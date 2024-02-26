数据沿袭为金融服务带来的六大优势

在商业领域，每一个决策都会影响最终利润。因此，影响分析至关重要，它能够预测某项决策的后果。一项决策将如何影响客户？利益相关者销售？

数据沿袭在这类分析中发挥着重要作用。由于数据沿袭能够打造一个可信赖的报告和数据环境，团队得以做出更明智的决策。数据沿袭不仅提供这种可靠性，还带来更多价值。

影响分析中一个常被忽视的领域是 IT 弹性。2021 年 3 月，CNA Financial 遭遇勒索软件攻击并导致大范围网络中断，这一盲点变得格外明显。公司的电子邮件被入侵，消费者陷入恐慌，CNA Financial 被迫支付创纪录的 4,000 万美元赎金。在这种情况下，就需要由数据沿袭支持的影响分析。如果遭遇威胁，必须提前做好准备进行应对，并清楚了解您的业务将受到多大程度的影响。

IT 弹性同样会受到自然灾害、用户错误、基础设施故障、云迁移等因素的威胁。事实上，76% 的组织在过去两年中经历过需要启动 IT 灾难恢复计划的事件。

大多数组织在进行影响分析时都会遇到困难，因为手工执行这项工作需要大量资源。但借助 Manta 的自动化数据沿袭，金融机构在采用数据沿袭后，其工程团队的生产力最高提升了 40%。