自 1964 年以来，Conestoga Wood Specialties 一直致力于提供品质卓越的橱柜门和厨柜组件。Conestoga 仅直接向橱柜制造商和行业专业人士销售产品，提供各种精心打造的橱柜风格和材料，以满足从农舍到现代的各种厨房和浴室主题需求。
凭借精湛的工艺和深厚的专业知识，该公司从宾夕法尼亚州的一家小型家族企业发展成为在美国拥有四个分支机构和 1,100 多名员工的大企业。这种增长必然需要建立后台基础设施，以跟上不断变化的客户需求和日益增长的供应商数量，从而提高决策能力。
2017 年，Conestoga 首次与 IBM 合作，提供 IBM® Netezza Performance Server 技术，以跟踪和存储更大的数据量，且每天在市场营销、销售、运营、制造和财务领域运行 10,000 次查询。此次转型还使 Conestoga 能够使用 IBM® Cognos Analytics 解决方案来自动生成每日报告和有关其业务绩效的洞察分析。在接下来的几年里，随着数据和客户互动的增加，Conestoga 再次向 IBM 寻求帮助，以最大限度地发挥其增长潜力。
2023 年，IBM 合作伙伴 DAI Source 与 IBM 联手对 Conestoga 的本地部署分析设备进行现代化改造，使其成为完全托管的云解决方案，并配备适合公司规模和预算的 Netezza SaaS 实例。凭借云中无缝的同类兼容性，它不会对内部客户和整体业务运营造成任何干扰。借助 Amazon Web Services (AWS) 上的现代云原生基础设施，Conestoga 现在正在利用 IBM watsonx.data 寻找数据和生成式 AI 的新用例，以实现客户服务体验的自动化功能。
自从最近在 IBM 的推动下进行转型以来，Conestoga 对生产力的提升和数据分析方面的改进感到满意。在从本地部署 Netezza 迁移到当前完全托管在 AWS 云上的解决方案的过程中，Conestoga 实现了 100% 的工作负载兼容性和零停机时间。
如今，Netezza 和 Cognos 每天运行超过 5,200 份报告，为整个企业的领导团队提供继续发展和扩大企业所需的决策支持。此外，Netezza 还支持 1.2 TB 的数据和 10,000 次每日查询，并能够随着需求的变化扩展其业务基础设施。
凭借这样一个全面的 IT 基础设施，Conestoga 能够保持其 99.9% 完整发货率，以及公司在交货方面的始终如一的准时表现。
“从成本角度来看，IBM Netezza SaaS on AWS 真正实现了云数据仓库的经济性。从工作量的角度来看，迁移是直接提升和转移，使我们能够轻松迁移数据并重新定向 BI 层，而无需对报告或仪表板进行任何更改。”Conestoga Wood Specialties Corporation 商业智能开发经理 Karen Loose 说。
“接下来，我们将通过 watsonx.data 和 Netezza on AWS 集成来探索在治理和元数据方面的可选方案。”她补充道。
自 1964 年以来，Conestoga（ibm.com 外部链接）一直为厨房和浴室行业制造高品质的橱柜门和木制部件。从宾夕法尼亚州兰开斯特县的一个小车库起步，Conestoga 如今已发展成为行业领导者，以产品性能可靠和准时交货而闻名。
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美国出品。2024 年 1 月。
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