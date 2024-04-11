主页 数据库 EDB Postgres IBM EDB Postgres 企业版和标准版
使用企业级开源 PostgreSQL 数据库开发和运行应用程序。随时随地部署 – 公共云、私有云和本地。
阅读技术指南
在大型服务器机房内工作的女性
Postgres 14 发布！

各种新功能可帮助开发人员和管理员部署数据支持的应用程序。

 了解更多信息
概述

EDB Postgres 提供了集成的、基于开源的 SQL 关系数据库解决方案，可满足企业级数据需求。一组丰富的扩展功能可支持经济实惠、弹性强的生产和非生产环境。组织可以向 IBM 申请 EDB Postgres 的许可、实施和支持，并享受经过测试和认证的 PostgreSQL 的高可用性、灾难复原和监控功能。

 阅读：将 Oracle 工作量迁移至云端
优势
灵活的部署

在业务所需的任何环境中进行部署和集成：云—公共云、私有云和混合云；虚拟化、容器和裸机。
提升生产力

获得对最新的编程语言和 IDE（例如 JavaScript、JSON、Python、XML 等）的开发人员友好支持。
多种数据类型

使用您选择的数据类型。EDB Postgres 可原生处理大多数结构化、半结构化或非结构化数据。
实现数据架构现代化

通过在 IBM Cloud Pak for Data 上运行 MongoDB 企业高级版，支持高级分析和 AI 模型。

功能聚焦

企业级安全性

EDB 通过 ANSI SQL GRANT 和 REVOKE 提供安全保障。它为 LDAP、PAM 和 Kerberos 提供外部身份验证支持。它还提供精细的对象权限、操作审计、虚拟专用数据库以及针对 SQL 注入攻击的保护。
    为关键型工作量提供卓越的性价比

    高级分区可实现更智能、更快速的分区修剪。确保关键事务的资源优先级高于其他工作量。动态运行时检测工具架构（DRITA）分析系统和会话等待事件以识别瓶颈。
    数据库兼容性可最大限度减少迁移工作量

    EDB 可在本地处理现有的 PL/SQL 程序和数据，无需翻译层，也无需高昂的咨询费用。EDB 兼容性意味着您的性能预期得到保留，智慧型资本得到保护，员工可以专注于重要任务。
    DBA 和开发人员功能

    EDB 提供 EDB*Loader 和扩展目录视图等工具和功能。21 个软件包包含 250 多个函数、批量收集和绑定、用户定义的对象类型等功能，可减少编程工作量，加快处理速度。
    特色产品
    IBM Cloud Pak for Data 新一代 IBM Cloud Pak for Data 提供了数据结构，可实现更快、可信的 AI 结果。在正确的时间、从任何需要的地方将正确的数据交付给正确的人员。使用一种跨混合云的完全托管体验，为业务就绪型 AI 采集、探索、准备、管理、治理和提供 PB 级数据。 了解 IBM Cloud Pak for Data

    Postgres 14 的新功能

    可扩展性和性能 PostgreSQL 14 在拥有大量分区的表上更新和删除性能方面取得了巨大进步。最重要的是，我们现在可以扩展到比以前更多的分区，使 PostgreSQL 可以处理比以前更大的数据库。具有较大 JSON 和 XML 文档的应用程序将通过 TOASTed 数据的新压缩选项 LZ4 得到增强。新方法采用了最新的压缩技术，大大提高了文件数据的压缩和解压缩速度。
    增强安全性 PostgreSQL 的默认身份验证现已更改为 SCRAM-SHA-256，以确保新用户能充分利用这一重要的安全功能，而不再使用 MD5。
    标准化 使用 LANGUAGE SQL 的服务器端函数和过程现在可以使用符合 SQL 标准的函数体。SEARCH 和 CYCLE 子句增强了图形查询支持，从而提高了在 PostgreSQL 中编写复杂图形查询的便捷性
    开发人员友好型 存储过程提供代码库内的事务控制。PostgreSQL 14 实现了 OUT 参数，允许开发人员在存储过程中使用多个参数返回数据。此功能是 Oracle 内部的常见功能，对于尝试从 Oracle 迁移到 PostgreSQL 的开发人员来说，这是一个受欢迎的补充功能。
    深入了解 IBM 数据生态系统 SingleStore DB with IBM

    SingleStore DB 是一种适用于数据密集型工作量的现代 SQL 数据库。近乎无处不在的连接性推动着高速、高容量的数据工作量。

     MongoDB Enterprise Advanced with IBM

    一种强大、可扩展、高可用性的文档数据库解决方案，使开发人员能够更快地构建应用程序，更好地分发数据。

     开源数据库

    IBM 开源数据库解决方案有助于实现包含关系组件和非关系组件的混合数据环境。

    用例

    从 Oracle 迁移更多应用程序 高级队列支持一系列从 Oracle 迁移到 EDB 的应用程序，包括用于金融交易、用户配置文件数据和记录系统信息的应用程序。
    管理更大规模的数据集 强大的分区功能（包括快速修剪更多数据类型和准备语句）使 EDB Postgres Advanced Server 9.6 能够更好地支持拥有更大规模数据集的客户端。
    构建更出色的配置 利用集群、扩展和集成功能，构建更强大、更灵活的配置。使用同步应用确认来构建真正可读取的可扩展集群。
    资源 IBM® EDB Postgres 企业级数据管理

    了解如何将开源数据库集成到现有的数据管理解决方案中。

     在容器中部署 Postgres 数据库

    了解容器化数据库的优势以及 EDB 如何加速这一过程。

     EDB 与 IBM 宣布建立多年合作伙伴关系

    了解 IBM 客户如何利用 EDB Postgres。

     IBM 和 EDB 增强了 Postgres 解决方案

    了解如何使用开源数据库以及企业版和标准版的优势。

     服务台服务票单应用程序的代码模式

    使用 EDB 和 Vue.js 创建一个跟踪支持票单的网络应用程序。
    后续步骤

    咨询 IBM 专家，帮助您使用 PostgreSQL 构建现代化的企业级数据架构。

         AI 之旅博客