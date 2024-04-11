主页 数据库 MongoDB Enterprise Advanced MongoDB Enterprise Advanced with IBM
实现管理自动化，随时掌握数据库性能，挖掘让数据创造价值的机会
微笑着使用笔记本电脑的女士
Red Hat® Marketplace 中的 MongoDB

更快地构建应用程序，将数据分发到所需位置，并能实现随处自由运行。

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基于开源的数据管理

更快地构建应用程序，将数据分发到所需位置，并能实现随处自由运行。MongoDB Enterprise Advanced with IBM 可提供企业工具来支持任务关键型、高度安全且始终在线的部署。提升运营能见度和控制力。实现管理自动化并掌握数据库性能。让运行 MongoDB 变得简单。解锁将数据转化为价值的机会。

 阅读解决方案简介
优势 开发速度更快

采用文档数据模型和统一查询接口，交付和迭代速度提高了三到五倍。

 进一步扩展

无论是您的第一个客户还是 2000 万用户，无论何种环境，均能满足您的 SLA 性能要求。

 确保弹性

满足任务关键型工作负载的可用性、安全性和合规性要求。

 实现架构现代化

支持各种用例，包括事务、搜索、分析和移动用例。

功能聚焦

高级安全性

MongoDB Enterprise Server 符合安全性和合规性标准，包含 Kerberos 和 LDAP 身份验证、用于取证分析的审计跟踪以及静态数据加密，这些功能均以原生方式集成到数据库中。基于角色的访问控制、PKI 证书、TLS/SSL 加密、只读视图和字段级修订，则对 MongoDB Enterprise Server 的功能进行了补充。
    简单直观的图形用户界面

    MongoDB Compass 是探索和操纵 MongoDB 数据的最简单方法，可与 MongoDB Enterprise Advanced 一起使用。它支持您快速可视化处理和探索您的模式、运行即席查询、更新和删除文档、查看实时使用统计信息以及构建文档验证规则。
    高级分析

    MongoDB Connector for Business Intelligence (BI) 支持您将 MongoDB 用作基于 SQL 的 BI 和分析平台的数据源。无缝创建可视化效果和仪表板，助力发掘多结构数据中的洞察和隐藏价值。
    内存速度

    In-Memory Storage Engine 提供极高的吞吐量和可预测延迟，可满足广告技术、金融、电信、电子商务等领域最严苛的应用程序需求。
    管理

    MongoDB Ops Manager 管理平台使运营团队能够快速轻松地配置、监视、备份和扩展 MongoDB。
    MongoDB 5 有哪些新功能？ 支持更广泛的工作负载，使用新方法打造面向未来的应用程序，并增强隐私和安全性。 原生时间序列

    利用原生时间序列集合等构建和运行应用程序，并将时间序列测量值添加到数据中。

         实时重新分片

    随着工作负载的演变，按需更改面向集合的分片键，而无需数据库停机或复杂的迁移。

         新一代隐私和安全

    采用独特的客户端字段级加密，将强大的数据隐私控制扩展到多云数据库。

         面向未来的应用程序

    使用版本化 API 升级 MongoDB 版本，可消除需要应用程序端返工的向后破坏性更改。
    特色产品
    IBM Cloud Pak® for Data 新一代 IBM Cloud Pak for Data 提供了数据结构，可实现更快、可信的 AI 结果。在正确的时间、从任何需要的地方将正确的数据交付给正确的人员。使用一种跨混合云的完全托管体验，为业务就绪型 AI 采集、探索、准备、管理、治理和提供 PB 级数据。 了解 IBM Cloud Pak for Data
    MongoDB 用例 大型机扩充

    按照您自己的节奏将关键型应用程序从大型机中卸载到 MongoDB。以更低的成本和风险维护您的核心系统。

         数据库即服务

    使用 MongoDB 跨云构建数据库即服务 (DBaaS)。整合并整理企业数据。

         任何内容的单一视图

    通过客户、产品、资产等的单一视图发现机遇。利用更好的洞察力管理风险暴露。

         IoT

    处理大量数据，可横向或纵向扩展，支持时间序列数据。实时处理和混合 IoT 和运营数据。

    关键资源

    开始使用 MongoDB

    MongoDB 是一个文档数据库，旨在简化应用程序开发和扩展。

     Secure MongoDB Enterprise

    在您自己的环境中简化您的 MongoDB 数据库部署。

     大型机现代化

    借助 MongoDB 和 IBM z Systems，让关键大型机数据可用于现代移动应用程序和 Web 应用程序。

    与 IBM 讨论您的 MongoDB 需求

    预约一对一咨询，加快构建您的数据驱动应用程序。