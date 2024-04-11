EDB Postgres 提供了集成的、基于开源的 SQL 关系数据库解决方案，可满足企业级数据需求。一组丰富的扩展功能可支持经济实惠、弹性强的生产和非生产环境。组织可以向 IBM 申请 EDB Postgres 的许可、实施和支持，并享受经过测试和认证的 PostgreSQL 的高可用性、灾难复原和监控功能。
EDB 通过 ANSI SQL GRANT 和 REVOKE 提供安全保障。它为 LDAP、PAM 和 Kerberos 提供外部身份验证支持。它还提供精细的对象权限、操作审计、虚拟专用数据库以及针对 SQL 注入攻击的保护。
高级分区可实现更智能、更快速的分区修剪。确保关键事务的资源优先级高于其他工作量。动态运行时检测工具架构（DRITA）分析系统和会话等待事件以识别瓶颈。
EDB 可在本地处理现有的 PL/SQL 程序和数据，无需翻译层，也无需高昂的咨询费用。EDB 兼容性意味着您的性能预期得到保留，智慧型资本得到保护，员工可以专注于重要任务。
EDB 提供 EDB*Loader 和扩展目录视图等工具和功能。21 个软件包包含 250 多个函数、批量收集和绑定、用户定义的对象类型等功能，可减少编程工作量，加快处理速度。
SingleStore DB 是一种适用于数据密集型工作量的现代 SQL 数据库。近乎无处不在的连接性推动着高速、高容量的数据工作量。
一种强大、可扩展、高可用性的文档数据库解决方案，使开发人员能够更快地构建应用程序，更好地分发数据。
IBM 开源数据库解决方案有助于实现包含关系组件和非关系组件的混合数据环境。