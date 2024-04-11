EDB Postgres 提供了集成的、基于开源的 SQL 关系数据库解决方案，可满足企业级数据需求。一组丰富的扩展功能可支持经济实惠、弹性强的生产和非生产环境。组织可以向 IBM 申请 EDB Postgres 的许可、实施和支持，并享受经过测试和认证的 PostgreSQL 的高可用性、灾难复原和监控功能。