息。