数据沿袭为金融服务带来的六大优势

金融服务行业在过去十多年里一直在推进其数据治理的现代化进程。但随着全球经济衰退日益逼近，对高水平治理的需求变得愈发紧迫。在预算受限和员工流动性上升的情况下，银行、信用合作社和金融顾问该如何在严苛的监管要求下保持合规？
答案是数据沿袭。我们整理了金融机构之所以转向 Manta 等沿袭平台来掌控其数据的六大关键原因。
在商业领域，每一个决策都会影响最终利润。因此，影响分析至关重要，它能够预测某项决策的后果。一项决策将如何影响客户？利益相关者销售？
数据沿袭在这类分析中发挥着重要作用。由于数据沿袭能够打造一个可信赖的报告和数据环境，团队得以做出更明智的决策。数据沿袭不仅提供这种可靠性，还带来更多价值。
影响分析中一个常被忽视的领域是 IT 弹性。2021 年 3 月，CNA Financial 遭遇勒索软件攻击并导致大范围网络中断，这一盲点变得格外明显。公司的电子邮件被入侵，消费者陷入恐慌，CNA Financial 被迫支付创纪录的 4,000 万美元赎金。在这种情况下，就需要由数据沿袭支持的影响分析。如果遭遇威胁，必须提前做好准备进行应对，并清楚了解您的业务将受到多大程度的影响。
IT 弹性同样会受到自然灾害、用户错误、基础设施故障、云迁移等因素的威胁。事实上，76% 的组织在过去两年中经历过需要启动 IT 灾难恢复计划的事件。
大多数组织在进行影响分析时都会遇到困难，因为手工执行这项工作需要大量资源。但借助 Manta 的自动化数据沿袭，金融机构在采用数据沿袭后，其工程团队的生产力最高提升了 40%。
如上所述，威胁组织利润的因素数不胜数。无论是成功的勒索软件攻击，还是计划不当的云迁移，在问题造成严重破坏之前将其捕获，成本总是更低的。
这就是为什么数据管道可观测性如此重要。它不仅保护您的组织，也保护那些将资金托付给您的客户。
数据沿袭将数据可观测性的范围扩展到包括数据处理基础设施或数据管道，而不仅仅是数据本身。通过这种扩展的可观测性，事件可以在设计阶段就得到预防，或在实施和测试阶段被识别，从而降低维护成本并提高生产力。
根据 Manta 的研究，已经创建了完整数据沿袭的客户，能够比以前的手动方法快 90% 追溯到数据相关问题的源头。这意味着负责特定系统的团队可以在几分钟内修复任何问题。
金融领域受到严格监管。机构必须遵守巴塞尔协议 III、SOC 2、FACT、BSA/AML 和 CECL 等法规。
所有这些监管要求都需要对数据进行精确追踪。您的组织必须能够回答：
数据沿袭通过创建高度详细的数据流可视化，帮助回答这些问题。您可以利用这些报告准确追踪和申报数据，以确保遵循监管要求。
麦肯锡预测，到 2024 年，IT 托管中的每 10 美元将有 8 美元用于云端。在金融领域，40% 的银行和 41% 的信用合作社已经部署了云技术。
然而，如果您曾参与数据系统的迁移，就会知道这一过程有多么复杂。预计在未来三年内，将有约 1,000 亿美元的云投入被浪费，而大多数企业将迁移成本视为采用云的主要障碍。之所以复杂（且昂贵），是因为每个系统都由成千上万甚至数百万个相互关联的部件组成，而不可能在单一步骤中迁移全部内容。
将系统拆分为较小的对象块（报告、表格、工作流等）可以让管理变得更容易，但也带来了另一项挑战，您如何在不破坏其他部分的情况下迁移某一部分。如何判断哪些部分可以被分组以最小化外部依赖？
借助数据沿袭，迁移系统中的每个对象都会被映射，依赖关系也会被记录。Manta 的客户利用数据沿袭完成迁移项目的速度提高了 40%，同时所需资源减少了 30%。
数据工程师、开发人员和数据科学家依然是技术领域中增长最快且最难招聘的岗位。数据工程人才短缺已经从一个问题升级为危机，而数据系统日益复杂使情况更加严峻。您最不希望看到的，是不断让宝贵的数据工程师疲于应对那些例行、手工（且令人沮丧）的任务，例如追踪数据事件、评估计划变更的影响，或一遍又一遍地回答关于数据记录来源的相同问题。
数据沿袭可以帮助自动化例行任务，并在可能的情况下实现自助服务，使数据科学家和其他利益相关者能够在需要时自行获取最新的沿袭和数据来源信息。详细的数据沿袭图还能够加快数据工程师的入职培训，将新的或经验较少的工程师快速融入角色，而不会影响数据环境的稳定性和可靠性。
数据治理并不新鲜，尤其在金融领域更是如此。早在 2013 年，巴塞尔委员会就发布了 BCBS 239。该监管旨在增强银行与风险相关的数据汇总和报告能力，提升对数据的信任度。
报表开发人员、数据科学家和数据使用者需要可信的数据，以便进行准确、及时且有把握的决策。但在当今复杂的数据环境中，您需要应对分散的服务器和基础设施，这会导致数据来源分散且存在无数的数据依赖关系。您需要全面掌握所有数据源的情况，了解数据在组织中的流动、所有接触点以及它们之间的相互作用。只有在完全理解数据的情况下，您才能完全信任这些数据。
数据沿袭提供了对所有数据流、数据源、数据转换和依赖关系的全面概览。您可以确保报告的准确性，了解关键计算的来源，并对数据管理框架和策略充满信心。
Manta 已帮助金融领域的数十位客户实现数据沿袭的价值。我们通过提供自动化解决方案，为元数据管理注入智能，帮助提升生产力、建立数据信任，并加速数字化转型。
Manta 平台包含独特功能，能够充分发挥数据沿袭的价值，提供 40 多种开箱即用的全自动扫描器。此外，Manta 可与最受欢迎的数据目录协同工作；我们的平台可与 Collibra、Informatica、Alation 等数据目录无缝集成。
无需等待，立即体验自动化数据沿袭带来的价值。