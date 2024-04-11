更快地构建应用程序，将数据分发到所需位置，并能实现随处自由运行。MongoDB Enterprise Advanced with IBM 可提供企业工具来支持任务关键型、高度安全且始终在线的部署。提升运营能见度和控制力。实现管理自动化并掌握数据库性能。让运行 MongoDB 变得简单。解锁将数据转化为价值的机会。
采用文档数据模型和统一查询接口，交付和迭代速度提高了三到五倍。
无论是您的第一个客户还是 2000 万用户，无论何种环境，均能满足您的 SLA 性能要求。
满足任务关键型工作负载的可用性、安全性和合规性要求。
支持各种用例，包括事务、搜索、分析和移动用例。
MongoDB Enterprise Server 符合安全性和合规性标准，包含 Kerberos 和 LDAP 身份验证、用于取证分析的审计跟踪以及静态数据加密，这些功能均以原生方式集成到数据库中。基于角色的访问控制、PKI 证书、TLS/SSL 加密、只读视图和字段级修订，则对 MongoDB Enterprise Server 的功能进行了补充。
MongoDB Compass 是探索和操纵 MongoDB 数据的最简单方法，可与 MongoDB Enterprise Advanced 一起使用。它支持您快速可视化处理和探索您的模式、运行即席查询、更新和删除文档、查看实时使用统计信息以及构建文档验证规则。
MongoDB Connector for Business Intelligence (BI) 支持您将 MongoDB 用作基于 SQL 的 BI 和分析平台的数据源。无缝创建可视化效果和仪表板，助力发掘多结构数据中的洞察和隐藏价值。
In-Memory Storage Engine 提供极高的吞吐量和可预测延迟，可满足广告技术、金融、电信、电子商务等领域最严苛的应用程序需求。
MongoDB Ops Manager 管理平台使运营团队能够快速轻松地配置、监视、备份和扩展 MongoDB。
利用原生时间序列集合等构建和运行应用程序，并将时间序列测量值添加到数据中。
随着工作负载的演变，按需更改面向集合的分片键，而无需数据库停机或复杂的迁移。
采用独特的客户端字段级加密，将强大的数据隐私控制扩展到多云数据库。
使用版本化 API 升级 MongoDB 版本，可消除需要应用程序端返工的向后破坏性更改。
按照您自己的节奏将关键型应用程序从大型机中卸载到 MongoDB。以更低的成本和风险维护您的核心系统。
使用 MongoDB 跨云构建数据库即服务 (DBaaS)。整合并整理企业数据。
通过客户、产品、资产等的单一视图发现机遇。利用更好的洞察力管理风险暴露。
处理大量数据，可横向或纵向扩展，支持时间序列数据。实时处理和混合 IoT 和运营数据。