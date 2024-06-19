自从最近在 IBM 的推动下进行转型以来，Conestoga 对生产力的提升和数据分析方面的改进感到满意。在从本地部署 Netezza 迁移到当前完全托管在 AWS 云上的解决方案的过程中，Conestoga 实现了 100% 的工作负载兼容性和零停机时间。

如今，Netezza 和 Cognos 每天运行超过 5,200 份报告，为整个企业的领导团队提供继续发展和扩大企业所需的决策支持。此外，Netezza 还支持 1.2 TB 的数据和 10,000 次每日查询，并能够随着需求的变化扩展其业务基础设施。

凭借这样一个全面的 IT 基础设施，Conestoga 能够保持其 99.9% 完整发货率，以及公司在交货方面的始终如一的准时表现。

“从成本角度来看，IBM Netezza SaaS on AWS 真正实现了云数据仓库的经济性。从工作量的角度来看，迁移是直接提升和转移，使我们能够轻松迁移数据并重新定向 BI 层，而无需对报告或仪表板进行任何更改。”Conestoga Wood Specialties Corporation 商业智能开发经理 Karen Loose 说。

“接下来，我们将通过 watsonx.data 和 Netezza on AWS 集成来探索在治理和元数据方面的可选方案。”她补充道。