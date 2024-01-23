PUMA SE 是全球最大的鞋类、服装和配件生产商和零售商之一，为各种运动项目的运动员提供产品。它的口号是 Forever Faster，即成为 “世界上速度最快的运动品牌” 势在必行。
PUMA 对速度的承诺延伸到了如何与日益数字化的世界互动。该业务依赖于全球各地的人员以及供应商、分销商、经销商、公司商店和亚马逊等在线零售商使用的快速应用程序。这些应用程序由主生产数据库中包含的有关产品、零件和价格的深度数据提供支持，这些数据库必须以闪电般的速度运行。正如 PUMA 技术架构师兼高级数据库管理员 Herbert Wirkner 所说：“如果没有数据输出，就无法销售任何产品。”
该数据库之前在两个服务器集群中的 IBM® Db2® 软件上运行，具有高可用性灾难恢复 (HADR) 功能，支持用于产品开发、采购、在线商务和其他功能的生产应用程序。由于应用程序用户经常要求新的数字服务和功能（例如自定义界面和 API），PUMA 的 IT 经理做出了一项战略性决定。他们不是直接定制核心应用程序，而是在 Red Hat® OpenShift® 容器中开发基于云的微服务新功能。
“微服务是永远更快的一部分，”Wirkner 说。 “使用它们，我们可以比以前更快地向应用程序添加功能。”
不过，部署许多新的微服务还是会增加数据库的工作量。这就引发了一个问题，即 PUMA 如何确保其数据库环境具有处理不断增加的事务负载的能力和可扩展性。
部署 IBM Db2 pureScale Feature 是一项重大升级，从设计到上线仅用了 6 个月 时间
负载测试表明，新系统可以支持比以前多 300%–400% 的用户
如果微服务增加了数据库工作负载，系统可以扩展至 128 台服务器
另一个查询涉及数据库的业务关键性质。该系统需要在全球范围内全天候运行，但系统在对软件和硬件进行例行维护时必须离线。由于停机是不可接受的，PUMA 团队寻求一种可用性更高的环境。
为了集思广益，Wirkner 向 ARS Computer und Consulting 寻求帮助，后者是 IBM 的长期业务合作伙伴，也是软件工程和开发方面的专家。他之所以选择 ARS，是因为 ARS 长期支持 PUMA 的数据库技术，而且 ARS 与多伦多 IBM Canada 软件实验室的 IBM Db2 专家密切联系。
提高性能的潜在解决方案包括跨服务器对数据库进行分区，但这并不适合数据库格式。此外，还探讨了升级 HADR 服务器集群的问题，但这无法提供扩展能力。团队一致认为，正确的解决方案是使用 IBM Db2 pureScale® Feature 来增强数据库，这是一种专为可扩展性和持续可用性而设计的集群解决方案。
ARS 杰出工程师兼 IBM 金牌顾问 Roland Schock 说：”从 PUMA 的角度来看，Db2 是其微服务访问和处理全公司数据的绝佳来源，但他们需要更高的性能。”“他们希望扩展到多台服务器来处理工作负载，而 pureScale 正是他们的理想选择。”
PUMA、ARS 和 IBM 人员于 2019 年底开始构建该系统。他们的任务包括部署新的物理服务器集群和高速网络组件，同时增强数据库软件。
临近年底，开发人员面临着一个分水岭。他们尚未运行 pureScale 功能，而该项目的预算将于 12 月到期。他们是应该等待，还是继续花费预算，假设他们可以解决任何故障？
“我们信任 IBM，并购买了两个 pureScale 集群的许可证，一个用于生产，一个用于测试，”Wirkner 说。 “这是一个正确的决定，因为现在它们的表现真的很棒。”
两个 pureScale 集群中的每一个集群均由跨四台服务器节点运行 SUSE Linux® Enterprise Server 的四台物理服务器组成。四个“成员”节点运行数据库工作负载，两个节点管理缓存和协调。该系统使 PUMA 的数据库能够通过在不同成员间运行的并发 Db2 实例进行访问，所有实例都使用共享虚拟存储，并作为单个系统进行合作。
该架构具有强大的处理能力，可扩展至多达 128 台服务器。性能提升几乎是线性的— IBM 报告称，当成员数量增加一倍时，整体吞吐量几乎翻倍。
为了帮助确保发生灾难时的可用性，服务器集群被分散在附近的两个数据中心。如果一个数据中心出现故障，另一个数据中心随时可以接替。并且通过集成多项先进的硬件和软件技术，该系统支持最严格的容错要求，即使在极端情况下也能处理数据库请求。
Wirkner 和 PUMA 团队对项目成果非常满意。实现价值的时间很快。从设计到投入使用，该项目仅花了六个月的时间，由于疫情的影响，办公室和工作人员的工作时间延长了。
“我认为，对于这样一个大项目来说，六个月的时间已经很不错了，尤其是我们还需要安装新的硬件、网络设备和其他东西。”Wirkner 说。“与 ARS 和 IBM 多伦多软件实验室的 Db2 专家一起，我们拥有了一个完美的团队来实现解决方案。”
同样积极的是性能数据。PUMA 使用 Apache JMeter 中的测试脚本来模拟越来越多的用户通过其应用程序访问数据库。负载测试发现，四服务器的 pureScale 集群支持的用户数量是以前的四到五倍。PUMA 的服务器最多可扩展至 128 台，无论未来数字技术如何发展，PUMA 都能应对自如。
多项 pureScale 功能也提高了可用性。它允许在不脱机的情况下对服务器进行升级，而出现故障的服务器会让另一个成员承担其工作负载。
同样，日常软件维护也可以通过在线修复包完成，而不会对系统造成影响。“这是一个非常棒的功能，我再也不用要求生产集群停机了，”Wirkner 说。 “我可以在不中断业务的情况下即时应用修复包。”
更快的数据库速度、可扩展性和可用性来支持微服务— PUMA 从 pureScale 中获得了这些优势。现在，提供更快数字创新的舞台已经搭建完毕。
PUMA （链接位于 ibm.com 外部）总部位于德国黑措根奥拉赫，设计、开发、营销和销售运动风格的鞋类、服装和配饰。PUMA 面向跑步和训练、足球、高尔夫、篮球和赛车运动等运动领域的运动员，业务遍及 120 个国家，拥有员工超过 13000 名。该公司报告 2020 年销售额为 52 亿欧元，毛利润为 25 亿欧元。
ARS （链接位于 ibm.com 之外）总部位于德国慕尼黑，专门从事软件工程和开发服务。ARS 成立于 1992 年，拥有约 70 名员工，是 IBM 金牌级业务合作伙伴，也是 IBM 的拥护者。2018 年，ARS 成为 TIMETOACT GROUP 的一部分，该集团在德国、奥地利和瑞士设有 16 个分支机构，拥有 700 多名员工。
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2022 年 1 月在美国制作。
IBM、IBM 标志、ibm.com、Db2 和 pureScale 是国际商业机器公司在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Linux® 注册商标已获得 Linux 基金会的再许可。Linux 基金会是该商标的全球所有者 Linus Torvalds 的独家许可证持有人。
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