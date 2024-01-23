PUMA 对速度的承诺延伸到了如何与日益数字化的世界互动。该业务依赖于全球各地的人员以及供应商、分销商、经销商、公司商店和亚马逊等在线零售商使用的快速应用程序。这些应用程序由主生产数据库中包含的有关产品、零件和价格的深度数据提供支持，这些数据库必须以闪电般的速度运行。正如 PUMA 技术架构师兼高级数据库管理员 Herbert Wirkner 所说：“如果没有数据输出，就无法销售任何产品。”

该数据库之前在两个服务器集群中的 IBM® Db2® 软件上运行，具有高可用性灾难恢复 (HADR) 功能，支持用于产品开发、采购、在线商务和其他功能的生产应用程序。由于应用程序用户经常要求新的数字服务和功能（例如自定义界面和 API），PUMA 的 IT 经理做出了一项战略性决定。他们不是直接定制核心应用程序，而是在 Red Hat® OpenShift® 容器中开发基于云的微服务新功能。

“微服务是永远更快的一部分，”Wirkner 说。 “使用它们，我们可以比以前更快地向应用程序添加功能。”

不过，部署许多新的微服务还是会增加数据库的工作量。这就引发了一个问题，即 PUMA 如何确保其数据库环境具有处理不断增加的事务负载的能力和可扩展性。