特色产品

IBM Cloud Pak® for Data 新一代 IBM Cloud Pak for Data 提供了数据结构,可实现更快、可信的 AI 结果。在正确的时间、从任何需要的地方将正确的数据交付给正确的人员。使用一种跨混合云的完全托管体验,为业务就绪型 AI 采集、探索、准备、管理、治理和提供 PB 级数据。 了解 IBM Cloud Pak for Data